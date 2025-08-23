Perú

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Iquitos este sábado 23 de agosto:

El tiempo para este sábado en Iquitos alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 59%, con una nubosidad del 81%, durante el día; y del 12%, con una nubosidad del 82%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran únicamente cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, cuenta con los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaIquitosperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori saldrá a recuperar el liderato frente el ‘gavilán del norte’ en el estadio Alberto Gallardo. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs UTC EN

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 23 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Conoce el clima de este día en Arequipa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Conoce el clima de este

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Lima: pronóstico de

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Cuzco este 23 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Perú: temperatura y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secuestraron más de 50 kilos

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

Cómo es el truco de la cebolla para limpiar la parrilla

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se sintió en varias provincias

INFOBAE AMÉRICA
Así opera una red de

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

La vida de lujos y excesos de Laureano Ortega, el delfín de la dictadura de Nicaragua

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga, si deciden por el continuismo, tienen los días contados”

Paraguay leal: la decisión estratégica del Gobierno de Peña de seguir con Taiwán

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”