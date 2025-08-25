Perú

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Iquitos este 25 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 25 de agosto?, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Iquitos.

En Iquitos se espera una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 91% durante el día y del 87% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 68% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 3.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, cuenta con los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaIquitosperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Sismo de magnitud 4 con epicentro en Islay, Arequipa

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4 con

Greissy Ortega revela que Milena Zárate la retuvo en su casa y la obligó a irse del país: “Me quitaron las llaves y el celular”

La colombiana relató en El Valor de la Verdad que su propia hermana y su hermano Juan Carlos la habrían mantenido encerrada y la enviaron a Colombia contra su voluntad

Greissy Ortega revela que Milena

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este 25 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Cuzco: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Cuzco: pronóstico de

Clima en Piura: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Piura: conoce el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo ayuda el jugo de

Cómo ayuda el jugo de remolacha a combatir la anemia y proteger el corazón

Harina de avena: propiedades, beneficios y cómo usarla en recetas de cocina

Estuvo detenido por violencia, recuperó la libertad y volvió a agredir a su ex pareja: cayó tras una persecución policial

Un colectivo chocó contra la entrada de un hospital en Córdoba y hay al menos ocho menores heridos

Arrestaron a dos hombres con pedido de captura por diferentes delitos en el ingreso a un partido en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
El increíble caso del niño

El increíble caso del niño al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

Repartieron 287 cartas clandestinas contra Hitler y los decapitaron: la trágica historia de Otto y Elise Hampel

Reino Unido, Francia y Alemania retomarán las conversaciones nucleares con Irán el martes en la ciudad de Ginebra

Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania: al menos 2 muertos y decenas de heridos

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio

TELESHOW
Andrea Pietra: “El divismo en

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”