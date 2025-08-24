Perú

Kábala sábado 23 de agosto de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Sorteo Kábala - Sábado 23 De Agosto De 2025

La Kábala llevó a cabo nuevamente su sorteo en la noche del sábado 23 de agosto, y los resultados fueron anunciados en una transmisión en vivo por América Televisión después de las 20:30 hora.

Si deseas comprobar si algún participante se hizo merecedor del ‘Pozo Buenazo’ que inicia con S/ 1,612,280 mil soles, aquí puedes consultar los resultados.

La Kábala, como parte de su programación habitual, realiza tres sorteos a la semana, programados para los días martes, jueves y sábados.

Sorteo Kábala - sábado 23
Sorteo Kábala - sábado 23 de Agosto de 2025

En esta ocasión, los números afortunados de las bolillas fueron 10, 11, 24, 30, 34 y 36. En cuanto a la combinación ganadora de ‘Chau Chamba’, estuvo compuesta por las cifras: 05, 10, 11, 13, 31 y 39.

Es importante señalar que si el premio obtenido supera los S/5.000, pero es inferior al millón de soles, el ganador tiene un plazo de 30 días para reclamarlo.

En el caso de premios que superen el millón de soles, el plazo para efectuar el reclamo es de 90 días. Por otro lado, los premios inferiores a S/5.000 pueden ser reclamados hasta 180 días después del sorteo.

Sorteo Kábala - sábado 23
Sorteo Kábala - sábado 23 de Agosto de 2025

Ganadores Kábala:

  • Con 6 aciertos: 0 ganadores
  • Con 5 aciertos: 2 ganadores
  • Con 4 aciertos: 199 ganadores

Ganadores CHAU CHAMBA:

  • Con 6 aciertos: 0 ganadores
  • Con 5 aciertos: 1 ganadores
  • Con 4 aciertos: 52 ganadores
Sorteo Kábala - sábado 23
Sorteo Kábala - sábado 23 de Agosto de 2025

¿Hubo ganador de ‘Pozo Buenazo’?

Esta vez, no hubo un afortunado ganador del premio acumulado de S/ 1,612,280 mil soles, conocido como el ‘Pozo Buenazo’. Para el próximo sorteo, el premio inicial se eleva a S/ 1,672,777 mil soles. ¡Les deseamos mucha suerte a todos los participantes en el próximo sorteo de Kábala!

Cuándo se juega la Kábala

Kábala realiza tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos (“Puntos de la Suerte”), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como “Chau Chamba” fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se debe de entrar a la página de internet, donde se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede elegir cualquier número, si no se sabe cuáles escoger existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al elegir la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

