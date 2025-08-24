Niño peruano se robó el corazón de Duki durante su concierto en Lima: “Te amo mucho y gracias por hacerme subir”

Niño peruano se robó el corazón de Duki durante su concierto en Lima: “Te amo mucho y muchas gracias por hacerme subir” | TikTok

Un niño peruano emocionó a miles de espectadores y al propio Duki durante el concierto que el artista argentino ofreció el 23 de agosto en Lima. La escena se vivió en el escenario de Costa 21, donde el cantante invitó a su joven fanático Ian a compartir un momento único frente al público, convirtiendo al pequeño en protagonista de la noche.

La interacción comenzó cuando Duki invitó a Ian a subir al escenario, generando expectativa y aplausos entre los asistentes. La reacción del niño evidenció la magnitud del momento.

“Te amo mucho y muchas gracias por hacerme subir”, expresó Ian, desatando una ovación general en el recinto. El propio artista respondió de inmediato: “¡Una urra para Ian!”, alentando al público a reconocer el gesto y la emoción del pequeño.

El cantante registró el momento: firmó la camiseta que llevaba Ian, se tomó fotos junto a él y pidió al público que los acompañara en la interpretación del tema Givenchy. Antes de empezar la canción, Duki entregó a Ian una de sus prendas, generando un recuerdo imborrable para su fan. La interpretación del tema estuvo acompañada por los gritos del público que celebraba la complicidad entre artista y admirador.

La espontaneidad del niño continuó hasta el final del encuentro, cuando Ian aprovechó el micrófono para invitar a los asistentes a seguirlo en sus redes sociales, lo que provocó risas en Duki y entre los presentes. Antes de despedirse, Ian reiteró su admiración: “Te amo, eres mi cantante favorito”, cerrando una de las escenas más comentadas del concierto y de la gira de Duki en el continente.

El episodio se viralizó rápidamente después de que el video fuera compartido en la cuenta Reggaeton Music en TikTok, acumulando miles de visualizaciones en pocas horas. Los comentarios no se hicieron esperar. Entre las opiniones del público destacan: “No soy fan de Duki pero qué lindo gesto, eso habla muy bien de él”, “El niño cantaba más que todos en el concierto”, “El día más feliz del niño, el Duko. Miren cómo aún teniendo tanto económicamente sigue siendo humilde de corazón, artistas así valen mucho y se deben admirar”, “Grande mi Duki, te amo mi sol” y “El Duko. Real loco. Humildad, él salió de las batallas, el free en la calle, del under”.

El gesto de Duki y la emoción de Ian marcaron uno de los momentos más recordados de la noche, reforzando el vínculo entre el artista y su público peruano. El concierto en Lima queda en la memoria de los asistentes por esta escena de espontaneidad y cercanía, que se viralizó tanto en redes como en medios digitales.

Quién es Duki

Duki, nombre artístico de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, nació el 24 de junio de 1996 en Buenos Aires, Argentina. Su carrera comenzó en la escena del freestyle y las batallas de rap, destacando en el Quinto Escalón, uno de los espacios de mayor relevancia para el trap argentino. Su popularidad creció con sencillos y colaboraciones que pasaron a formar parte del movimiento urbano latinoamericano, como “She Don’t Give a FO”, “Si Te Sentís Sola” y “Goteo”.

Reconocido por su trabajo junto a referentes de la música urbana de la región y España, Duki ha publicado álbumes como “Súper Sangre Joven”, “Desde el Fin del Mundo” y “Antes de Ameri”. Considerado referente de su generación, ha recibido premios y reconocimiento internacional, consolidándose como una figura central en la expansión de la cultura urbana en habla hispana.