Padre de joven que hacía delivery ofrece recompensa de 10 mil soles por información del asesino de su hijo

Jonathan Cueva perdió la vida tras ser embestido en la intersección de Hoyo Rubio y Evitamiento Norte, Cajamarca. (Capturas/ATV Noticias)

La madrugada del sábado, Jonathan Cristian Cueva Castrejón, de 23 años, murió tras ser embestido por un vehículo cuando cruzaba la intersección de Hoyo Rubio con Evitamiento Norte, en Cajamarca. El joven, que trabajaba como repartidor de pizzas en sus horas libres y también se desempeñaba en el Banco Santander, regresaba a casa cuando un automóvil Toyota Yaris plomo lo arrolló a gran velocidad.

El impacto fue tan fuerte que su cuerpo fue hallado a más de 150 metros del punto de choque. El conductor huyó de inmediato sin auxiliarlo, dejando a la víctima en el asfalto.

Recompensa para dar con el responsable

Tras el atropello, el conductor del huyó de la escena sin auxiliar a la víctima, dejando a Jonathan tendido en la vía. Cámaras de seguridad registraron parte del hecho y mostraron los daños visibles en la parte frontal del auto, aunque las imágenes no permitieron identificar con claridad la placa. La ausencia de respuestas claras por días llevó a que la familia del joven buscara otras formas de acelerar la investigación.

La familia de Jonathan Cueva ofrece 10 mil soles de recompensa para dar con el conductor que lo atropelló y huyó en Cajamarca. (Capturas/ATV Noticias)

En ese contexto, decidieron organizarse y reunir dinero entre parientes y allegados para ofrecer 10 mil soles de recompensa a quienes aportaran datos clave que ayuden a identificar al responsable. Con esta medida, los deudos no solo buscaban apoyo ciudadano, sino también presionar a las autoridades a redoblar esfuerzos en la búsqueda.

Vehículo fue finalmente encontrado

Tras seis días de búsqueda, el auto fue finalmente ubicado en una cochera del jirón San Salvador, en el barrio San Antonio, a pocas cuadras del lugar del accidente.

Según relató la dueña del garaje, no sospechó de nada porque el vehículo estaba cubierto, lo cual había dificultado la identificación. Sin embargo, familiares y policías confirmaron que se trataba del Toyota Yaris plomo captado por las cámaras. “Gracias a la Policía, a la Dirincri, a John Galván, ellos nos dieron la primicia. El auto estaba recubierto con una carpa”, detallaron los deudos en SolTV Noticias.

El vehículo, bajo la tela, mostraba serios daños provocados por el impacto de aquella madrugada. Según relatan, los dueños habían alquilado aquella cochera desde hace aproximadamente dos años.

El vehículo Toyota Yaris fue encontrado cubierto con una carpa en un garaje del barrio San Antonio. (Capturas/SolTV)

La Fiscalía dispuso que la unidad sea trasladada para peritajes que permitan determinar quién la conducía en el momento del atropello. Las autoridades ya identificaron al propietario del vehículo y lo citaron para declarar. Ahora deberá precisar si él estaba al volante o si otra persona usaba el auto la noche del accidente.

El padre del joven, tras los nuevos hallazgos de la investigación declaró: “Estamos un poco más tranquilos porque así ya mi hijo puede descansar en paz, pero tiene que continuar (…) ruego al Poder Judicial que no dejen libre y lo capturen de una vez al individuo”.

Un joven trabajador y padre de familia

Jonathan Cueva tenía apenas 23 años. Combinaba su trabajo en el banco con labores de delivery para sostener a su familia. Deja en la orfandad a un niño de apenas 11 meses.

Los padres y hermanos del joven insisten en que el caso no debe quedar impune y que la justicia debe imponerse con celeridad. Por ello, piden a la ciudadanía colaborar con cualquier información y al Poder Judicial garantizar que el proceso avance sin dilaciones.