Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la capital peruana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Diversos factores alteran el valor
Diversos factores alteran el valor de las gasolinas. (Infobae)

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) publicó los precios de las gasolinas y el diésel en la ciudad de Lima para este sábado 23 de agosto.

Consulta en seguida los precios más altos y más bajos de los hidrocarburos registrados a lo largo del día.

Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy en Lima

Fecha: 23 de agosto

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,6 soles el galón

Precio mínimo: 12,69 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 20,99 soles el galón

Precio mínimo: 13,45 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,99 soles el galón

Precio mínimo: 14,09 soles el galón

Facilito: cómo funciona

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer las tarifas de los combustibles, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre la tarifa de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Precio del dólar cayó a nuevo mínimo: Cotización del tipo de cambio hoy 23 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar cayó a

Fonavi 2025: Aprueban padrón del Reintegro 4 con 73 mil 729 beneficiarios, incluidos herederos

La Comisión Ad Hoc ha confirmado que el padrón del Reintegro 4, pero aún no se puede consultar. Conoce las fechas en que se plantea aprobar cada parte del proceso. ¿Cuándo se pagaría la nueva devolución del Fonavi?

Fonavi 2025: Aprueban padrón del

La vía eficiente hacia un Perú Sostenible

Perú, a través de su compromiso expuesto en el documento “Contribución Determinada a Nivel Nacional”, se ha propuesto disminuir en 40% sus emisiones proyectadas al 2030 y en esta meta, el transporte es clave

La vía eficiente hacia un

Peatones indefensos

El peatón es, sin duda, el elemento más frágil en la vía y, por lo tanto, la regulación debe protegerlo

Peatones indefensos

Dónde ver Sporting Cristal vs UTC HOY: canal TV online del duelo por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori recibe al ‘gavilán del norte’ después de haber perdido los puntos contra Binacional producto de su descenso. Conoce cómo sintonizar este encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a 6 personas que

Detuvieron a 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura

Clima primaveral en el AMBA: así estará el fin de semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

INFOBAE AMÉRICA
Lula pidió más fondos para

Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

Volodimir Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

El régimen norcoreano amenazó a Seúl con una “confrontación” tras un incidente con disparos de advertencia en la frontera

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”