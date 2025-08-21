Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 21 de agosto en Huancayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 21 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Huancayo.

En Huancayo se espera una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 7% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 40% en el transcurso del día y del 68% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, existen tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se percibe justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaHuancayoperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce

Magaly Medina sobre confesión de Greissy Ortega: “Ojalá un par de años, no termine contando lo mismo de su nueva pareja”

Luego de la confesión de la colombiana en El Valor de la Verdad, la conductora expresó su inquietud y señaló que espera que no vuelva a vivir una situación similar con su pareja actual

Magaly Medina sobre confesión de

Suheyn Cipriani arremete contra César Vega: “Él va cambiando la versión de acuerdo a lo que le conviene”

La modelo respondió a las recientes declaraciones del salsero, quien negó haberla agredido y calificó el video como un “forcejeo”

Suheyn Cipriani arremete contra César

Magaly Medina interviene en pelea de Leslie Shaw y Marisol: “No van a demandar por cada palabra ni a envolverse en conflictos eternos”

“Ya están parches”. La periodista criticó el enfrentamiento entre ambas artistas y pidió que cierren el capítulo, ya que ambas se han ofendido

Magaly Medina interviene en pelea
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo consultar el padrón de

Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto

Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja policía en plena calle de San Juan

Llevó el celular a arreglar y sacaron un crédito a su nombre: la Justicia falló a favor de la víctima y ordenó el cese del cobro de la deuda

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: fijaron la fecha para el inicio del juicio contra el clan Sena y sus colaboradores

Con una nueva designación, continúan los cambios en el Ministerio de Economía

INFOBAE AMÉRICA
La ONU exigió a Israel

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

El misterio detrás de “El Hombre de Tollund”, la momia mejor conservada de la Edad del Hierro

El hallazgo de un auto en el fondo de un río podría resolver un misterio de casi 60 años

Zelensky advirtió que solo accederá a una cumbre con Vladimir Putin si Ucrania obtiene garantías de seguridad

TELESHOW
Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero