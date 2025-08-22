Dueño de Cevichería termina desfigurado por menor de edad dentro de comisaría de Huancayo

Huancayo: Dueño de cevichería queda desfigurado tras ser atacado por menor dentro de una comisaría | Video: Buenos Días Perú

Lo que debía ser una diligencia policial rutinaria terminó convertido en un intento de homicidio dentro de la propia sede policial. Joan Águila, dueño de una cevichería, resultó gravemente herido después de ser atacado con un cuchillo por un menor de edad en la comisaría de El Tambo, en Huancayo, región Junín.

Según la información policial, ambos habían sido intervenidos tras un enfrentamiento entre jaladores de restaurantes de mariscos en una concurrida zona gastronómica de la ciudad. La gresca fue controlada y los dos involucrados fueron trasladados hasta la dependencia policial. Sin embargo, el conflicto escaló en circunstancias inesperadas.

Dentro de las instalaciones, el menor sacó de entre sus prendas un cuchillo que mantenía oculto y se abalanzó contra Águila, propinándole cortes en el rostro y en el cuello. El ataque ocurrió justo cuando la madre del adolescente ingresaba a la oficina de la Sección de Investigación Criminal.

Menor de 16 años es acusado de intento de homicidio con arma blanca contra dueño de una cevichería en Huancayo | Foto captura: Buenos Días Perú

“Se observa que la madre está ingresando y es ahí cuando agrede a la otra parte, ocasionándole lesiones en la cara y en la altura del cuello”, explicó el comandante PNP Jerry Chan, jefe policial de la jurisdicción, al noticiero Buenos Días Perú.

El empresario gastronómico, aún con heridas visibles, relató lo vivido: “Me tenía que aventar al piso para que no me matara, me cortó en el cuello, en la cara, en la frente. Fue un ataque brutal”.

Testigos y familiares del afectado señalaron que la agresión pudo haberse evitado. Aseguran que advirtieron a los policías sobre la presencia de un arma blanca en poder del menor, pero no se realizó la verificación correspondiente. Ante la polémica, la Policía justificó que, al tratarse de un adolescente y también de un presunto agraviado en el altercado inicial, no se procedió al registro personal.

De acuerdo con vecinos y comerciantes de la zona, no es la primera vez que el menor se ve involucrado en hechos violentos. Incluso, se conoció que recientemente habría salido de un centro juvenil de rehabilitación.

Actualmente, el adolescente permanece detenido y es investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. En tanto, la víctima continúa recuperándose de sus heridas, mientras su familia exige una sanción ejemplar y mayor rigurosidad en los protocolos de seguridad dentro de las dependencias policiales.

Adolescentes podrán ser procesados como adultos por delitos graves

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32330, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incluir a los menores de 16 y 17 años en el sistema penal ordinario.

Esta norma, publicada el 10 de mayo de 2025, permite que los adolescentes de ese rango etario sean procesados como adultos por delitos graves, como homicidio, secuestro, sicariato, violación sexual y extorsión.

La ley prevé un tratamiento penitenciario diferenciado para los jóvenes de 16 a 21 años, con programas específicos y separación de adultos en los penales, pero ya no limita la respuesta estatal solo a medidas educativas, sino que para los ilícitos más graves habilita penas privativas de libertad de hasta ocho años.