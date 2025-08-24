Perú

Buses que suben a Machu Picchu podrían dejar de operar: tensión por licitación pendiente de la vía Hiram Bingham

El vencimiento de la concesión de Consettur expone el riesgo de paralización en una de las rutas turísticas más utilizadas del país, en medio de cuestionamientos y presiones jurídicas sobre el proceso administrativo

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Buses que suben a Machu Picchu podrían dejar de operar: tensión por licitación pendiente de la vía Hiram Bingham - Exitosa Noticias

La región del Cusco enfrenta una situación de incertidumbre ante la inminente expiración del contrato de concesión de la empresa Consettur, única operadora del servicio de buses turísticos hacia Machu Picchu a través de la vía Hiram Bingham. El vencimiento previsto para el 5 de septiembre ha generado preocupación en autoridades locales, empresas y visitantes, dado que aún no se ha oficializado un nuevo proceso de licitación para garantizar la continuidad del traslado en una de las rutas turísticas más transitadas del país.

Vacío en la concesión y riesgo para el turismo

Ronald Vera, alcalde provincial de Urubamba, informó que la municipalidad emitió una orden para que Consettur cese operaciones en la fecha estipulada y trabaja en un plan de contingencia mientras persiste el vacío administrativo. “Ha habido una norma complementaria que ha seguido los procedimientos administrativos en comunicar al ente rector, quien es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con fechas, con argumentos. Lamentamos que el Ministerio no nos responda con claridad”, sostuvo a Exitosa Noticias.

La falta de un pronunciamiento oficial por parte del MTC sobre la validez de las normas complementarias y la ausencia del informe de compatibilidad del uso de la ruta, que debe emitir Sernanp, ha trabado el proceso de selección. “Nosotros estamos en el conducto regular. Lo que ocurre es que Sernan debe emitir el documento de compatibilidad del uso de la ruta restringida, pero nos indican que hay una demanda pendiente”, explicó Vera.

Buses que suben a Machu
Buses que suben a Machu Picchu podrían dejar de operar tensión por licitación pendiente de la vía Hiram Bingham - Pluz Energía

Señalamientos y presiones institucionales

El caso ha motivado visitas y alertas de la Contraloría General de la República, que exhortó a la comuna a requerir validaciones específicas al MTC. Según el alcalde, nuevas comunicaciones han sido remitidas tanto al ministerio como a la Oficina de Control Interno (OCI), aunque persiste la falta de respuesta oficial.

El consejero regional por UrubambaHervé Olave Ugarte, subrayó la dimensión política y social del conflicto. Planteó la exigencia de que la vía retorne a manos de la administración pública al término de la concesión. “Estamos en un afán de recuperar esa ruta. Vence el 2025 y, de buena fe, hemos esperado que la empresa transfiera la ruta al pueblo de Urubamba”, manifestó Olave a Exitosa Noticias. También señaló las controversias judiciales que involucran a empresas del sector, lo que podría impactar la resolución del proceso: “Tenemos temor de que puedan frenar los procesos recurriendo a instancias judiciales que no actúan con imparcialidad”.

Machu Picchu es uno de
Machu Picchu es uno de los monumentos históricos del mundo que todos debemos conocer una vez en la vida

Condiciones de competencia y advertencias del Colegio de Abogados

Franz Echevarría, decano del Colegio de Abogados de Cusco, calificó la concesión como la más significativa en el ámbito municipal y cuestionó la demora en iniciar un proceso licitatorio transparente. “Hasta día de hoy, a menos de un mes de la advertencia enviada por la municipalidad, no se tiene proceso licitatorio. El Ministerio no ha emitido el pronunciamiento necesario”, sostuvo a Exitosa Noticias. El gremio exigió judicialmente la realización del proceso, advirtiendo la posible comisión de delitos como omisión de funciones o colusión.

Echevarría insistió en la necesidad de respetar los lineamientos del Tribunal Constitucional para evitar que intereses particulares mantengan el status quo, operando bajo medidas legales que perpetúan a las mismas empresas: “Lo que nosotros hemos mencionado es que presumiblemente se habrían cometido delitos como omisión de funciones, como colusión como tal”.

Incidencias empresariales y futuro de la ruta

En paralelo, el ministro de Transportes y Comunicaciones aclaró que Consettur puede participar en la nueva licitación sin impedimentos. El representante legal de la compañía, Luciano López, aseguró que la firma no objeta la competencia, aunque alertó sobre la importancia de no interrumpir el servicio para evitar un impacto negativo en la temporada alta de turismo.

De no concretarse el proceso licitatorio, el plan de contingencia de Urubamba será decisivo para asegurar la movilidad de miles de visitantes entre Machu Picchu PuebloPuente Ruinas y el Santuario de Machu Picchu, en el periodo de mayor demanda anual.

Temas Relacionados

Machu PicchuVía Hiram BinghamCuscoperu-noticias

Últimas Noticias

Ignacio Buse vs Ben Shelton EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la primera ronda del cuadro principal del US Open 2025

El tenista peruano enfrentará al estadounidense que no solo destaca por el ser el sexto del mundo, sino por tener uno de los saques más rápidos de esta disciplina. Sigue todas las incidencias

Ignacio Buse vs Ben Shelton

Resultados nulos, presupuestos agotados: el precio de no planificar campañas digitales en negocios peruanos, según MINED World

Campañas en redes que carecen de segmentación y objetivos claros pueden agotar el presupuesto de semanas en pocas horas y dejar sin resultados tangibles a las empresas emergentes

Resultados nulos, presupuestos agotados: el

Puno: delincuentes encañonan a niño de nueve años durante violento asalto a vivienda

El menor fue amenazado con un arma mientras los hampones se llevaban dinero y objetos de valor. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad

Puno: delincuentes encañonan a niño

Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

La empresaria dejó en claro que el exfutbolista nunca estuvo presente en el crecimiento de sus hijas

Melissa Klug cuestiona el rol

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Día de clásico en Perú. Los protagonistas atraviesan momentos distintos con respecto a coyuntura internacional. El vencedor dará un salto importante en la cima de la clasificación. Revisa los horarios

A qué hora juega Universitario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Media Maratón de Buenos Aires

Media Maratón de Buenos Aires 2025: las mejores fotos del 21K que hizo vibrar las calles porteñas

Segunda jornada de paro de controladores aéreos: caos en Aeroparque por demoras y cancelaciones de vuelos

Brutal robo a una jubilada de 86 años enBerisso: la amenazaron y le robaron más de 25 millones de pesos

La incertidumbre divide el mercado laboral en dos: grandes oportunidades y fuertes caídas

Por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá más de 16.000 pasajeros afectados

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido de Borges:

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

TELESHOW
Jimena Barón compartió la emoción

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”