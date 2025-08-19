Perú

Cusco: Siete meses de prisión preventiva para motociclista que provocó muerte de adulto mayor

El caso ha generado conmoción en la ciudad imperial tras conocerse que Ángel Berrio Carmona, acusado de atropellar y abandonar a un adulto mayor, permanecerá recluido mientras duren las investigaciones

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Policía detuvo a motociclista acusado
Policía detuvo a motociclista acusado de atropellar y causar muerte de adulto mayor. (Andina)

La ciudad del Cusco se vio sacudida tras el fatal accidente ocurrido el 15 de abril, cuando un motociclista identificado como Ángel Berrio Carmona (49) impactó contra el ciudadano Teobaldo Gallegos Zegarra (70) en la calle Arcopunku, en pleno centro histórico.

Según la investigación preliminar, el vehículo menor habría circulado a una velocidad cercana a los 80 km/h, pese a que en la zona solo está permitido transitar a 35 km/h.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, tras el impacto el conductor huyó por la plaza Limacpampa, pasando por las calles San Agustín y Maruri, hasta incorporarse a la Avenida El Sol. La víctima quedó gravemente herida en la vía pública y, según su familia, no recibió ayuda inmediata.

“Yo puedo entender en su condición humana todo, pero, no socorrer a mi padre, dejarlo así en la vía pública, tratarlo con una falta de humanidad. Mi papá convulsionó, se desangró en la calle. Es muy delicado lo que el señor ha hecho”, relató Carla Gallegos, hija del adulto mayor.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal de Cusco, que imputó a Berrio Carmona los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Pese a ello, el investigado permaneció en calidad de no habido durante cuatro meses, hasta que fue detenido por la Policía Anticorrupción el pasado 13 de agosto en la Avenida de la Cultura, distrito de Wanchaq.

Policía detuvo a motociclista acusado
Policía detuvo a motociclista acusado de atropellar y causar muerte de adulto mayor. (Andina)

Prisión preventiva contra el acusado

Tras su captura, el caso ingresó al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, donde la jueza Katia Álvarez Cruz dispuso siete meses de prisión preventiva contra Ángel Berrio Carmona.

La magistrada sostuvo que existían graves elementos de convicción que lo vinculan con el atropello y que se configuraban los delitos contemplados en los artículos 111, 126 y 408 del Código Penal, referidos a homicidio culposo, omisión de socorro y exposición al peligro.

La medida busca garantizar la presencia del imputado durante las diligencias y evitar un posible riesgo de fuga. Berrio Carmona permanecerá recluido en el penal de varones de Cusco mientras avanza el proceso judicial.

Antes de conocerse la resolución, el motociclista expresó su versión sobre lo ocurrido. En audiencia señaló que asumía responsabilidad por el accidente y ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima. “Cumpliré con el proceso que se me sigue”, dijo.

Policía detuvo a motociclista acusado
Policía detuvo a motociclista acusado de atropellar y causar muerte de adulto mayor. (Andina)

Reacciones de la familia

Los familiares de Don Teobaldo Gallegos recibieron la decisión judicial con expectativa, aunque señalaron que esperan que el proceso avance sin dilaciones.

Carla Gallegos expresó que confía en la labor del Ministerio Público y de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pero subrayó la gravedad del hecho: “Han pasado cuatro meses y recién vemos una medida concreta. Esperamos que esto no quede ahí”.

El caso ha generado debate en la opinión pública sobre la seguridad vial en Cusco y el impacto de la imprudencia de algunos conductores, especialmente en calles céntricas donde la afluencia de transeúntes es alta.

Temas Relacionados

CuscoMotociclistaAccidente de tránsitoperu-noticias

Últimas Noticias

Jefferson Cáceres da por finalizada su fugaz etapa por Sheffield United: se sumó al Dunfermline del ascenso de Escocia

El jugador peruano fue recortado y puesto en venta en una operación que causó sorpresa e indignación por la ausencia de minutos en la Sky Championship. Su nuevo paradero será el Dunfermline Athletic

Jefferson Cáceres da por finalizada

Golpe a narcocampamentos en Cusco: operativo combinado destruye laboratorios y decomisa toneladas de cocaína

Fuerzas combinadas del Ejército, la Policía y la Fiscalía destruyeron tres centros de producción ilegal en Kimbiri, incautando toneladas de cocaína, hoja de coca e insumos químicos en una acción coordinada en la selva de Cusco

Golpe a narcocampamentos en Cusco:

Suheyn Cipriani impacta con dura respuesta a César Vega: “Muchas cosas pasaron cuando estaba sobrio”

Tras el pedido de perdón del cantante, la exMiss Perú recordó los duros momentos que marcaron su vida y le deseó una verdadera recuperación

Suheyn Cipriani impacta con dura

Gana Diario del lunes 18 de agosto: todos los ganadores del último sorteo

Como cada lunes, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4312

Gana Diario del lunes 18

Sunarp lanza nueva convocatoria 2025: ofrecen 39 vacantes para practicantes en Lima y regiones

La entidad ofrece subvenciones y experiencia laboral a egresados técnicos y universitarios en áreas como Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería y más

Sunarp lanza nueva convocatoria 2025:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienza la temporada alta del

Comienza la temporada alta del jazz: una veintena de figuras internacionales copará los escenarios porteños

Insólito robo en La Plata: delincuentes rompieron la luneta de un auto y se llevaron 15 millones de pesos

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

INFOBAE AMÉRICA
Afganistán, el espejo de los

Afganistán, el espejo de los límites del poder occidental

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

TELESHOW
Tania González Ledesma, la supuesta

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”