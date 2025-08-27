Perú

Gisela Valcárcel afirma que “tiene un país” y Magaly Medina le responde: “Siempre se ha creído la reina, soberbia”

Las palabras de la exconductora de televisión fueron criticadas por la popular ‘Urraca’, quien además desmintió su versión de los hechos

Las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel durante la controversia con América TV provocaron una fuerte reacción de Magaly Medina. La presentadora de espectáculos analizó las palabras de Valcárcel, quien, al referirse al CEO de la televisora, Fernando Muñiz, aseguró: “Tú tienes un canal y espero que te vaya bien, pero creo que esto te va a quedar como lección a quien le metes tus balas y tú puedes contar todo el directorio”. Además, Valcárcel sostuvo en su descargo: “Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal, pero yo tengo un país que me quiere”.

Magaly Medina, conocida por su tono crítico, desmenuzó la postura de Valcárcel frente a la audiencia. “Dice tú tienes un canal pero yo tengo un país: ¿Cuándo has tenido este país? Eso es de una soberbia tremenda”, manifestó al inicio de su comentario.

La conductora cuestionó la perspectiva de Valcárcel sobre su posición en la industria: “¿En qué planeta vive Gisela? Aterriza un poco, ni siquiera estás en la televisión. No eres presidente de este país, tú no nos lotizaste a todos los peruanos y nos declaraste colonos de tu reino. Esta no es una monarquía donde eres la reina”.

Durante su intervención, Medina amplió su reflexión sobre la figura pública construida en torno a Valcárcel. “Te has creído eso que te dicen en redes y que tus fans, la única reina de la tele, no hay que creerse esas cochinadas”, señaló, y agregó: “No somos reinas de nada, somos reinas sin corona de nuestras casas, de nuestras familias seguramente. Nuestros perros nos aman, reina de mis perros, reina de mi marido, pero reina de un país entero, no lo soy pues”.

Insistió en la necesidad de ubicar la fama en una dimensión real. “Que la gente nos diga su cariño se agradece, pero no hay que creernos eso porque cambia de un día para otro”, afirmó. Medina sostuvo que la autopercepción de Valcárcel no es reciente: “Ella se lo ha creído siempre. Toda la vida lo he dicho, siempre he dicho que siempre es soberbia, ella se cree la única diva de la televisión peruana. Poco aterrizada la mujer y luego en redes sociales nos quiere dar la imagen de linda”.

El conflicto mediático escaló después de que Gisela Valcárcel denunciara públicamente un supuesto impedimento de ingreso a las instalaciones de América TV, donde su productora gestiona el programa América Hoy. Posteriormente, imágenes difundidas en televisión evidenciaron que Valcárcel sí accedió al canal y estuvo en el set, lo que generó nuevas críticas y fue el detonante de la respuesta frontal de Medina.

“Hay que ubicarnos”, concluyó la conductora, resumiendo su visión sobre el papel público de su colega y la polémica que marcó la agenda del entretenimiento peruano.

¿Cómo empezó el desacuerdo entre Gisela y América TV?

El conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV tuvo uno de sus momentos más tensos la mañana del 26 de agosto, cuando la empresaria realizó una transmisión en vivo desde el exterior del canal e informó que el directorio le prohibió el ingreso. Según relató, “el directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en América Hoy de América TV. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”.

La televisora respondió en la tarde negando tajantemente esa versión y difundió imágenes que confirmaban que la propia Valcárcel accedió a las instalaciones, caminó por los pasillos y estuvo en el set del programa. América TV afirmó que fue la conductora quien, tras mantener una conversación con los directivos, decidió dar por terminada su relación contractual y levantar el programa al aire. La polémica creció con la exposición pública del caso y enfrentó no solo a Gisela y la directiva de la televisora, sino que también involucró a figuras del espectáculo y dividió opiniones en redes sociales.

