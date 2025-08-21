Descanso sustitutorio: ¿opción válida al pago triple por trabajar el 30 de agosto?

Sunafil puede imponer multas de hasta 52UIT a las empresas que no le paguen a sus empleados por trabajar feriado. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El trabajo en días feriados, como el próximo 30 de agosto, genera dudas entre trabajadores y empresas sobre la compensación que corresponde. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), quienes laboran en un feriado tienen derecho a un pago triple del salario diario, salvo que se les conceda un descanso sustitutorio en fecha posterior. Esta alternativa es reconocida legalmente y admite que no en todos los casos se deba recibir una compensación económica de inmediato.

La figura del descanso sustitutorio solo resulta válida si se respeta un procedimiento formal. De acuerdo con Milagros Villavicencio, abogada laboralista y asociada sénior en Garrigues, “para que un descanso sustitutorio sea válido, debe existir un acuerdo escrito entre empleador y trabajador, donde se pacten las condiciones del descanso, así como su fecha de goce”. Además, Villavicencio aclaró que el lapso ideal para otorgar este beneficio debe ubicarse dentro del mismo mes calendario del feriado trabajado.

El incumplimiento de este acuerdo puede acarrear sanciones para los empleadores. Si el descanso no se otorga finalmente, surge la obligación de pagar la triple remuneración. Sunafil advierte que, con el aumento de feriados en el calendario laboral peruano, las empresas necesitan fortalecer su planificación para evitar conflictos y sanciones. Incluir estos días en los cronogramas y fijar procedimientos internos claros permitiría a los empleadores cumplir la normativa de manera efectiva.

Sunafil aclara pago para los ciudadanos que trabajen el feriado del 30 de agosto. (Fotocomposición: Infobae Perú)

Los especialistas insisten en la importancia de documentar correctamente cada acuerdo de descanso sustitutorio. Ambas partes, empleador y trabajador, deben dejar registro escrito sobre las condiciones y la fecha elegida para el descanso, evitando así futuros malentendidos o controversias legales.

Ante el incremento de días no laborables, las recomendaciones apuntan a la planificación operativa anticipada. Las empresas deben programar con suficiente tiempo la gestión de los feriados, prever el impacto en sus operaciones y decidir entre programar descansos sustitutorios o asumir el pago de las sobretasas. Junto a ello, se solicita mayor rigurosidad en la revisión de boletas y planillas, incorporando en los registros de control de asistencia toda la información relevante sobre jornadas y descansos concedidos. Estos documentos permiten acreditar ante una eventual fiscalización el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Finalmente, la implementación de políticas o lineamientos internos sobre el manejo de feriados se presenta como otra de las claves para el sector empleador. Definir procedimientos para solicitar y registrar descansos o el pago adicional puede reducir el riesgo de conflictos y contribuir a una gestión más transparente.

Último feriado de agosto

El próximo feriado en Perú es el de Santa Rosa de Lima. Foto: San Pablo Perú

El 30 de agosto es feriado en Perú por la celebración de Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa canonizada de América y figura fundamental en la historia religiosa del continente. Santa Rosa de Lima, cuyo nombre real fue Isabel Flores de Oliva, nació en Lima en 1586 y dedicó su vida a la fe, el servicio social y la ayuda a los más necesitados, ganando gran devoción tanto en Perú como en otros países de la región. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y proclamada patrona de Lima, Perú, América y Filipinas.

El Estado peruano instituyó el día de Santa Rosa como feriado nacional en alusión a su profunda influencia religiosa y social. Cada año, el 30 de agosto se realizan actividades litúrgicas y celebraciones populares que congregan a miles de personas en templos y espacios públicos, especialmente en Lima, donde miles de fieles suelen visitar el santuario y el pozo de deseos de Santa Rosa. La fecha representa un momento para el recogimiento espiritual y la preservación de tradiciones culturales, consolidando la relevancia actual de esta santa en la vida nacional, tanto a nivel religioso como social.