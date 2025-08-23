Perú

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Por Infobae Noticias

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Perú

1. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

2. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

3. In the Mud

4. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

5. Pecados inconfesables

Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

6. Naruto Shippuden

La historia transcurre en un mundo dominado por aldeas ninja. En las cuales el papel del ninja se traduce como el poder de cada país. Cada uno de estos cuenta con su aldea oculta que es donde estudian, entrenan, graduan y forman cada ninja. Los ninjas utilizan todo tipo de artes marciales desde la lucha cuerpo a cuerpo a ilusiones o técnicas secretas como por ejemplo la manipulación de elementos. El protagonista es un joven aspirante a ninja Uzumaki Naruto, un muchacho que sueña en convertirse algun dia en el líder de su aldea (Hokage). Será para él una tarea difícil ya que cuando era solo un bebé le fué confiado en su interior el poder de un ser malvado, que antaño causo grandes males en su aldea (Konoha) y el cual irá poco a poco descubriendo y dominando. Por culpa de ese poder Naruto pasa una dura infancia con desprecio y negación por parte de los vecinos de su aldea..

7. El Chavo del Ocho

8. La jugada ganadora (트라이: 우리는 기적이 된다)

Después de tocar fondo, un exjugador de rugby empieza a entrenar al equipo de su antiguo instituto en busca de redención y una nueva oportunidad.

9. Jóvenes y millonarios (Young Millionaires)

Las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella se convierten en un caos después de ganar la lotería.

10. Sakamoto Days (SAKAMOTO DAYS)

Taro Sakamoto, el mejor de los sicarios, se retiró en nombre del amor. Pero cuando el pasado lo persigue, debe luchar para proteger a su adorada familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesperu-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Martín Vizcarra dejó Barbadillo y fue conducido al penal Ancón II bajo resguardo policial para cumplir prisión preventiva

El cambio de penal se formalizó mediante la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL y busca resguardar la seguridad del exmandatario.

Martín Vizcarra dejó Barbadillo y

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las películas más populares de

Fechas confirmadas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: Alianza Lima espera decisión de Conmebol para conocer a su rival

El equipo de ‘Pipo’ Gorosito está a la expectativa del fallo de los órganos judiciales en Luque sobre los incidentes entre las barras de la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda

Fechas confirmadas para los cuartos

Alejandra Baigorria revela que ya no es amiga de Mario Irivarren: “Por presión de alguien”

La empresaria reveló que el chico reality decidió cortar toda comunicación con ella y que no defendió su amistad en Esto es Guerra.

Alejandra Baigorria revela que ya

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026? Sorpresas y bajas confirmadas

Óscar Ibáñez revelará los jugadores que utilizará para medirse ante la ‘celeste’ y ‘albirroja’ en el cierre de las clasificatorias al próximo Mundial

¿Cuándo sale la lista de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei habló de la suba

Milei habló de la suba de las tasas de interés y apuntó contra los “sodomitas del capital, los orcos y el riesgo kuka”

Julieta Silva insistió en que fue víctima de extorsión: “No podía salir de la relación porque él tenía videos íntimos míos”

Por primera vez hallan microplásticos en el zooplancton marino de América Latina

Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio impidió la salida de 9 vuelos que estaban fuera de la ventana del paro de controladores

Desvalijaron la casa de un secretario judicial en La Matanza y la Policía atrapó a uno de los ladrones

INFOBAE AMÉRICA
Las potencias europeas advirtieron a

Las potencias europeas advirtieron a Irán con nuevas sanciones antes de retomar las conversaciones nucleares

Por primera vez hallan microplásticos en el zooplancton marino de América Latina

El régimen de Corea del Norte denunció una “provocación deliberada” de soldados surcoreanos en la frontera y amenazó con represalias

La defensa de Jair Bolsonaro negó que haya riesgo de fuga y acusó a la Policía Federal de Brasil de presentar una investigación “política”

Un antojo que cruza fronteras: este es el restaurante que lleva el sabor chilango al AICM

TELESHOW
María Julia Oliván regresó a

María Julia Oliván regresó a su trabajo, se emocionó y mostró la chimenea de su accidente: “La vamos a sacar a la miércoles”

El video del encuentro entre Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal en un famoso boliche de Buenos Aires

El encuentro de Sofía Gonet y Homero Pettinato a un mes de su separación: “Somos como los padres divorciados”

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande