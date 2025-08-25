Perú

Chef Antonio Zavala negó tener cualquier vínculo amoroso con Maju Mantilla tras la difusión de un video viral 

El popular cocinero  difundió un pronunciamiento público para rechazar los comentarios que lo vincularon sentimentalmente con la conductora luego de que un video en redes sociales generara especulaciones sobre su cercanía

El chef Antonio Zavala salió al frente para desmentir cualquier romance con la conductora Maju Mantilla, luego de que un clip en redes sociales desatara rumores inesperados sobre su relación (Instagram)

Antonio Zavala, conocido chef que suele aparecer en distintas plataformas digitales y en el programa ‘Arriba mi gente’, se vio envuelto en una controversia inesperada luego de que circulara un video en el que comparte escena con la presentadora Maju Mantilla.

La grabación, difundida a través de sus redes sociales, bastó para que decenas de usuarios sugirieran que ambos mantenían un lazo sentimental, lo cual provocó una ola de comentarios que se amplificó con rapidez. Frente a esta situación, el cocinero decidió romper el silencio y publicó un comunicado en el que rechazó de manera tajante cualquier vínculo afectivo con la exreina de belleza. En su mensaje afirmó que lo único que existe entre ellos es una relación de amistad basada en respeto y admiración.

Un video que disparó comentarios

El pronunciamiento generó opiniones divididas
El pronunciamiento generó opiniones divididas en internet. Mientras una parte destacó la firmeza del chef, otra puso en duda que un simple clip culinario ameritara convertirse en motivo de debate público tan extendido. (Instagram)

La situación comenzó a tomar fuerza el fin de semana, cuando en medio de otras versiones sobre la vida personal de la conductora, el nombre de Zavala apareció en múltiples mensajes en línea. Un clip de corta duración mostraba al chef junto a Mantilla durante la preparación de un plato, lo que fue interpretado por muchos como una señal de cercanía que trascendía lo profesional.

Bastaron algunos comentarios iniciales para que en cuestión de horas la conversación digital colocara al cocinero en el centro de una historia que se expandió sin control en TikTok, Instagram y Facebook.

Las especulaciones apuntaban a que Mantilla no estaría vinculada sentimentalmente con otro compañero, como se mencionó primero, sino con Zavala. Esa versión, construida únicamente desde la percepción de los usuarios, fue replicada con insistencia en diferentes cuentas y terminó por forzar al chef a emitir un pronunciamiento.

La atención que despertó la grabación demuestra una vez más el peso que puede tener la viralidad en un contexto donde las interpretaciones individuales suelen convertirse en rumores masivos.

La postura oficial del cocinero

La postura oficial del cocinero
El chef aclaró con un mensaje contundente que su relación con Maju Mantilla se limita a la amistad. Subrayó además el cariño y admiración que siente por la conductora y pidió el fin de los rumores en redes sociales. (Instagram)

Ante la velocidad con la que el tema se propagó, Zavala decidió no dejar espacio a dudas. Con tono directo y sin rodeos, hizo público un comunicado en el que fijó su posición frente a lo ocurrido. “Buenos días, quiero aclarar los comentarios tendenciosos donde se me vincula sentimentalmente con la señora Maju Mantilla. Desmiento categóricamente tales afirmaciones”, expresó en el inicio de su mensaje.

El cocinero subrayó que el único vínculo que lo une a la conductora es de otra naturaleza: “Mi único vínculo es amistad pura y sincera. Les pediría dejen esas especulaciones maliciosas, dado el cariño, respeto y admiración que siento por Maju Mantilla”. Con esas palabras buscó desmontar cualquier interpretación sobre una supuesta relación amorosa.

Su pronunciamiento fue interpretado como un intento de frenar la propagación de rumores que podrían afectar no solo su imagen personal, sino también la de la presentadora. La claridad del mensaje, sin rodeos ni ambigüedades, se convirtió en el recurso elegido para marcar distancia frente a las versiones que inundaban las redes sociales desde horas antes.

Reacciones y lectura del episodio

Reacciones y lectura del episodio
La difusión de un breve video donde el chef Antonio Zavala comparte escena con Maju Mantilla durante la preparación de un plato generó especulaciones en redes sociales sobre una cercanía que muchos calificaron como sentimental. (Instagram)

El comunicado no tardó en generar comentarios entre seguidores y usuarios de las plataformas donde inicialmente surgió el rumor. Algunos destacaron la rapidez de Zavala para responder a las especulaciones, mientras otros señalaron que la magnitud alcanzada por el video fue exagerada.

Lo cierto es que la declaración del cocinero añadió un nuevo capítulo a la conversación digital, que ya no solo giraba en torno al clip viral, sino también sobre la necesidad de aclaraciones públicas en este tipo de situaciones.

El caso refleja un fenómeno recurrente en la actualidad: una escena simple puede transformarse en motivo de debate nacional cuando se difunde masivamente en redes. El video de Zavala y Mantilla, grabado en un contexto culinario sin mayor trascendencia aparente, terminó por convertirse en el disparador de versiones que incluso llevaron a un profesional de la cocina a emitir un documento formal.

