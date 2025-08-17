Perú

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Iquitos este 17 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Antes de partir del hogar, conoce el pronóstico del clima en Iquitos para las siguientes horas en este domingo 17 de agosto.

El tiempo para este domingo en Iquitos alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 84%, con una nubosidad del 86%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 100%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 17 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, cuenta con los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaIquitosperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Universitario de Deportes vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los cremas quieren dejar atrás la dolorosa derrota ante Palmeiras y no perder el paso en la Liga 1, donde empieza a observar como Cristal se despunta

Universitario de Deportes vs Sport

Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’, sin Rodrigo Ureña y Andy Polo, saldrá a levantarse frente el ‘rojo matador’ en su condición de visita con la misión de defender el liderato. Conoce las señales disponibles para vibrante duelo

Dónde ver Universitario vs Sport

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este domingo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárase antes de salir: Este

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: pronóstico de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se disfrazaron de policías, fingieron

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

Denunciaron un presunto caso de abandono de animales en el Aquarium de Mar del Plata

Dato preocupante: el 82% de los chicos que viajan en una moto no utiliza casco

¿Trader cripto o estafado? Sancionaron a un empleado del Poder Judicial vinculado a Generación Zoe

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Más de 7,5

EN VIVO: Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en los comicios presidenciales de este domingo

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

Por qué la Pirámide de Guiza sigue siendo un enigma para arqueólogos y viajeros

TELESHOW
El emotivo viaje de Bicho

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra