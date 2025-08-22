Perú

Sancionan a centro de capacitación psicopedagógica tras negar matrícula de niña por vivir en el Callao

Indecopi decidió, en segunda y definitiva instancia administrativa, imponer una sanción al Centro de Capacitación Psicopedagógica CECAPSI Montessori S.A.C. consistente en una multa de 8,86 UIT, equivalente a S/ 47.401

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
La instancia de Protección al
La instancia de Protección al Consumidor determinó que la empresa negó el uso de sus servicios sin una razón válida. Foto: Google Maps

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó la sanción contra CECAPSI Montessori S.A.C., luego de comprobar que incurrió en un acto de discriminación al negar la matrícula de una menor por la zona en la que residía. El hecho se originó en diciembre de 2021, cuando el padre de la niña buscó información para inscribirla en una institución bajo el método Montessori.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor concluyó que el proveedor restringió el acceso a sus servicios de manera injustificada, al responder que no tenía sede en el Callao ni cupos disponibles en sus locales, después de conocer que el denunciante vivía en La Perla. Ante ello, el órgano resolutivo impuso una multa de 8,86 UIT y dispuso medidas correctivas para evitar que se repitan estas prácticas.

Orígenes de la denuncia se remontan a hace 7 años

El padre de la menor denunció que, tras consultar vía WhatsApp sobre la posibilidad de matrícula para su hija de 7 años, recibió como primera pregunta en qué distrito residía. Al responder que vivía en La Perla, se le indicó que no había cupos en ninguna de las tres sedes y que, además, “era un maltrato llevar a su hija desde La Perla hasta La Molina”. El denunciante señaló que nunca se le solicitó información adicional sobre su hija, lo que evidenció un trato desigual basado únicamente en su lugar de residencia.

La Comisión de Protección al Consumidor de Lima Sur N.° 2 admitió la denuncia y consideró que existían indicios de infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Posteriormente, una diligencia como consumidor incógnito y las conversaciones de WhatsApp aportadas por el padre de la menor permitieron acreditar el hecho.

Los chats de WhatsApp entregados
Los chats de WhatsApp entregados por el progenitor de la menor sirvieron como prueba para confirmar lo sucedido. Foto: difusión

Argumentos de CECAPSI Montessori

CECAPSI alegó en su defensa que no se trataba de un centro educativo formal, sino de una entidad dedicada a la capacitación y asesoría. También sostuvo que la negativa se debió a la falta de vacantes y no a la residencia del denunciante. Para sustentar esta versión presentó declaraciones juradas de docentes, pero la Comisión determinó que no eran pruebas idóneas para acreditar su argumento.

Además, la empresa solicitó la grabación de una supuesta llamada telefónica para demostrar que brindó información completa, pero el pedido fue denegado debido a que no se proporcionaron los datos técnicos necesarios y porque la entrega de comunicaciones privadas solo procede por mandato judicial.

Resoluciones previas y apelaciones

En marzo de 2023, la Comisión declaró fundada la denuncia y sancionó a CECAPSI Montessori. No obstante, la empresa apeló alegando vulneración a su derecho de defensa y cuestionando la proporcionalidad de la multa. En diciembre de 2023, la Sala anuló la primera resolución por omitir pronunciarse sobre pedidos de prueba y de informe oral. Sin embargo, tras una nueva revisión, la Comisión volvió a sancionar a la empresa en julio de 2024.

Finalmente, en agosto de 2025, el Tribunal confirmó la sanción y estableció que CECAPSI Montessori incurrió en discriminación al condicionar la matrícula al distrito de residencia del consumidor, sin causa objetiva ni razonable. Esta resolución es en segunda instancia administrativa.

