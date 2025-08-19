Lima vivió la madrugada más fría del 2025: estos son los distritos que experimentaron un particular invierno

Temperatura de esta madrugada fue la más baja en lo que va del invierno en Lima | América TV

La madrugada del lunes 19 de agosto se convirtió en la más fría registrada en lo que va del año en Lima, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). De acuerdo con cifras oficiales, el distrito de La Molina alcanzó una temperatura mínima de 10,2 °C, una marca que supera a las mínimas previas de este invierno, que fueron 10,8 °C el domingo y 11 °C el lunes.

El vocero del SENAMHI, Matt Nieto, indicó que la baja se registró en particular en los distritos del sector este de Lima. “Tenemos información reciente porque hemos registrado la temperatura más baja esta madrugada en lo que va del invierno 2025. La Molina registró 10,2 °C”, precisó Nieto durante el informe matinal. Añadió que “las temperaturas van a ir oscilando alrededor de los once grados, por lo menos hasta el día de mañana, producto principalmente por los efectos y las condiciones que se han propiciado para este valor de temperatura”.

En cuanto al comportamiento térmico en otros distritos de la ciudad, el reporte oficial informó que en Puente Piedra (norte de Lima) se alcanzó una marca de 13 °C. En Carabayllo, el termómetro marcó 16 °C y en San Martín de Porres, 15 °C. El sector centro, representado por Jesús María, registró 13 °C, mientras que en el sur, Chorrillos presentó 14 °C.

Alta humedad y nubosidad densa predominan en zonas cercanas al mar, como Chorrillos y Miraflores.

De acuerdo con el SENAMHI, la combinación de ausencia de nubes y vientos fríos permitió esta marcada reducción en las temperaturas durante la madrugada. Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, especialmente en los sectores con temperaturas más bajas, y se espera que el frío continúe durante los próximos días, con valores mínimos cercanos a los 11 °C.

La presencia de la DANA Oriana, una masa de aire seco procedente del océano, intensifica los vientos y la sensación térmica de frío en Lima y la costa central. El Senamhi prevé que las temperaturas se mantendrán cerca de los 11 °C hasta el 20 de agosto y recomienda a la población permanecer abrigada. Se espera que a partir del 22 de agosto retornen condiciones más típicas del invierno limeño, con niebla y lloviznas en la ciudad.

Senamhi advierte sobre fenómeno meteorológico

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el miércoles 20 de agosto once regiones del país experimentarán un incremento de temperatura diurna en la sierra, según un aviso de nivel de peligro naranja. Entre los departamentos afectados figuran Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (provincia), Pasco, Piura y San Martín.

Gran parte del Perú estará bajo la vigencia de una viso de nivel de peligro naranja por el incremento de temperatura, informó el Senamhi. (Composición: Infobae Perú)

El fenómeno, que se extenderá hasta el viernes 22 de agosto, implica que las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 25 °C y 32 °C en la sierra norte y entre 25 °C y 30 °C en la sierra centro. Senamhi advierte que la escasa nubosidad al mediodía incrementará los niveles de radiación ultravioleta (UV), elevando los riesgos de golpes de calor y exposición solar.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población usar bloqueador solar, ropa de colores claros, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, además de hidratarse constantemente y evitar alimentos que no estén debidamente refrigerados. Se aconseja limitar la actividad física al aire libre entre las 10 y las 17 horas.

Las autoridades mantienen un sistema de monitoreo permanente y han solicitado atención y respuesta rápida ante cualquier emergencia asociada a este evento climático.