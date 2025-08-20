Perú

INPE investiga la muerte de un interno en el penal de Chimbote a causa de graves quemaduras en su cuerpo

El Instituto Nacional Penitenciario indica que Diego David Luna Gómez “se habría autolesionado” y prendido fuego a un colchón en su celda

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Diego David Luna Guzmán (28)
Diego David Luna Guzmán (28) falleció en el hospital La Caleta tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el penal de Cambio Puente, en Chimbote. (Defensoría del Pueblo)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que iniciará una investigación interna en el Penal de Chimbote, en Áncash, para determinar los motivos detrás del fallecimiento de Diego David Luna Gómez, que tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital La Caleta el pasado 18 de agosto por tener quemaduras graves en sus manos y el rostro.

El hecho cuenta con dos versiones opuestas sobre lo que pasó al interior del centro penitenciario. Mientras el director del penal, Walter Falla Baca, sostuvo que el interno se autolesionó, la madre del joven, Ingrid Gómez Sánchez, denunció públicamente que su hijo fue víctima de tortura como represalia por haber señalado irregularidades al interior del penal. Según ella, Diego había recibido golpes en ocasiones anteriores y su situación se agravó después de presentar una denuncia contra el propio director y el jefe de seguridad.

La versión de INPE

El comunicado del INPE indica que la noche del 18 de agosto, al rededor de las 7:18 p.m., se reportó un incendio en el segundo piso del Penal de Chimbote, en un lugar identificado como “ambiente 29″. Luego de que se logrará apagar el fuego, agentes de seguridad encontraron a Luna Gómez inconsciente en el piso del baño y ya con las manos y el rostro con graves quemaduras.

Interno muere con graves quemaduras
Interno muere con graves quemaduras en penal de Chimbote: versiones enfrentadas entre la madre y el director de Cambio Puente

Según el documento del INPE, el interno fue hospitalizado en la unidad de Trauma Shock del Establecimiento de salud, y se comunicó del hecho al Ministerio Público pasadas las 9:00 p.m., dos horas después. El fiscal Felipe Elías Silva y el médico legista, Carlos Ortiz Soto, fueron los responsables de iniciar las diligencias del caso.

Además, la institución del Estado recoge la versión del director del penal, pues deslizó la posibilidad-aún no confirmada- de que el interno se haya autolesionado.

“Luna Gómez Diego David se encontraba solo en su celda, ya que horas antes había sido aislado por falta disciplinaria, se presume que se habría autolesionado y que habría prendido fuego al colchón y otros objetos que se encontraban en el ambiente”, se lee en el pronunciamiento oficial del INPE.

La muerte del Diego David Luna Gómez se podujo al día siguiente, el martes 19 de agosto a las 3:30 p.m. “presuntamente por las quemaduras”, según el INPE. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central del Instituto de Medicina Legal de Nuevo Chimbote, para la respectiva necropsia de ley.

La Cuarta Fiscalía Penal Corporativa
La Cuarta Fiscalía Penal Corporativa del Santa abrió investigación, dispuso necropsia y recolección de pruebas (testimonios, cámaras, personal del penal).

El pronunciamiento del INPE también anundió que la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes y establecer responsabilidades si fuera el caso.

Defensoría exige acciones inmediatas

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento al respecto y pidió acciones inmediatas al organismo penitenciario. “Exigimos al INPE un informe detallado sobre lo ocurrido el 18 de agosto y solicitamos a la 4.ª Fiscalía Penal del Santa actuar con celeridad para garantizar el acceso a la justicia y el debido esclarecimiento de los hechos acontecidos, y de ser necesario, derivarlo a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos”, indica el comunicado.

“Toda persona privada de libertad tiene derecho a la vida, la integridad y condiciones dignas de reclusión. Es deber del Estado asegurar su protección”, enfatizó.

Temas Relacionados

INPEChimboteÁncashMinisterio Públicoperu-noticias

Últimas Noticias

Indecopi multa a Intercorp con medio millón de soles por tragedia en Real Plaza Trujillo: matriz de InRetail Perú intentó apelar

El accidente en el Real Plaza Trujillo destapó fallas estructurales, negligencia empresarial y derivó en sanciones históricas, pérdidas millonarias y una crisis de confianza para el holding Intercorp

Indecopi multa a Intercorp con

¿Pueden vaciar tus cuentas del banco con tan solo una llamada? esto dice la SBS sobre la nueva alerta de fraudes telefónicos

La superintendencia admitió que los delincuentes emplean tácticas cada vez más sofisticadas para obtener acceso a dispositivos móviles y cuentas bancarias. Pero, ¿es posible perderlo todo desde el móvil?

¿Pueden vaciar tus cuentas del

Servicio del Corredor Amarillo volverá a circular por las calles de Lima: ¿Desde cuándo?

César Sandoval, titular del MTC, precisó que en la reactivación de esta línea se sumarán 92 buses articulados que funcionarán con gas natural vehicular

Servicio del Corredor Amarillo volverá

¿Ayacucho FC correrá la misma suerte que Binacional? Esto se sabe sobre su posible expulsión de la Liga 1 2025

El club ayacuchano también acudió a la justicia ordinaria para retornar a Primera División, por lo que su permanencia en el torneo está en duda. En las próximas semanas se conocerá una decisión clave sobre su futuro en la máxima categoría

¿Ayacucho FC correrá la misma

PNP dependerá de donación de 4 mil chalecos antibalas: Dos procesos de compra del Mininter no se concretaron

El comandante general de la PNP señaló que en los últimos cuatro años se adquirieron alrededor de 6 mil chalecos antibalas para la Policía; sin embargo, reconoció que esta cantidad no resulta “suficiente”

PNP dependerá de donación de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo miércoles de marchas en

Nuevo miércoles de marchas en el Congreso: cuáles son los tres reclamos que confluyen mientras se sesiona en Diputados

Expectativa de activistas y organizaciones por los derechos de personas con discapacidad por el rechazo al veto de Milei

Boleto de colectivo: cómo acceder a reintegros del 100% en el mes

Fin de la ciclogénesis en el AMBA: en 36 horas llovió el promedio de agosto

Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones de Corrientes este 31 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Denuncian que Rusia implementó programas

Denuncian que Rusia implementó programas de formación en drones en más de 500 escuelas del país

El G7 denunció los avances nucleares de Irán, Corea del Norte, Rusia y China

“El Aleph” de Borges cumple 80 años: breve historia de “una puerta abierta a lo imposible”

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

TELESHOW
Santiago Korovsky recordó cómo nació

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”

La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía