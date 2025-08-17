Suheyn Cipriani niega que haya ofrecido dinero a su madre luego de sus acusaciones en ‘El Valor de la Verdad’. TikTok

Suheyn Cipriani se pronunció en redes sociales luego de la polémica generada por las declaraciones de su madre, Betsabeth Noriega, quien mostró presuntos chats en los que su hija le ofrecía dinero.

La exreina de belleza aclaró que su intención nunca fue “comprar” a su progenitora, sino apoyarla económicamente.

La aclaración de Suheyn Cipriani

En una transmisión en vivo, Suheyn explicó que durante mucho tiempo pensó en dar su testimonio sobre lo que había vivido en su infancia. Sin embargo, esperó hasta encontrarse en un momento emocionalmente fuerte para hacerlo.

“Yo lo quería grabar hace mucho tiempo, pero no lo quería grabar llorando. Quería hacerlo en un momento en el que me vieran fuerte, para contar mi historia con amor, no con odio ni tristeza”, comentó la modelo.

La joven señaló que su objetivo no era exponer a su madre de forma negativa, sino relatar su experiencia en ‘El Valor de la Verdad’. Además, aseguró que nunca buscó que ella recibiera ataques en redes sociales ni en medios de comunicación.

Suheyn Cipriani: “Quise ayudarla, no comprarla”

Frente a las acusaciones de su madre, Suheyn fue clara en precisar que el apoyo económico que le ofreció no tenía otro fin que el de cubrir sus necesidades básicas.

“En ningún momento quise que le enviaran ‘hate’ a ella. Yo le ofrecí un apoyo económico porque ella no trabaja, se dedica a su iglesia y yo no iba a dejar a mi mamá sin comer ni sin pagar sus cosas. Sí, quise contar mi testimonio, pero por eso ella no se iba a perjudicar. A mí no me da el alma para hacer algo así, y si por eso dicen que yo la quiero comprar, no es así. Miren el contexto completo”, afirmó.

La modelo recalcó que desde muy pequeña aprendió a trabajar y a salir adelante por sí misma. “Toda mi vida he trabajado, he vendido hasta Olé Olé en las calles, nunca le he pedido nada a nadie. A veces le pedía prestado a mi mamá 200 y le devolvía 500. La que siempre me mantuvo fue mi abuela”, recordó.

Lo que dijo Betsabeth Noriega

Por su parte, Betsabeth Noriega rompió su silencio en el programa 'Amor y Fuego’, donde se mostró indignada con las declaraciones de su hija en 'El Valor de la Verdad’. Según manifestó, lo contado por Suheyn no sería completamente cierto.

“¿Por qué? Dime. Sí he mantenido a esa muchacha, sí me he fajado por ellos, y ahora el padre se da de gran padre. No, no es dolor, es una cosa horrible, no tiene nombre, quisiera sacarme el corazón, morirme. ¿Cómo es posible?”, exclamó en medio de lágrimas y gritos.

La madre de la modelo rechazó haber intentado dañar a su hija o haberla acusado de temas falsos en su niñez. “Jamás acusé a mi hija de haber querido quitarme el marido cuando tenía siete años. ¿Cómo podría pasar eso a esa edad? Ella ha contado su verdad, pero no es la verdad”, sostuvo.

Reconoce abuso, pero discrepa en detalles

Betsabeth aceptó que Suheyn sufrió un abuso en su niñez, aunque discrepó de la forma en que su hija relató el episodio.

“Mi hija sí sufrió un abuso, pero no como ella ha dicho. Yo no continué la relación. Yo me entero, él sale de la casa, ella se queda conmigo, luego pasa una serie de eventos. No quiero entrar en detalles. A veces las cosas se dan de una manera que uno no quisiera”, explicó.

La madre también aseguró que en ese tiempo intentó denunciar al responsable, pero no pudo hacerlo por amenazas. “En ese tiempo quise poner denuncia, pero cuando la gente es poderosa, no se puede. Me cortaron dos veces los frenos de mi auto”, reveló.

Madre de Suheyn:“Mi dignidad no se compra con dinero”

Noriega fue tajante al referirse a los presuntos mensajes de WhatsApp en los que su hija le ofrecía apoyo económico. Aseguró que su dignidad no estaba en juego.

“Al punto que le haya podido dejarla inconsciente, así no ha sido. Mi dignidad no se compra con dinero. Tú creías que no podía defenderme, pero no es la verdad. Hay verdades y hay verdades, no te pintes de víctima. Yo te perdono”, expresó en televisión.

Asimismo, mostró un mensaje que Suheyn le habría enviado antes de la emisión de El Valor de la Verdad, donde le explicaba que necesitaba contar su versión para sanar y le prometía apoyo económico.

El distanciamiento entre madre e hija

Tras la emisión del programa y las posteriores entrevistas, Betsabeth Noriega dejó claro que no quiere mantener un vínculo cercano con su hija. “Eres mi hija, pero no te quiero cerca de mí. No se hace eso”, señaló.

De esta manera, el enfrentamiento público entre Suheyn Cipriani y su madre continúa siendo tema de debate en la televisión y redes sociales, donde las versiones de ambas siguen generando polémica.