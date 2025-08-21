Perú

Descanso sustitutorio: ¿opción válida al pago triple por trabajar el 30 de agosto?

Las empresas deben programar con suficiente tiempo la gestión de los feriados, prever el impacto en sus operaciones

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Sunafil puede imponer multas de
Sunafil puede imponer multas de hasta 52UIT a las empresas que no le paguen a sus empleados por trabajar feriado. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El trabajo en días feriados, como el próximo 30 de agosto, genera dudas entre trabajadores y empresas sobre la compensación que corresponde. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), quienes laboran en un feriado tienen derecho a un pago triple del salario diario, salvo que se les conceda un descanso sustitutorio en fecha posterior. Esta alternativa es reconocida legalmente y admite que no en todos los casos se deba recibir una compensación económica de inmediato.

La figura del descanso sustitutorio solo resulta válida si se respeta un procedimiento formal. De acuerdo con Milagros Villavicencio, abogada laboralista y asociada sénior en Garrigues, “para que un descanso sustitutorio sea válido, debe existir un acuerdo escrito entre empleador y trabajador, donde se pacten las condiciones del descanso, así como su fecha de goce”. Además, Villavicencio aclaró que el lapso ideal para otorgar este beneficio debe ubicarse dentro del mismo mes calendario del feriado trabajado.

El incumplimiento de este acuerdo puede acarrear sanciones para los empleadores. Si el descanso no se otorga finalmente, surge la obligación de pagar la triple remuneración. Sunafil advierte que, con el aumento de feriados en el calendario laboral peruano, las empresas necesitan fortalecer su planificación para evitar conflictos y sanciones. Incluir estos días en los cronogramas y fijar procedimientos internos claros permitiría a los empleadores cumplir la normativa de manera efectiva.

Sunafil aclara pago para los
Sunafil aclara pago para los ciudadanos que trabajen el feriado del 30 de agosto. (Fotocomposición: Infobae Perú)

Los especialistas insisten en la importancia de documentar correctamente cada acuerdo de descanso sustitutorio. Ambas partes, empleador y trabajador, deben dejar registro escrito sobre las condiciones y la fecha elegida para el descanso, evitando así futuros malentendidos o controversias legales.

Ante el incremento de días no laborables, las recomendaciones apuntan a la planificación operativa anticipada. Las empresas deben programar con suficiente tiempo la gestión de los feriados, prever el impacto en sus operaciones y decidir entre programar descansos sustitutorios o asumir el pago de las sobretasas. Junto a ello, se solicita mayor rigurosidad en la revisión de boletas y planillas, incorporando en los registros de control de asistencia toda la información relevante sobre jornadas y descansos concedidos. Estos documentos permiten acreditar ante una eventual fiscalización el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Finalmente, la implementación de políticas o lineamientos internos sobre el manejo de feriados se presenta como otra de las claves para el sector empleador. Definir procedimientos para solicitar y registrar descansos o el pago adicional puede reducir el riesgo de conflictos y contribuir a una gestión más transparente.

Último feriado de agosto

El próximo feriado en Perú
El próximo feriado en Perú es el de Santa Rosa de Lima. Foto: San Pablo Perú

El 30 de agosto es feriado en Perú por la celebración de Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa canonizada de América y figura fundamental en la historia religiosa del continente. Santa Rosa de Lima, cuyo nombre real fue Isabel Flores de Oliva, nació en Lima en 1586 y dedicó su vida a la fe, el servicio social y la ayuda a los más necesitados, ganando gran devoción tanto en Perú como en otros países de la región. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y proclamada patrona de Lima, Perú, América y Filipinas.

El Estado peruano instituyó el día de Santa Rosa como feriado nacional en alusión a su profunda influencia religiosa y social. Cada año, el 30 de agosto se realizan actividades litúrgicas y celebraciones populares que congregan a miles de personas en templos y espacios públicos, especialmente en Lima, donde miles de fieles suelen visitar el santuario y el pozo de deseos de Santa Rosa. La fecha representa un momento para el recogimiento espiritual y la preservación de tradiciones culturales, consolidando la relevancia actual de esta santa en la vida nacional, tanto a nivel religioso como social.

Temas Relacionados

Feriado30 de agostoSanta Rosa de LimaSunafilperu-noticias

Últimas Noticias

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separan: el escándalo de una supuesta infidelidad que marcó el final de su matrimonio

El esposo de la exMiss Mundo 2004 confirmó la separación, luego de meses de distanciamiento y especulaciones. Maju Mantilla no se ha pronunciado hasta el momento

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Retiro ONP de 5 UIT: Ya son once propuestas que buscan dar hasta S/26.750

Un nuevo proyecto de ley se suma a las 10 iniciativas ya presentadas. Pero este, además, plantea un aumento de las pensiones para todos los afiliados

Retiro ONP de 5 UIT:

DNI electrónico gratis para este 24 de agosto: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

La campaña permite tramitar sin costo la renovación, la rectificación de datos y actualización de fotos. La inciativa busca cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos

DNI electrónico gratis para este

Ignacio Buse vs Rei Sakamoto EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 2 de la ‘qualy’ del US Open 2025

El tenista peruano afrontará su segundo desafío en Nueva York luego de vencer al austríaco Lukas Neumayer en su debut. Sigue todas las incidencias del duelo contra su rival japonés

Ignacio Buse vs Rei Sakamoto

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: el romántico video que protagonizó la pareja horas antes de anunciar su separación

Con un comunicado, el empresario confirmó el fin de su matrimonio con la exMiss Mundo 2004. La última publicación y video como pareja que sorprendió a sus seguidores

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dengue en América: descubrieron un

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

El neurocirujano atacado por los Pitbull contó cómo fue el hecho y por qué decidió no denunciar a los dueños de los perros

Tras calificar de “barbarie” los incidentes en Independiente, el ministro del Interior de Chile será recibido por Bullrich

El pintor Santiago Caruso opinó sobre las acusaciones de plagio que expone a un artista en el MALBA e involucró a Ciruelo

Repuestos, combustible y talleres: cuáles son los trucos que usan los argentinos para ahorrar en el uso del auto

INFOBAE AMÉRICA
Así se combate un incendio

Así se combate un incendio desde un helicóptero cisterna

Las víctimas del terrorismo a secas

La Marina de Irán realizó las primeras maniobras militares tras la guerra de los 12 días contra Israel

Prohibí los celulares en mi clase: a mis alumnos les encantó

Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

TELESHOW
La infidelidad de Gime Accardi

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”