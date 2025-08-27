Perú

Clima hoy en Perú: temperaturas para Huancayo este 27 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las siguientes horas de este miércoles en Huancayo, Perú.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados, la previsión de lluvia será del 60%, con una nubosidad del 33%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 3 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 33%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual está presente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

