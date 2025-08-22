Perú

Entel se niega a entregar audios de presuntas llamadas spam y la multan con S/229 mil 408

Indecopi ha sancionado a la teleoperadora por no atender sus requerimientos de información solicitados en el marco de una investigación sobre presuntas llamadas de ‘acoso comercial’

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Indecopi investigaba por las llamadas spam a la compañía de telecomunicaciones, y esta no respondió a tiempo sus requerimientos de información. - Crédito Andina

Entel tendrá que pagar multa. La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi sancionó a Entel Perú S.A. con 42,88 UIT, equivalente a S/229 mil 408, por no atender los requerimientos de información solicitados en el marco de una investigación sobre presuntas llamadas telefónicas (spam) para ofrecer productos y servicios realizadas durante el primer trimestre de 2024.

Durante una acción de fiscalización, el Indecopi había requerido a Entel la entrega de los audios del universo de dichas llamadas, con el fin de verificar la posible existencia de prácticas comerciales contrarias al Código de Protección y Defensa del Consumidor, como las llamadas spam. Sin embargo, de manera injustificada, la empresa no proporcionó la información.

Así, la investigación determinó que Entel incurrió en una conducta obstruccionista, al postergar reiteradamente la entrega de información alegando “complejidad técnica” sin ofrecer datos mínimos que permitieran continuar con la fiscalización. Además, tampoco cumplió con atender requerimientos alternativos, lo que ocasionó que el proceso se extendiera por once meses sin avances significativos.

Indecopi ya había alertado que Entel podría recibir esta fuerte multa si seguía obstaculizando la investigación sobre llamadas spam. - Crédito Difusión

Indecopi pide a empresas que colaboren

Este comportamiento vulneró lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Legislativo 807, que faculta al Indecopi a imponer sanciones de entre 1 y 50 UIT a los proveedores que incumplan, sin justificación, los requerimientos de información efectuados por los órganos de la entidad.

El Indecopi exhortó a las empresas a atender de manera oportuna los requerimientos de información realizados, lo cual es esencial para el desarrollo de las investigaciones. Estos incumplimientos retrasan una investigación y dificultan la obtención de pruebas de posibles infracciones.

La decisión de la Comisión se encuentra en plazo de apelación y, de presentarse este recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en segunda y última instancia administrativa del Indecopi.

Entel aún puede apelar la resolución de Indecopi. - Crédito Reuters/Mariana Bazo

En desarrollo...

