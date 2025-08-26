Perú

El pronóstico del clima de Trujillo para este miércoles 27 de agosto

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Por Omar López

Guardar
El texto describe la diversidad climática de Perú, señalando que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), existen hasta 38 tipos de climas debido a factores geográficos. Sin embargo, destaca tres climas principales asociados a las distintas regiones del país. Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este miércoles 27 de agosto el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto por la mañana; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero; cielo cubierto por la noche.

Por su parte, la temperatura máxima será de 21ºC, mientras que la mínima de 15ºC.

¿Cómo suele ser el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Sancionan a empresa que comercializó papillas que contenían altos niveles de plomo con S/ 364.281

El proceso se inició tras la queja presentada por una madre de familia, luego de que los análisis médicos revelaran que su pequeño, de apenas un año, tenía una concentración elevada de plomo en la sangre tras ingerir las papillas “Guttis”

Sancionan a empresa que comercializó

“Ya no estamos en un sistema democrático”: CNDDHH alerta que designación de Juan José Santiváñez en Minjus “consolida la impunidad”

El exministro del Interior y nuevo ministro de Justicia enfrenta procesos por delitos como abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real, peculado, tráfico de influencias, colusión, omisión de actos funcionales y lavado de activos

“Ya no estamos en un

Gol de Oliver Sonne en el último minuto para triunfo ante Derby County y clasificación en Carabao Cup 2025

El futbolista peruano desató la euforia entre los suyos al asestarle el golpe definitivo al rival en tiempo de reposición. Remató con éxito una acción brillante. Clasificación a la 3era ronda. ¡Locura!

Gol de Oliver Sonne en

Gisela Valcárcel acusa de maltrato al CEO de América TV: “Todos merecemos respeto”

La líder de GV Producciones se pronunció tras la cancelación de ‘América Hoy’ y su abrupta salida del canal

Gisela Valcárcel acusa de maltrato

Resultados SERUMS 2025-II: este es el total de profesionales aprobados en distintas carreras de salud a nivel nacional

Los profesionales que no figuren en la lista de aprobados compartida por el Minsa podrán presentar su solicitud de revisión el jueves 28 de agosto, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD), según el cronograma oficial

Resultados SERUMS 2025-II: este es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incidentes en Independiente: son 8

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

Plantas aromáticas para el hogar: 12 especies que perfuman y purifican los ambientes

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán y la OACI: un

Taiwán y la OACI: un llamado desde Argentina hacia una aviación más inclusiva y segura

Censura, represión y propaganda: Rusia radicaliza el control cultural e informativo

Lula da Silva reveló que Estados Unidos sancionó al ministro de Justicia de Brasil

Canadá prolonga su misión en Letonia y refuerza el flanco oriental de la OTAN

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

TELESHOW
Matías Martin y Victoria De

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"