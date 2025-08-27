Perú

“Yo tengo un país que me quiere”, la frase de Gisela Valcárcel que encendió las redes y los memes que desató tras ser desmentida

Usuarios viralizaron memes y reacciones irónicas luego de que Magaly Medina desmontara la versión de Gisela Valcárcel sobre su exclusión de América TV, con la icónica frase de la animadora como foco de burla y críticas.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Memes y reacciones sobre la
Memes y reacciones sobre la controversia que involucra a Gisela Valcárcel.

La polémica entre Gisela Valcárcel y América TV se trasladó a las redes, más aún después de que la televisora desmintiera la versión de la popular animadora y Magaly Medina difundiera videos en su programa, provocando una oleada de memes, comentarios irónicos y reacciones virales en torno a la situación.

“Gisela usó América para promocionar
“Gisela usó América para promocionar su ropa y su canal digital”. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Las declaraciones de Gisela Valcárcel en medio del escándalo también generaron reacciones, en especial, la frase “yo tengo un país que me quiere”. La discusión pública y cuestionamientos no se hizo esperar.

El origen del conflicto comenzó cuando Gisela Valcárcel denunció a través de un video en TikTok que le habían impedido el ingreso a las instalaciones de América TV en Santa Beatriz. “Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal (al CEO), pero yo tengo un país que me quiere”.

Estas palabras pretendían mostrar cercanía y respaldo popular, generando compasión entre algunos fanáticos. Sin embargo, la reacción de muchos fue contraria. Una de las publicaciones más compartidas parodió el momento y la frase:“Yo tengo todo un país que me quiere. El país: ‘Sí, que se largue’”, acompañada de la imagen de un personaje mostrando gestos de rechazo.

Usuarios reaccionan a polémica que
Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

Otros decían: “Yo tengo todo un país que me quiere. El Perú: (la imagen de un gato que la invita a irse)”, “Deslindo por completo... sí, Gisela dice que es peruana, yo soy de otro país”, “Quiero deslindas de las declaraciones de Gisela Valcárcel donde afirma que todo un país la quiere. Yo no la quiero”, “Vi, leí y escuché decir a Gisela Valcárcel que todo un país la quiere, si habla del Perú quiero decir y dejar en claro, que yo no la quiero”.

Usuarios reaccionan a polémica que
Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

Reacción en las redes sociales

Los ususarios también hicieron referencia al comunicado de América TV que contradice a Gisela Valcárcel, además de las imagenes que difundió Magaly Medina, donde se le ve a la rubia dentro de las instalaciones de la televisora.

Otra usuario ironizó con una ilustración de Garfield y la señal de “no pasar”, escribiendo: “Gisela Valcárcel llegando a América TV”. El meme se viralizó y fue replicado por cientos de usuarios que sumaron frases humorísticas y referencias a la bochornosa situación.

<br>

“Gisela se equivocó feo. Perdió el control y, en vez de liderar, dejó sin programa y trabajo a todo el equipo de América Hoy. Lo mínimo sería una disculpa, sobre todo a su propio equipo”, dijo un cibernauta, cuestionando la actitud del blonda animadora.

Usuarios reaccionan a polémica que
Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

Numerosos usuarios se volcaron a plataformas como X (Twitter) para comentar, compartir memes y reforzar una postura colectiva de escepticismo hacia la comunicadora.

Usuarios reaccionan a polémica que
Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

La indignación entre los televidentes también se reflejó en otro usuario, quien escribió:“Gisela Valcárcel, que hizo escándalo en América TV quedando como malcriada y mentirosa al decir que no la dejaron entrar al canal. ¿Quién en su sano juicio puede trabajar con esta señora y sus humos de grandeza?”, utilizando emojis sarcásticos para remarcar el tono de burla colectiva.

Memes en video, GIFs y capturas de pantalla de anteriores polémicas de Valcárcel acompañaron la tendencia, que rápidamente se ubicó entre las más comentadas.

Usuarios reaccionan a polémica que
Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

En otra publicación ampliamente difundida, se sumó la autoironía con una imagen de una persona protegida bajo una manta y la frase:“Gisela Valcárcel después de ver el programa de #MagalyTVLaFirme: ‘No debí hacer eso’”, reflejando el efecto del destape en la percepción de la audiencia.

Usuarios le responden a Gisela Valcárcel

La frase “yo tengo un país que me quiere” terminó siendo resignificada por los usuarios como símbolo de desconexión y soberbia, más que de apoyo real.

Numerosos usuarios se volcaron a plataformas como X (Twitter) para comentar, compartir memes y reforzar una postura colectiva de escepticismo hacia la comunicadora. Una de las publicaciones más compartidas parodió el momento y la frase:

Temas Relacionados

Gisela Valcárcelperu-entretenimientoMagaly Medina

Últimas Noticias

Alertan que oleajes anómalos ponen en riesgo a pescadores artesanales y al abastecimiento de productos marinos

En el Perú, más de un millón y medio de familias dependen directamente de la pesca, de acuerdo con el Ministerio de la Producción

Alertan que oleajes anómalos ponen

Congreso: Estos los cambios que se pretende realizar a la Ley APCI sobre el informe y la evaluación periódica de su situación

El proyecto de ley sobre el cambio del artículo 9 de la Ley N.º 28736 fue presentado por el congresista Juan Carlos Mori, de la bancada de Acción Popular

Congreso: Estos los cambios que

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este miércoles 27 de agosto

Los precios de los combustibles dependen de una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Cuál es el precio de

Rafael López Aliaga señala que PNP patrulla con chalecos inútiles desde 2019 y arremete contra el Mininter: “¡Qué vergüenza!”

El alcalde de Lima anunció una compra de emergencia de tres mil chalecos antibalas para la institución policial, ante la falta de equipos funcionales

Rafael López Aliaga señala que

Valeria Piazza confiesa que se siente incómoda ante enfrentamiento entre América TV y Gisela Valcárcel: “Estoy entre la espada y la pared”

La conductora de América Espectáculos aclaró que mantiene contratos tanto con América TV como con GV Producciones. La modelo confesó que su posición es bastante incómoda ante este enfrenatmiento

Valeria Piazza confiesa que se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó la madre de una

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

Ajuste monetario: con tasas altas, el Gobierno colocó bonos para absorber $700.000 millones

Escenario de paridad y dudas con la lista de LLA en Córdoba: Schiaretti sigue fuerte y la UCR se ilusiona

El Gobierno atribuye el ataque en Lomas de Zamora al kirchnerismo y profundiza la polarización electoral

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

INFOBAE AMÉRICA
Eusebio Poncela y Los Fabulosos

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

¿La Tierra late?: un pulso sísmico que se repite cada 26 segundos desde hace 60 años desconcierta a la ciencia

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

Guyana: una nueva frontera agrícola en las Américas

TELESHOW
Cayó la madre de una

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

El sugestivo posteo del trapero español Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara

El tierno momento que compartieron Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”