En agosto de 2025, el
En agosto de 2025, el Tribunal ratificó la penalidad y concluyó que CECAPSI había incurrido en un acto discriminatorio. Foto: Gobierno del Perú

Medidas correctivas ordenadas al centro

Además de la multa, el Indecopi dispuso que la empresa implemente capacitaciones obligatorias sobre prevención de la discriminación en el consumo para todo su personal, incluidas las jefaturas y directivos. Estas deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días hábiles y contar con registros de asistencia y evaluaciones de contenidos. Asimismo, se ordenó que CECAPSI Montessori adopte políticas internas de no discriminación aplicables en todas sus sedes y servicios.

El Tribunal descartó la orden de emitir una carta de disculpas al denunciante, al no haber sido solicitada expresamente ni haberse expuesto públicamente el caso en sus etapas iniciales. Sin embargo, subrayó la importancia de que las medidas correctivas sean efectivas para erradicar prácticas discriminatorias.

Fundamentos legales y sanción

El órgano resolutivo basó su decisión en el artículo 38° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación en la provisión de bienes y servicios, salvo que existan razones objetivas debidamente acreditadas. El análisis concluyó que CECAPSI no logró justificar la restricción y que la conducta afectó derechos fundamentales relacionados con la educación y la igualdad de trato.

La multa de 8,86 UIT se impuso tras aplicar los parámetros de graduación previstos en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, considerando la naturaleza de la infracción y el tamaño de la empresa. Según el Indecopi, la sanción tiene carácter disuasivo para prevenir hechos similares y garantizar que las empresas no establezcan filtros arbitrarios en su atención al público.

Temas Relacionados

CallaoIndecopiperu-economia

Últimas Noticias

Cantante Valeria Zapata revela los motivos de su salida de orquesta ‘La Bella Luz’

La intérprete de cumbia rompió su silencio acerca de por qué dejó la agrupación que lidera Óscar Custodio.

Cantante Valeria Zapata revela los

Erick Noriega anunciado como refuerzo del Gremio con un contrato de tres temporadas: “Vamos a esforzarnos”

El club ‘tricolor’ ha cerrado un vínculo con el ‘Samurái’ hasta el 2028 en una operación valorizada en alrededor de 2 millones de dólares. La idea es que pronto gane minutos en la disciplina de Mano Menezes y luego se asiente entre los titulares

Erick Noriega anunciado como refuerzo

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Jorge Fossati presenta hasta cinco cambios en el once inicial. Anderson Santamaría, Jesús Castillo y Diego Churín sin las principales novedades. Los ‘cremas’ buscan la hazaña en Sao Paulo. Sigue las incidencias

Universitario vs Palmeiras EN VIVO

Robo frustrado en San Martín: ladrones terminan bañados en gasolina al intentar asaltar un grifo

Las cámaras de seguridad del grifo registraron la llegada de los asaltantes a bordo de una moto lineal y cómo terminaron huyendo tras ser rociados con combustible por el trabajador

Robo frustrado en San Martín:

Anularon golazo a Jairo Concha en los primeros minutos de Universitario vs Palmeiras por octavos vuelta de Copa Libertadores 2025

El volante ‘crema’ marcó un golazo para la ‘U’ en el inicio del partido en Brasil, pero fue anulado por offside de Pérez Guedes, quien obstruyó la visión del arquero rival

Anularon golazo a Jairo Concha
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo dijo que el empresariado

Caputo dijo que el empresariado argentino “está alineado y comprometido con el proyecto del Gobierno”

Regresan las lluvias y el mal tiempo este viernes: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

Taylor Swift reinventa el glamour de Las Vegas: secretos de su look de corista en el nuevo álbum

El Senado sancionó la ley que blinda los presupuestos universitarios y el Ejecutivo prepara un nuevo veto

Cierran los pasos fronterizos a Chile y hay alerta por nevadas en la Cordillera: cuándo podrían reabrir

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos eliminó a un

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

TELESHOW
Pampita confesó cuál es el

Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más utiliza: “Yo soy una fanática”

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

La mágica fiesta de cumpleaños de María Inés, la hija de Darío Barassi, inspirada en Encanto

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo

Jimena Barón mostró el primer paseo en cochecito con su hijo Arturo: “Lo logramos”