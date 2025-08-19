Perú

Melissa Klug se pronuncia por juicios con Jefferson Farfán: “Él me tiene que pagar la vida”

La Blanca de Chucuito sigue en pie de guerra con el padre de sus hijos y llevan casi 10 años entre juicios

La disputa legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán sigue sumando episodios que mantienen la atención del mundo del entretenimiento nacional. La empresaria y madre de los hijos menores del exfutbolista confronta en paralelo varios procesos judiciales con su expareja, una situación que se mantiene desde hace casi una década y que incluye reclamos de ambas partes por millonarias sumas de dinero.

Según resoluciones recientes, Jefferson Farfán debe abonar USD 47.750 a Melissa Klug en un plazo de diez días por el incumplimiento de un contrato de confidencialidad. Este fallo quedó firme y no admite apelación, por lo que, de no concretarse el pago, el juzgado podría ordenar el embargo de una propiedad del exfutbolista. En palabras de Klug, “tiene que pagar, ya no hay apelación, tiene que pagar”.

Dos juicios, versiones enfrentadas y acusaciones por acuerdos incumplidos

Mientras avanza la ejecución de la deuda a su favor, Melissa Klug enfrenta a su vez otra sentencia en la que debe pagar a Jefferson Farfán una penalidad de USD 300.000 –más de un millón de soles– por declararse en entrevistas sobre su antigua relación con el deportista, lo que vulneró el acuerdo extrajudicial firmado al terminar su vida en común. El tribunal consideró probado que Klug rompió la confidencialidad en al menos tres ocasiones durante los años 2017 y 2019, motivo por el que la multa se activó de forma automática.

Al respecto, Melissa Klug expresó su desacuerdo en diferentes medios y sostuvo que la decisión judicial no es definitiva. “Que yo le debo un millón de soles, son procesos que todavía no han culminado, se apeló y están en sus procesos, no es que ganó o no”, afirmó en diálogo con el programa ‘Ponte en la cola’. Además, defendió su propia causa: “Por el contrato de confidencialidad, él no cumplió y debería de pagarme”, enfatizó.

Los expedientes oficiales muestran requisitos y mecanismos claros de ejecución. En el caso de la deuda a favor de Klug, la sentencia sobre los USD 47.750 resulta inapelable, por orden del 15º Juzgado Civil de Lima. “El incumplimiento en el contrato de confidencialidad fue la razón de la demanda”, enfatizó la empresaria. Según la propia Klug, si el exfutbolista no cumple el plazo de pago, se le podría embargar una propiedad.
Frente a la amplia exposición mediática, Melissa Klug decidió pronunciarse para cuestionar el comportamiento de su expareja y exponer lo que, a su entender, considera un trato desigual. “Y él me tiene que pagar la vida, porque su abogado habló, su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, mostraron documentos, hablaron falacias, solo porque la señora ignoraba mis conversaciones con él”, declaró en diálogo con Trome.

En la misma línea, acusó a su exsuegra de omitir información que la involucraba a ella y a sus hijos: “¿Por qué no sacó la conversación completa? Habló de mis hijos, sus propios nietos”.

La empresaria también aclaró que la prolongada batalla judicial no es nueva. Durante casi una década, ambos han protagonizado titulares relacionados con denuncias y demandas sobre temas familiares, patrimoniales y económicos. En los últimos días, el “cruce de demandas” volvió a adquirir notoriedad tras fallos judiciales en ambos frentes.

En este contexto, las posiciones siguen divididas: Jefferson Farfán aguarda el pago millonario por supuesta violación al acuerdo de confidencialidad, mientras que Melissa Klug espera que se concrete el depósito aprobado por la justicia a su favor. Si el exdeportista no cumple el plazo dictado, el embargo de sus bienes será la siguiente etapa de este extenso proceso.

