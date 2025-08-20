Perú

Evelyn Vela ya no defenderá más a Melissa Klug ante sus juicios con Jefferson Farfán: "Es su problema"

La empresaria descartó que vuelva a salir en defensa de su examiga y señaló que sus familiares interfieran para ayudarla

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Evelyn Vela ya no defenderá más a Melissa Klug ante sus juicios con Jefferson Farfán.

La empresaria Evelyn Vela sorprendió con fuertes declaraciones en una reciente entrevista en el programa ‘Ponte en la cola’, donde confesó que se arrepiente de haber mantenido una amistad con Melissa Klug.

Sin filtros, aseguró que, aunque todavía siente cierto aprecio por la 'Blanca de Chucuito’, prefiere mantenerla lejos de su vida y que ya no la defenderá ante los juicios que tiene con el padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

“Prefiero a Melissa Klug de lejos”

En conversación con el programa ‘Ponte en la cola’, Vela expuso sus sentimientos encontrados respecto a la relación que sostuvo durante años con Klug.

“Sí, todavía tengo un cariño por ella, pero la prefiero de lejos”, afirmó con firmeza. Además, recalcó que no tiene intención de seguir hablando públicamente de su examiga.

“Si yo fuese tan baja como ella hablaría de sus hijas, pero no lo voy a hacer por el cariño que le he tenido a las chicas y por la amistad bonita que he tenido con ella”, señaló.

La exchica reality explicó que, a su criterio, la base de una verdadera relación se encuentra en la sinceridad: “Cuando la amistad no es sincera, se rompe. Si la amistad fuese sincera, hubiéramos seguido siendo amigas”.

Ricardo Rondón le consulta sobre Jefferson Farfán

Durante la entrevista, el conductor Ricardo Rondón le preguntó si en algún momento Jefferson Farfán le había solicitado firmar un acuerdo de confidencialidad, similar al que la expareja del futbolista, Melissa Klug, suscribió en el pasado.

Evelyn Vela fue tajante al descartar cualquier tipo de convenio con el exjugador:

“Yo no he firmado ni una cláusula con él. Fue algo entre él y Melissa, los dos, nada más. Algo que pasó entre ellos dos. No tengo nada que hablar de él definitivamente porque ya me cansé de defender a gente que no valía la pena”, dijo la popular ‘Reina del sur’.

Con estas palabras, Vela dejó en claro que no tiene intenciones de involucrarse en las disputas mediáticas o legales que enfrentan Klug y Farfán.

Michelle Soifer y la consulta sobre el juicio contra Klug

En el mismo espacio televisivo, Michelle Soifer aprovechó para preguntarle a Evelyn Vela sobre la reciente derrota legal de Melissa Klug, quien perdió un juicio por incumplimiento del acuerdo de confidencialidad que firmó con Jefferson Farfán, lo que la obligaría a pagar más de medio millón de soles.

Ante ello, Vela tomó distancia del problema legal que afronta su examiga: “(No la defenderé) porque es un problema de ella. Ahora que la defienda su familia, pues”, respondió con evidente determinación.

La declaración marca un quiebre definitivo en el vínculo que alguna vez fue cercano entre ambas mujeres, ya que en ocasiones pasadas Evelyn había salido a respaldar públicamente a Klug frente a diversos conflictos.

Evelyn Vela marca distancia definitiva

A lo largo de la entrevista, Evelyn Vela reiteró que su amistad con Melissa Klug no volverá a ser como antes. Aunque admitió que aún siente aprecio por las hijas de la empresaria chalaca, dejó claro que no desea involucrarse en nuevos enfrentamientos mediáticos ni en disputas legales que no le corresponden.

“Yo no voy a hablar más del tema. No tengo nada más que decir. Si hubiese sido una amistad sincera, seguiríamos siendo amigas. Pero cuando no lo es, se rompe”, sostuvo.

De esta manera, la empresaria marcó una clara línea de separación con la madre de los hijos de Jefferson Farfán, a quien en más de una ocasión defendió en televisión y redes sociales.

Una amistad marcada por la exposición mediática

La relación entre Evelyn Vela y Melissa Klug fue durante mucho tiempo cercana y pública. Ambas se mostraban juntas en eventos y compartían momentos familiares. Sin embargo, en los últimos meses se hizo evidente un distanciamiento que terminó con declaraciones directas y acusaciones.

Las recientes palabras de Vela confirman lo que ya se especulaba: la amistad se rompió por diferencias personales y, según sus propias palabras, por falta de sinceridad. Evelyn Vela se indignó cuando Samahara Lobatón, hija de Melissa, acusó a su hija Anne Thorsen de, supuestamente, meterse con el ex de su hermana Melissa. Luego de ello, ‘La Blanca de Chucuito’ salió a respaldar las declaraciones de su hija y marcó distancia de Evelyn.

