Perú

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Por Infobae Noticias

Guardar
En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Perú

1. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

2. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

3. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

4. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

5. In the Mud

6. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

7. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

8. La jugada ganadora (트라이: 우리는 기적이 된다)

Después de tocar fondo, un exjugador de rugby empieza a entrenar al equipo de su antiguo instituto en busca de redención y una nueva oportunidad.

9. El Chavo del Ocho

10. Pecados inconfesables

Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesperu-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Oleaje anómalo destruye embarcaciones en Pimentel: pescadores quedan sin herramientas de trabajo y con grandes pérdidas económicas

Uno de los pescadores reportó que la destrucción de su embarcación representa pérdidas superiores a 50 mil soles. Junto a él, otros hombres de mar acudieron al Gobierno Regional de Lambayeque para solicitar apoyo de las autoridades.

Oleaje anómalo destruye embarcaciones en

Caso ‘Arbitrajes Odebrecht’: Poder Judicial condena a cuatro años de prisión a abogado Juan de Dios Zorrilla

El Poder Judicial impuso cuatro años de prisión al letrado por beneficiar de forma ilícita a la empresa brasileña en procesos arbitrales. La condena se resolvió mediante terminación anticipada

Caso ‘Arbitrajes Odebrecht’: Poder Judicial

Erwin Siccha a un paso de dejar la defensa de Martín Vizcarra y recibir una multa de más de S/2 mil por este motivo

El magistrado Víctor Alcocer llamó la atención al abogado del expresidente y aseguró que le daría una “última oportunidad”

Erwin Siccha a un paso

Alex Valera aparece en la carpeta del Santos del Brasileirao como potencial negociación: ¿existe alguna posibilidad de traslado?

El futbolista peruano, nuevamente lesionado por un desgarro muscular que lo desafectó de la selección nacional, mantiene un índice goleador importante en Universitario de Deportes

Alex Valera aparece en la

Oleaje anómalo seguirá afectando el litoral peruano hasta el 31 de agosto, alerta Marina de Guerra

El fenómeno, intensificado por el Anticiclón del Pacífico Sur y la luna nueva, genera olas que duplican su altura normal y afectan toda la costa peruana. Las autoridades recomiendan suspender actividades pesqueras, turísticas y recreativas

Oleaje anómalo seguirá afectando el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La exposición prolongada a olas

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, advierte un estudio

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

El video del policía con las muletas de un vendedor ambulante en el Puente de la Mujer: lo empujó y el hombre se cayó

Rogelio Frigerio dio un paso clave en la Legislatura para que Entre Ríos vuelva al mercado de deuda

INFOBAE AMÉRICA
Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando

Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”

Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar los contratos de litio de Bolivia con empresas de China y Rusia

Tensión entre China e India por el control del agua en la frontera tibetana: avanzan los megaproyectos hidroeléctricos

María Corina Machado confía en la posible liberación de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en Bolivia

El G7 ratificó su apoyo a Ucrania y redobló la presión sobre Rusia en busca de un alto el fuego

TELESHOW
El lujoso collar de diamantes

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”