La Libertad tendrá su primer hospital ‘antiterremotos’: centro de salud Leoncio Prado contará con 81 aisladores sísmicos

Nuevo Hospital Leoncio Prado tendrá 81 aisladores sísmicos. (Foto: Agencia Andina)

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, está a punto de contar con su primer hospital equipado con tecnología antisísmica avanzada. El futuro Hospital Leoncio Prado incorporará 81 aisladores sísmicos y 36 deslizadores que garantizarán la estabilidad de la infraestructura ante un terremoto, permitiendo que los servicios médicos continúen operativos incluso durante desastres naturales.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), brazo ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), confirmó que esta será la primera infraestructura hospitalaria de la región en utilizar esta innovadora tecnología, considerada un estándar internacional para centros de atención crítica.

Detalles técnicos de la obra

Los aisladores se ubicarán estratégicamente en los pedestales de la estructura, soportando el peso del hospital y protegiendo sus bloques principales. Entre ellos se incluyen 51 aisladores AS1 con núcleo de plomo y 30 aisladores AS2 de caucho platinado. La inversión total en la obra supera los 191 millones de soles y beneficiará directamente a más de 173 mil habitantes de La Libertad.

José Valega Sáenz, coordinador general del Pronis, destacó que “cada aislador que se instala es un compromiso con la vida y la tranquilidad de las familias de Huamachuco. Queremos que la población tenga la certeza de que su hospital estará preparado para cuidarlos incluso en los momentos más difíciles”.

Actualmente, los trabajos se concentran en cimentación, muros de contención, vigas y pedestales para la colocación de los aisladores. También se están construyendo cisternas y muros anclados para estabilizar la parte inferior de la infraestructura. Una vez finalizada esta etapa, se iniciará la edificación del bloque A, que contará con cuatro pisos y muros de albañilería, tabiquería de drywall, sistemas sanitarios y eléctricos, y acabados finales.

Nuevo hospital Leoncio Prado es construído con 81 aisladores sísmicos. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué servicios médicos ofrecerá?

El Hospital Leoncio Prado tendrá 17.475 m² de área techada distribuidos en seis bloques. La infraestructura incluirá accesos inclusivos para personas con discapacidad y equipamiento médico moderno, que abarca incubadoras neonatales, equipos de rayos X, un centro quirúrgico avanzado y ambulancias totalmente equipadas.

Una vez concluida la construcción, el hospital ofrecerá atención integral que incluirá hospitalización, emergencias, cirugías, cuidados intensivos, atención materno-infantil, laboratorio clínico, banco de sangre y farmacia hospitalaria, entre otros servicios clave para la comunidad.

Nuevo Hospital Leoncio Prado en Huamachuco tendrá 81 aisladores sísmicos. (Foto: MINSA)

Compromiso con la comunidad

La incorporación de aisladores sísmicos posiciona al Hospital Leoncio Prado como un referente de seguridad y modernización en la construcción hospitalaria en Perú. Según el Pronis, esta obra refleja el compromiso del Gobierno y del Minsa de cerrar brechas en infraestructura y garantizar que la atención médica esté disponible incluso frente a desastres naturales.

La obra busca generar confianza y seguridad entre la población de Huamachuco y sus alrededores. Con el avance de la construcción y la próxima instalación de los aisladores y deslizadores, el Hospital Leoncio Prado promete ser un centro moderno, seguro y preparado para enfrentar sismos, reforzando la capacidad de respuesta del sistema de salud regional y mejorando sustancialmente la calidad de atención para miles de habitantes de La Libertad.

Nuevo Hospital Leoncio Prado avanza en su construcción en Huamachuco. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo funcionan los aisladores sísmicos?

Los aisladores sísmicos son dispositivos de alta tecnología diseñados para proteger edificios durante un terremoto al separar la base de la estructura del suelo. Están compuestos por capas alternadas de caucho y acero, lo que les brinda flexibilidad y resistencia. Se instalan entre los cimientos y la base del edificio, e incluso bajo el último sótano cuando existen niveles subterráneos, actuando como amortiguadores frente a los movimientos del terreno.

Durante un sismo, los aisladores se deforman y se balancean de un lado a otro, absorbiendo gran parte de la fuerza sísmica. Esta elasticidad reduce significativamente la transmisión de vibraciones al edificio, limitando los daños estructurales y protegiendo a los ocupantes. De esta manera, incluso estructuras complejas como hospitales o centros de atención crítica pueden mantenerse operativas mientras ocurre el fenómeno natural.

Funcionamiento de un aislador sísmico. Crédito: SomosSacyr

Según estudios recientes, los aisladores sísmicos pueden disminuir entre un 50% y 70% la fuerza que un sismo ejerce sobre una construcción. Pruebas realizadas en edificios de 8 a 10 pisos demostraron la eficacia de esta tecnología, consolidándola como un estándar para la seguridad en zonas sísmicas y ofreciendo mayor resiliencia a las infraestructuras estratégicas como hospitales, escuelas y centros de servicios públicos.