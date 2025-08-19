Cusco: Siete meses de prisión preventiva para motociclista que provocó muerte de adulto mayor

Policía detuvo a motociclista acusado de atropellar y causar muerte de adulto mayor. (Andina)

La ciudad del Cusco se vio sacudida tras el fatal accidente ocurrido el 15 de abril, cuando un motociclista identificado como Ángel Berrio Carmona (49) impactó contra el ciudadano Teobaldo Gallegos Zegarra (70) en la calle Arcopunku, en pleno centro histórico.

Según la investigación preliminar, el vehículo menor habría circulado a una velocidad cercana a los 80 km/h, pese a que en la zona solo está permitido transitar a 35 km/h.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, tras el impacto el conductor huyó por la plaza Limacpampa, pasando por las calles San Agustín y Maruri, hasta incorporarse a la Avenida El Sol. La víctima quedó gravemente herida en la vía pública y, según su familia, no recibió ayuda inmediata.

“Yo puedo entender en su condición humana todo, pero, no socorrer a mi padre, dejarlo así en la vía pública, tratarlo con una falta de humanidad. Mi papá convulsionó, se desangró en la calle. Es muy delicado lo que el señor ha hecho”, relató Carla Gallegos, hija del adulto mayor.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal de Cusco, que imputó a Berrio Carmona los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Pese a ello, el investigado permaneció en calidad de no habido durante cuatro meses, hasta que fue detenido por la Policía Anticorrupción el pasado 13 de agosto en la Avenida de la Cultura, distrito de Wanchaq.

Prisión preventiva contra el acusado

Tras su captura, el caso ingresó al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, donde la jueza Katia Álvarez Cruz dispuso siete meses de prisión preventiva contra Ángel Berrio Carmona.

La magistrada sostuvo que existían graves elementos de convicción que lo vinculan con el atropello y que se configuraban los delitos contemplados en los artículos 111, 126 y 408 del Código Penal, referidos a homicidio culposo, omisión de socorro y exposición al peligro.

La medida busca garantizar la presencia del imputado durante las diligencias y evitar un posible riesgo de fuga. Berrio Carmona permanecerá recluido en el penal de varones de Cusco mientras avanza el proceso judicial.

Antes de conocerse la resolución, el motociclista expresó su versión sobre lo ocurrido. En audiencia señaló que asumía responsabilidad por el accidente y ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima. “Cumpliré con el proceso que se me sigue”, dijo.

Policía detuvo a motociclista acusado de atropellar y causar muerte de adulto mayor. (Andina)

Reacciones de la familia

Los familiares de Don Teobaldo Gallegos recibieron la decisión judicial con expectativa, aunque señalaron que esperan que el proceso avance sin dilaciones.

Carla Gallegos expresó que confía en la labor del Ministerio Público y de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pero subrayó la gravedad del hecho: “Han pasado cuatro meses y recién vemos una medida concreta. Esperamos que esto no quede ahí”.

El caso ha generado debate en la opinión pública sobre la seguridad vial en Cusco y el impacto de la imprudencia de algunos conductores, especialmente en calles céntricas donde la afluencia de transeúntes es alta.