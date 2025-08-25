Melissa Klug y la actividad que realizaría para pagar los 300 mil dólares de juicio con Jefferson Farfán: “Un partido de fútbol”

Melissa Klug organizaría un partido de fútbol para pagarle 300 mil dólares de juicio a Jefferson Farfán | América TV

Melissa Klug sorprendió durante su reciente aparición en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca al proponer la organización de un partido de fútbol como alternativa para reunir los 300 mil dólares que le exige la justicia tras el litigio perdido contra Jefferson Farfán. La empresaria peruana enfrenta este monto luego del fallo por el supuesto incumplimiento del acuerdo de confidencialidad alcanzado con el exfutbolista tras su separación.

En la entrevista emitida el sábado 23 de agosto, Klug mostró su desacuerdo con la resolución judicial. “Yo creo que a los jueces les ha dado flojera revisar el caso”, afirmó la empresaria, dejando entrever su inconformidad por el resultado del proceso legal. Añadió que el fallo aún no es definitivo y que el caso continúa en trámite: “Está en segunda instancia”, explicó, señalando la posibilidad de una apelación.

A raíz de la consulta sobre cómo cubriría la elevada suma, La Chola Chabuca preguntó si Klug tenía algún plan específico para recaudar el dinero. Frente a la pregunta, Melissa optó por el humor y respondió: “Un partido de fútbol”.

Ante la reacción del público, la empresaria detalló su idea y destacó la participación de personas cercanas a su entorno y el de Jesús Barco: “Claro, llamaría a todos los amigos de mi hijo, sacaría un fondo. Mi futuro esposo es futbolista”.

El comentario de Klug reflejó una postura relajada ante un tema de fuerte impacto mediático, manteniendo la atención sobre el proceso judicial con Jefferson Farfán y la estrategia creativa que estudia para hacer frente a la sanción económica.

Melissa Klug enfrenta una sentencia que le exige pagar 300 mil dólares (más de un millón de soles al cambio) a Jefferson Farfán por vulnerar el acuerdo de confidencialidad tras su separación. El tribunal determinó que Klug rompió el pacto en al menos tres ocasiones entre 2017 y 2019, lo que activó automáticamente la penalidad estipulada.

“Que yo le debo un millón de soles, son procesos que todavía no han culminado, se apeló y están en sus procesos, no es que ganó o no”, sostuvo Klug en el programa ‘Ponte en la cola’.

La empresaria aseguró que la decisión no es definitiva y planea continuar con el proceso legal. Además, reclamó que el exfutbolista también incumplió el acuerdo. “Por el contrato de confidencialidad, él no cumplió y debería de pagarme”, declaró.

Respecto a la ejecución de la sentencia, los expedientes oficiales confirman que el pago a favor de Klug por USD 47.750 es inapelable, de acuerdo al 15º Juzgado Civil de Lima. Klug advirtió que, si Farfán no cumple con el plazo de pago, podría solicitar el embargo de una propiedad.

Ante la repercusión pública del caso, Melissa Klug criticó la actitud de su expareja y el manejo mediático de la situación. “Y él me tiene que pagar la vida, porque su abogado habló, su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, mostraron documentos, hablaron falacias”, expresó Klug en declaraciones al diario Trome.