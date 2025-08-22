Perú

Cirugías menos invasivas con robot Da Vinci mejoran pronóstico en pacientes con cáncer de pulmón

Especialistas alertan que el consumo de tabaco está detrás de la mayoría de diagnósticos, lo que convierte a la prevención en una herramienta clave para reducir el impacto de una de las enfermedades más letales

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El Instituto Oncológico FALP en
El Instituto Oncológico FALP en Chile cuenta con tecnología avanzada y equipos multidisciplinarios para el tratamiento integral del cáncer. (Viamedsalud)

El Callao conmemoró este 20 de agosto sus 189 años de creación política, reafirmando su identidad como primer puerto del Perú y como una tierra marcada por la música, la cultura y la tradición marinera. Desde su fundación como provincia en 1836, el Callao se consolidó como un punto estratégico para el comercio marítimo y la entrada al país, pero también como un espacio donde la historia, la modernidad y el sabor popular se entrelazan.

La ceremonia central se llevó a cabo en la Fortaleza del Real Felipe, un lugar emblemático para los chalacos. El evento incluyó el izamiento del pabellón nacional, una sentida Misa y Te Deum, así como la Sesión Solemne en la que se repasaron los avances logrados por el Gobierno Regional durante los últimos años.

Una ceremonia con arte y tradición

La actividad estuvo marcada por la emoción y el civismo. La Orquesta Sinfónica Regional del Callao interpretó el Himno del Callao junto a un coro y un tenor, mientras que la Banda de Música de la Legión Peruana de la Guardia entonó el Himno Nacional. Como broche artístico, dos parejas de baile ofrecieron una elegante presentación de marinera, arrancando los aplausos de los asistentes.

La jornada contó con la participación de autoridades políticas y representantes de la sociedad civil. El evento fue presidido por el gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, acompañado por los congresistas Auristela Obando y Héctor Ventura, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Reátegui, los alcaldes de Bellavista y La Punta, así como consejeros regionales, dirigentes y ciudadanos.

El cáncer de pulmón es
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte oncológica en el mundo y la segunda en el Perú según datos internacionales. (Viamedsalud)

El mensaje del gobernador

En su discurso, el gobernador destacó la importancia del Callao como “el mejor puerto del Pacífico”, recordando que es una región clave para el desarrollo del país. Señaló avances en seguridad ciudadana, infraestructura vial, iluminación de espacios públicos, remodelación de colegios y mejoras en hospitales.

Ciro Castillo subrayó que su gestión destinó más de 70 millones de soles a los municipios locales para la construcción de pistas, parques y refuerzo en la seguridad, resaltando que se trata de una gestión democratizada y cercana a la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para invertir en la región: “Tenemos el nuevo aeropuerto y muy cerca el puerto de Chancay. Necesitamos una carretera costera para carga pesada y un ferry que conecte el norte del Callao con la Plaza Grau. El Callao está creciendo y debe seguir haciéndolo, con la fuerza y creatividad de su gente”.

Callao, tierra de salsa y cultura

Más allá de los actos oficiales, el aniversario también se vivió en las calles. Espacios como el Pasaje de la Salsa se llenaron de música, alegría y color, en homenaje a generaciones de chalacos que convirtieron el ritmo en un emblema de identidad.

El sistema robótico Da Vinci
El sistema robótico Da Vinci Xi permite cirugías de alta precisión que reducen complicaciones y aceleran la recuperación de los pacientes. (Viamedsalud)

La festividad incluyó actividades en puntos históricos como la Plaza Grau, el Callao Monumental y el Muelle Dársena, que albergaron ferias, presentaciones culturales y desfiles. En paralelo, las playas de La Punta recibieron a cientos de visitantes y familias que celebraron junto al mar, reafirmando el carácter popular y festivo de la provincia constitucional.

Un puerto con historia y futuro

El Callao no solo representa comercio y mar, sino también memoria y resistencia. Fue escenario de luchas históricas en defensa de la soberanía del Perú, y conserva monumentos que evocan la valentía de su gente.

Hoy, a 189 años de su creación política, el Callao se reafirma como un espacio donde conviven el pasado, presente y futuro. Desde el Real Felipe hasta el moderno aeropuerto Jorge Chávez, la provincia combina tradición con desarrollo.

El aniversario también es una invitación a valorar la riqueza cultural y a fortalecer la identidad chalaca. Para sus ciudadanos, ser chalaco no es solo un gentilicio: es un sentimiento de orgullo, mar y sabor, reflejado en cada calle, en cada acorde de salsa y en cada historia que se transmite de generación en generación.

El consumo de tabaco está
El consumo de tabaco está vinculado a cerca del 90% de los casos de cáncer de pulmón según especialistas del Instituto Oncológico FALP. (Viamedsalud)

Orgullo chalaco

El 189 aniversario no fue únicamente un acto conmemorativo, sino un recordatorio del espíritu resiliente de la provincia. Como señaló su gobernador, el Callao sigue creciendo y proyectándose hacia el futuro, con la mirada puesta en convertirse en un polo estratégico de comercio y cultura para el país y la región.

La celebración dejó un mensaje claro: el Callao no solo es un puerto, es una tierra que late con identidad propia, marcada por su gente, su música y su historia. En palabras de muchos chalacos, se trata de un lugar donde la vida se vive con intensidad, sabor y orgullo.

Temas Relacionados

cáncer de pulmóncirugía robótica Da VinciInstituto Oncológico FALPperu-noticiastratamiento cáncer de pulmónprevención cáncer de pulmón

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Iquitos este viernes

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Piura este 22 de agosto

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: la predicción

Conoce el clima de este día en Arequipa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Conoce el clima de este

Magaly Medina cuestiona a Gustavo Salcedo por anunciar separación de Maju Mantilla: “Siempre dijo que la pública era ella”

La ‘Urraca’ consideró extraño que fuera el empresario quien anunciara el fin de su matrimonio, cuando antes evitaba dar declaraciones

Magaly Medina cuestiona a Gustavo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto potasio tiene una banana

Cuánto potasio tiene una banana y cuántas se pueden comer por día

La obsesión de los hombres por el gimnasio puede afectar la vida sentimental, según un psicólogo experto en atracción

Denunció la muerte de su padre en Mendoza y minutos después fue detenido como principal sospechoso

Revelaron los datos de la autopsia de la pareja de policías de Salta y refuerzan la idea de un femicidio seguido de suicidio

El testimonio de unos albañiles complicó a la mujer acusada de matar a su hijo de 11 años en Salta

INFOBAE AMÉRICA
La ONU declaró la hambruna

La ONU declaró la hambruna en la Ciudad de Gaza

¿Con o sin polvo?: la ciencia detrás del mate perfecto

De tentáculos en conejos a verrugas en ardillas: la expansión de los “animales zombis” preocupa a los expertos

Tailandia absolvió al ex primer ministro Thaksin Shinawatra de cargos relacionados con presuntas ofensas a la monarquía

Andrés Calamaro y la historia oculta detrás de Flaca, la canción que marcó a una generación

TELESHOW
La Voz Argentina iniciará los

La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”