INPE investiga la muerte de un interno en el penal de Chimbote a causa de graves quemaduras en su cuerpo

Diego David Luna Guzmán (28) falleció en el hospital La Caleta tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el penal de Cambio Puente, en Chimbote. (Defensoría del Pueblo)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que iniciará una investigación interna en el Penal de Chimbote, en Áncash, para determinar los motivos detrás del fallecimiento de Diego David Luna Gómez, que tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital La Caleta el pasado 18 de agosto por tener quemaduras graves en sus manos y el rostro.

El hecho cuenta con dos versiones opuestas sobre lo que pasó al interior del centro penitenciario. Mientras el director del penal, Walter Falla Baca, sostuvo que el interno se autolesionó, la madre del joven, Ingrid Gómez Sánchez, denunció públicamente que su hijo fue víctima de tortura como represalia por haber señalado irregularidades al interior del penal. Según ella, Diego había recibido golpes en ocasiones anteriores y su situación se agravó después de presentar una denuncia contra el propio director y el jefe de seguridad.

La versión de INPE

El comunicado del INPE indica que la noche del 18 de agosto, al rededor de las 7:18 p.m., se reportó un incendio en el segundo piso del Penal de Chimbote, en un lugar identificado como “ambiente 29″. Luego de que se logrará apagar el fuego, agentes de seguridad encontraron a Luna Gómez inconsciente en el piso del baño y ya con las manos y el rostro con graves quemaduras.

Interno muere con graves quemaduras en penal de Chimbote: versiones enfrentadas entre la madre y el director de Cambio Puente

Según el documento del INPE, el interno fue hospitalizado en la unidad de Trauma Shock del Establecimiento de salud, y se comunicó del hecho al Ministerio Público pasadas las 9:00 p.m., dos horas después. El fiscal Felipe Elías Silva y el médico legista, Carlos Ortiz Soto, fueron los responsables de iniciar las diligencias del caso.

Además, la institución del Estado recoge la versión del director del penal, pues deslizó la posibilidad-aún no confirmada- de que el interno se haya autolesionado.

“Luna Gómez Diego David se encontraba solo en su celda, ya que horas antes había sido aislado por falta disciplinaria, se presume que se habría autolesionado y que habría prendido fuego al colchón y otros objetos que se encontraban en el ambiente”, se lee en el pronunciamiento oficial del INPE.

La muerte del Diego David Luna Gómez se podujo al día siguiente, el martes 19 de agosto a las 3:30 p.m. “presuntamente por las quemaduras”, según el INPE. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central del Instituto de Medicina Legal de Nuevo Chimbote, para la respectiva necropsia de ley.

La Cuarta Fiscalía Penal Corporativa del Santa abrió investigación, dispuso necropsia y recolección de pruebas (testimonios, cámaras, personal del penal).

El pronunciamiento del INPE también anundió que la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes y establecer responsabilidades si fuera el caso.

Defensoría exige acciones inmediatas

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento al respecto y pidió acciones inmediatas al organismo penitenciario. “Exigimos al INPE un informe detallado sobre lo ocurrido el 18 de agosto y solicitamos a la 4.ª Fiscalía Penal del Santa actuar con celeridad para garantizar el acceso a la justicia y el debido esclarecimiento de los hechos acontecidos, y de ser necesario, derivarlo a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos”, indica el comunicado.

“Toda persona privada de libertad tiene derecho a la vida, la integridad y condiciones dignas de reclusión. Es deber del Estado asegurar su protección”, enfatizó.