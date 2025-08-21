Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Cuzco este jueves 21 de agosto:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 21 grados, la previsión de lluvia será del 6%, con una nubosidad del 30%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura llegará a los 1 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 68%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se ubica la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.