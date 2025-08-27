“Yo tengo un país que me quiere”, la frase de Gisela Valcárcel que encendió las redes y los memes que desató tras ser desmentida

Memes y reacciones sobre la controversia que involucra a Gisela Valcárcel.

La polémica entre Gisela Valcárcel y América TV se trasladó a las redes, más aún después de que la televisora desmintiera la versión de la popular animadora y Magaly Medina difundiera videos en su programa, provocando una oleada de memes, comentarios irónicos y reacciones virales en torno a la situación.

“Gisela usó América para promocionar su ropa y su canal digital”. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Las declaraciones de Gisela Valcárcel en medio del escándalo también generaron reacciones, en especial, la frase “yo tengo un país que me quiere”. La discusión pública y cuestionamientos no se hizo esperar.

El origen del conflicto comenzó cuando Gisela Valcárcel denunció a través de un video en TikTok que le habían impedido el ingreso a las instalaciones de América TV en Santa Beatriz. “Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal (al CEO), pero yo tengo un país que me quiere”.

Estas palabras pretendían mostrar cercanía y respaldo popular, generando compasión entre algunos fanáticos. Sin embargo, la reacción de muchos fue contraria. Una de las publicaciones más compartidas parodió el momento y la frase:“Yo tengo todo un país que me quiere. El país: ‘Sí, que se largue’”, acompañada de la imagen de un personaje mostrando gestos de rechazo.

Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

Otros decían: “Yo tengo todo un país que me quiere. El Perú: (la imagen de un gato que la invita a irse)”, “Deslindo por completo... sí, Gisela dice que es peruana, yo soy de otro país”, “Quiero deslindas de las declaraciones de Gisela Valcárcel donde afirma que todo un país la quiere. Yo no la quiero”, “Vi, leí y escuché decir a Gisela Valcárcel que todo un país la quiere, si habla del Perú quiero decir y dejar en claro, que yo no la quiero”.

Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

Reacción en las redes sociales

Los ususarios también hicieron referencia al comunicado de América TV que contradice a Gisela Valcárcel, además de las imagenes que difundió Magaly Medina, donde se le ve a la rubia dentro de las instalaciones de la televisora.

Otra usuario ironizó con una ilustración de Garfield y la señal de “no pasar”, escribiendo: “Gisela Valcárcel llegando a América TV”. El meme se viralizó y fue replicado por cientos de usuarios que sumaron frases humorísticas y referencias a la bochornosa situación.

“Gisela se equivocó feo. Perdió el control y, en vez de liderar, dejó sin programa y trabajo a todo el equipo de América Hoy. Lo mínimo sería una disculpa, sobre todo a su propio equipo”, dijo un cibernauta, cuestionando la actitud del blonda animadora.

Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

Numerosos usuarios se volcaron a plataformas como X (Twitter) para comentar, compartir memes y reforzar una postura colectiva de escepticismo hacia la comunicadora.

Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

La indignación entre los televidentes también se reflejó en otro usuario, quien escribió:“Gisela Valcárcel, que hizo escándalo en América TV quedando como malcriada y mentirosa al decir que no la dejaron entrar al canal. ¿Quién en su sano juicio puede trabajar con esta señora y sus humos de grandeza?”, utilizando emojis sarcásticos para remarcar el tono de burla colectiva.

Memes en video, GIFs y capturas de pantalla de anteriores polémicas de Valcárcel acompañaron la tendencia, que rápidamente se ubicó entre las más comentadas.

Usuarios reaccionan a polémica que involucra a Gisela Valcárcel con América TV. Twitter

En otra publicación ampliamente difundida, se sumó la autoironía con una imagen de una persona protegida bajo una manta y la frase:“Gisela Valcárcel después de ver el programa de #MagalyTVLaFirme: ‘No debí hacer eso’”, reflejando el efecto del destape en la percepción de la audiencia.

Usuarios le responden a Gisela Valcárcel

La frase “yo tengo un país que me quiere” terminó siendo resignificada por los usuarios como símbolo de desconexión y soberbia, más que de apoyo real.

