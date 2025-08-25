Perú

Pamela Franco en Ecuador: comparte imágenes con Christian Cueva y sorprende al posar con la camiseta del Emelec 

La cantante viajó al país norteño y se dejó ver con la camiseta del equipo de su pareja. Junto a  Cueva compartió fotografías y frases románticas, mostrando su cercanía mientras circulaban comentarios sobre el futbolista en ese país

Manoel Obando

Por Manoel Obando

La cantante peruana sorprendió a sus seguidores al mostrarse muy cariñosa con Christian Cueva y posar con la camiseta del popular club guayaquileño durante su visita al país norteño  (Instagram)

Pamela Franco apareció en redes sociales disfrutando de su estadía en Ecuador, donde acompañó a Christian Cueva. La artista peruana no solo compartió momentos junto a él, sino que también sorprendió al lucir la camiseta del equipo Emelec.

Las publicaciones incluyeron fotografías y mensajes afectivos que evidenciaron la complicidad de la pareja. “Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida. Qué nadie apague tu luz”, escribió Franco en una de sus dedicatorias. El futbolista respondió con frases en la misma línea: “Solo yo en tu corazón. Te amo”. El intercambio de expresiones cariñosas se dio mientras el entorno de Cueva generaba titulares en territorio ecuatoriano.

De visita en Ecuador

En Guayaquil, Pamela Franco se mostró con amigas y sorprendió al vestir la camiseta de Emelec. Su aparición digital reforzó la atención mediática y fue leída como una señal de cercanía hacia Christian Cueva.  (Instagram)

El arribo de Pamela Franco al país norteño no pasó inadvertido. A través de sus plataformas digitales compartió fotografías en distintos espacios, algunas junto a amigas con quienes se dejó ver en tono distendido. Una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella donde la cantante luce la camiseta del Emelec, club con amplia hinchada en Guayaquil.

El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo al equipo local y, de manera indirecta, como un respaldo hacia Cueva, quien ha estado en el centro de comentarios en los últimos días.

La presencia de Franco se enmarca en un escenario mediático donde cualquier movimiento de la pareja genera atención. El detalle de la camiseta no solo fue resaltado por sus seguidores, sino también por hinchas que comentaron la publicación. La cantante optó por mostrarse sonriente y cercana, reforzando la imagen de unidad junto al deportista.

Intercambio de mensajes románticos

Con mensajes como “Te amo hasta el fin del mundo”, Pamela Franco reafirmó su vínculo con Cueva, quien replicó con declaraciones afectivas. El intercambio mostró una relación sólida frente al debate digital.  (Instagram)

Las demostraciones públicas de afecto entre Pamela Franco y Christian Cueva ocuparon un lugar destacado en sus perfiles. En una serie de publicaciones, la artista escribió: “Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida. Que nadie apague tu luz”. En otra postal, acompañada de un gesto íntimo, expresó: “Te amo hasta el fin del mundo”.

Cueva, por su parte, respondió con frases en el mismo tono. “Solo yo en tu corazón. Te amo”, señaló en un mensaje dirigido a la cantante. En otro comentario agregó: “Nadie le apagará mi amor ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”. Ese cruce de expresiones evidenció la voluntad de ambos de mostrar públicamente la fortaleza de su vínculo.

Los seguidores reaccionaron rápidamente a las dedicatorias. Muchos destacaron la manera en que la pareja reafirma su relación pese a los rumores que circularon en torno al futbolista durante su permanencia en Ecuador. Los mensajes fueron compartidos y comentados en distintas cuentas, generando un efecto multiplicador que mantuvo el tema en tendencia.

Un entorno con presencias y ausencias

Entre fotos con amigas y gestos de respaldo a Cueva, Pamela Franco disfrutó de su estadía en Ecuador. La ausencia de Pumarica llamó la atención, mientras su imagen transmitía cercanía y seguridad en redes sociales. (Instagram)

En paralelo a sus muestras de cariño, Pamela Franco también se dejó ver junto a amigas durante su estadía. Entre ellas se encontraba Itamar Menjívar, pareja de un conocido empresario, con quien posó para fotografías que circularon en redes.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Vanessa Pumarica, quien en el pasado acompañaba con frecuencia a la cantante. La falta de apariciones junto a ella fue señalada por seguidores, quienes recordaron la cercanía que ambas mantenían en eventos anteriores.

Más allá de esos detalles, la intérprete proyectó una imagen de entusiasmo y cercanía con el entorno que la rodea en Ecuador. Las instantáneas la muestran sonriente, vistiendo la camiseta azul del club guayaquileño, y disfrutando de los espacios sociales en los que fue registrada. Ese estilo de exposición pública refuerza la narrativa de respaldo absoluto a su pareja en un contexto donde los comentarios externos no han cesado.

