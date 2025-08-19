Perú

Extorsión en colegio nacional de SJL: DRELM anuncia que clases continuarán presenciales con vigilancia de la PNP

Las amenazas contra la directora del colegio Micaela Bastidas obligaron a suspender las clases y generar temor en padres de familia. Sin embargo, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana confirmó que la presencialidad se mantiene con resguardo policial permanente

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Extorsión en colegio de SJL
Extorsión en colegio de SJL - Exitosa Noticias

La extorsión en un colegio nacional de San Juan de Lurigancho (SJL) generó alarma en la comunidad educativa del plantel Micaela Bastidas, ubicado en el asentamiento humano Cruz de Motupé.

La directora del centro recibió mensajes de la banda criminal La Batería de Loco Aaronni, quienes exigieron el pago de 20 mil soles bajo amenazas de atentar contra la vida de los estudiantes y familiares.

En uno de los mensajes se advertía: “Señora directora del colegio Micaela, te habla la organización La Batería del Loco Aaronni para pedir una colaboración de veinte mil soles para la tranquilidad suya y la de sus alumnos. Le voy a dar veinticuatro horas. Si no, tocaré la puerta de cada uno de su familia y comenzará el charco de sangre”.

El texto, acompañado de fotografías de los familiares de la docente, generó un clima de miedo e incertidumbre. A ello se sumó la amenaza de detonar un explosivo dentro de las instalaciones del colegio. Padres de familia expresaron su preocupación: Mandamos a nuestros niños, no están seguros. Si hacen algo, está dentro de su cargo”, declaró una madre a medios locales.

La situación obligó a suspender las clases presenciales durante varios días y trasladar la enseñanza a la modalidad virtual, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad. Finalmente, la directora renunció a su cargo, tras más de tres décadas de servicio, y se designó un nuevo responsable de la unidad educativa.

Extorsión llega a colegios nacionales en SJL: directora renuncia ante amenazas contra alumnos - Buenos Días Perú

Resguardo policial garantizado

Ante la creciente preocupación de los padres, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) confirmó que las clases en el colegio Micaela Bastidas continuarán de manera presencial, con vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los tres turnos.

Marcos Tupayachi, director regional, precisó: Las clases son absolutamente normales. Está presente la Policía Nacional en los tres turnos, conjuntamente con serenazgo. Hay un grupo de ternas asignados en la zona, con vigilancia permanente.

La decisión se tomó luego de coordinar acciones con la División Policial de Lima Este y la comisaría local. Además, se realizan patrullajes preventivos de serenazgo alrededor de la institución.

La DRELM también anunció una reunión informativa con los padres para brindar detalles sobre la investigación y las medidas de protección adoptadas.

Tupayachi explicó que este tipo de amenazas no se registran en otros colegios públicos de Lima Metropolitana, aunque sí se han reportado en algunas instituciones privadas en distritos como Comas. En esos casos también se dispuso el retorno a la presencialidad con apoyo de la PNP.

Director Regional de Educación da detalles sobre caso de colegio extorsionado en SJL | América TV

Padres de familia entre el temor y la exigencia de seguridad

Pese a la presencia policial, persiste el temor en la comunidad escolar. Una madre relató: Vengo al colegio con miedo a dejar a mi hija. No sé quién se haría responsable si algo ocurre. Otros padres señalaron que no recibieron información clara sobre la magnitud de las amenazas y se enteraron por medios externos.

Algunos demandan que las clases retornen a la virtualidad hasta que exista plena garantía de seguridad, mientras que otros sostienen que no cuentan con recursos para sostener la educación remota. La DRELM pidió confianza en las acciones implementadas y aseguró que la prioridad es proteger a los alumnos y mantener el derecho a la educación.

