“Ciclo de cine indígena” inicia este 22 de agosto y la entrada será gratis: conoce la programación

Se proyectará “Raomis Ainbo”, cortometraje documental de Gabriela Delgado sobre la sabiduría de una mujer shipibo-konibo y su relación con las plantas medicinales

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Wiñaypacha narra las penas de
Wiñaypacha narra las penas de dos adultos mayores que fueron dejados a su suerte por su hijo en las alturas de Puno, desde donde aguardan su retorno. (Wiñaypacha)

El Ministerio de Cultura inicia el “Ciclo de Cine Indígena” con proyecciones gratuitas que se realizarán desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto a las 18:30 horas en la sala de cine Armando Robles Godoy. Esta iniciativa forma parte de las actividades por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto, y busca resaltar la diversidad cultural y lingüística a través de una selección de largometrajes y cortometrajes de ficción y documental dirigidos por cineastas peruanos.

La organización del evento está a cargo de la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas (DGPI), la Dirección de Lenguas Indígenas (DLI) y la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO). El ciclo es un homenaje a la riqueza y variedad cultural de los pueblos originarios de Perú y un reconocimiento a su aporte al patrimonio nacional.

El programa contempla, previo a cada función, la proyección de cortometrajes animados en técnica stop motion creados por adolescentes y jóvenes de los pueblos ikitu y kukama kukamiria. Estas producciones forman parte del proyecto “Revitalización de Lenguas Indígenas en la Amazonía Peruana”, que promueve la transmisión intergeneracional de las lenguas y culturas ikitu, kukama kukamiria y taushiro, para fortalecer la identidad y autonomía en las comunidades amazónicas.

Se proyectará "Raomis Ainbo", cortometraje
Se proyectará “Raomis Ainbo”, cortometraje documental de Gabriela Delgado sobre la sabiduría de una mujer shipibo-konibo y su relación con las plantas medicinales

En la cartelera destacan obras como “Raomis Ainbo”, cortometraje documental de Gabriela Delgado sobre la sabiduría de una mujer shipibo-konibo y su relación con las plantas medicinales, y “Wiñaypacha” de Óscar Catacora, reconocido por ser el primer largometraje de ficción rodado íntegramente en lengua aimara, que retrata la vida de una pareja de ancianos en las alturas del país. También se proyectarán “Rimana Wasi” de Ximena Málaga y Piotr Turlej, que explora el impacto de la radio quechua en los Andes, y “Karuara, la gente del río”, donde Mari Luz Canaquiri comparte la cosmovisión amazónica sobre los espíritus del río.

Otras producciones del ciclo incluyen “Así aparecieron los ríos”, animación basada en un mito kukama, y “Historias de shipibos”, relato de ficción ambientado en la cultura shipibo-konibo. La programación subraya el uso de lenguas originarias y resalta la importancia de la recuperación y preservación cultural.

En Perú, seis millones de personas se identifican como parte de alguno de los 55 pueblos indígenas u originarios reconocidos, 51 de los cuales habitan en la Amazonía y cuatro en los Andes. Más de cuatro millones hablan alguna de las 48 lenguas indígenas, aunque 21 se consideran en peligro de extinción, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Cultura.

Wiñaypacha
Wiñaypacha

La programación completa y detalles adicionales pueden consultarse en https://dafo.cultura.pe, donde también se encuentran las condiciones de ingreso a este ciclo abierto al público.

Programación

Miércoles 20 de agosto

Raomis Ainbo, de Gabriela Delgado. Cortometraje documental que narra el sueño de Carolina, mujer amazónica shipibo-konibo, y su conocimiento sobre plantas medicinales.

Wiñaypacha, de Óscar Catacora. Primer largometraje de ficción grabado íntegramente en lengua aimara, que relata la vida de Phaxsi y Willka, una pareja de ancianos que vive en las alturas del Perú.

Jueves 21 de agosto

Rimana Wasi, de Ximena Málaga y Piotr Turlej. Cortometraje que retrata la labor de Chaska, locutora quechua que conecta con miles de hogares andinos.

Karuara, la gente del río, de Stephanie Boyd y Miguel Araoz Cartagena. Largometraje documental protagonizado por Mari Luz Canaquiri, quien revela que el río no es solo agua, sino un ser vivo habitado por espíritus que mantienen el equilibrio.

Wiñaypacha está disponible en Netflix
Wiñaypacha está disponible en Netflix

Viernes 22 de agosto

Así aparecieron los ríos, de Miguel Araoz Cartagena. Cortometraje animado que narra el mito del dios kukama.

Historias de shipibos, de Omar Forero. Película de ficción hablada en shipibo-konibo, que cuenta la historia de un niño que, al crecer, deberá reconciliarse con el bosque y sus tradiciones ancestrales.

