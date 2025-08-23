Perú

Maju Mantilla intentó luchar por su familia y evitar separación con Gustavo Salcedo, asegura Majo con Sabor

Tras la separación con Gustavo Salcedo, personalidades como Majo con sabor resaltan que la ex miss mundo luchó por mantener unida a su familia, priorizando el bienestar de sus hijos ante las crisis y la exposición mediática

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Maju Mantilla intentó luchar por su familia, asegura Majo con sabor

El anuncio de la separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha causado impacto en el entorno de la exreina de belleza y el mundo de la farándula. El miércoles 20 de agosto, el deportista publicó en su cuenta de Instagram un comunicado donde informaba la ruptura con la madre de sus hijos. La noticia, que rápidamente se convirtió en tendencia, generó opiniones y muestras de apoyo a la exmiss mundo.

Bajo ese contecto, María José “Majo con sabor” Castro manifestó en el programa Entrometidos detalles de lo que sabe en torno a esta ruptura. “Maju es una chica bien buena. Ella lo que ha querido hacer es intentar, en verdad, es mantener la relación, la familia tan bonita que tenían. Entonces, la ha querido luchar, más que por imagen, es porque es una persona muy buena”, expresó durante el espacio, defendiendo el esfuerzo de Mantilla por preservar a sus hijos lejos de la crisis conyugal.

La comentada separación se produjo tras doce años de relación sentimental y un episodio de tensión pública, cuando Gustavo Salcedo fue capatado con otra mujer. Estas imágenes fueron difundidas por el programa de Magaly TV La Firme. Aquello expuso a Mantilla a cuestionamientos y rumores.

Gian Piero Díaz, conductor y figura televisiva, respaldo las palabras de Majo y afirmó en Entrometidos que “ella es dulce, linda, buena y, en este caso particular, la debe haber peleado, pero ojo que siempre en una pareja uno intenta más que el otro y si tomas una decisión tienes que darlo absolutamente todo y no puedes quedarte en un punto y medio”.

En otro momento, se sorprendió que haya sido Gustavo Salcedo quien emitió el comunicado, pues la figura pública es Maju Mantilla. Hasta la fecha, la exreina de belleza no se ha pronunciado al respecto. “Un comunicado en conjunto hubiera sido lo indicado”, agregó el conductor de TV.

“Es lo normal, y sabiendo que ella tiene programa al día siguiente, ella puede comunicarlo. Luego él puede dar toda la información, pero él no primero porque no es nada del medio público, cero”, cuestionó Majo con sabor, quien es asidua invitada al programa Arriba Mi Gente, en la sección de gastronomía.

Tilsa Lozano cuestiona a Gustavo Salcedo tras separación con Maju

La conductora Tilsa Lozano se sumó a la ola de mensajes solidarios hacia Maju Mantilla tras su separación con Gustavo Salcedo, además, cuestionó la actitud del deportista. Durante su programa ‘La Noche Habla’, la exmodelo expuso frente a su colega Ric La Torre una hipótesis sobre la repentina decisión de Salcedo de anunciar el fin de la relación.

Tilsa Lozano sugirió que el anuncio podría estar vinculado a la inminente publicación de pruebas sobre una posible infidelidad. “Hay otra teoría de que podría existir algún tipo de ampay y él está poniendo el parche antes de que este ampay salga a la luz. Vamos a ver si esto es o no así en los siguientes días”, manifestó, generando sorpresa en el set y entre la audiencia.

La conductora expresó también sus dudas sobre el comunicado oficial de Gustavo Salcedo. Recordó que, dos meses atrás, Maju Mantilla había dado una entrevista donde afirmaba que su relación marchaba bien. Lozano analizó la actitud de la exmiss mundo y afirmó: “A mí me parece y como mujer, que ella ha tratado de remar, de salvar a su familia, de poner su ego de lado y perdonarlo, pero lo que me parece raro es que él en su comunicado no habla de ‘nosotros’”.

Más allá de las especulaciones, Tilsa Lozano dirigió mensajes de apoyo y solidaridad hacia Maju Mantilla. La animadora recalcó que la presentadora no debe sentir vergüenza por lo que sucede y le recordó que la responsabilidad recae en la otra parte. “El que se portó mal con ella fue la otra persona. No es la primera ni la última mujer que pasa ese tipo de cosas... ella es una chica linda, inteligente, buena y algo bueno va a venir”, concluyó en el espacio televisivo.

Ministerio de Economía transfiere S/

Ica enfrenta por segundo día

El pronóstico del clima para

Mujer captada con Gustavo Salcedo

