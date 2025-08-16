Magaly y su debate por la vida que llevan las esposas de los futbolistas: “Ahí está Ana Siucho, ¿no estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido”

Magaly Medina enciende el debate por la vida que llevan las esposas de los futbolistas: “Ahí está Ana Siucho, ¿no estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido”. Video : Magaly Tv La Firme

El rol de las esposas de futbolistas, frecuentemente objeto de juicios y señalamientos públicos, volvió a llamar la atención luego de los duros comentarios que realizó Magaly Medina en la emisión de su último programa, donde también comentó la vida que lleva ahora Ana Siucho, tras su separación con el futbolista Edison Flores.

El debate se avivó no solo por el rumbo personal de Siucho, que ahora radica en Estados Unidos, sino también por las duras expresiones que tuvo la conductora de espectáculos, dirigidas a mujeres asociadas a figuras futbolísticas.

Todo esto se dio después de que el hermano de Christian Cueva insinuara que Pamela López, todavía esposa del jugador, “vive” económicamente a expensas suyas.

La conductora de espectáculos, conocida por su estilo directo, utilizó este contexto para poner en cuestión la forma en que el entorno futbolístico y parte de la sociedad perciben el papel de las mujeres en estas familias. Medina hizo hincapié en los prejuicios y la visión tradicionalista que sigue predominando.

Magaly Medina enciende el debate por la vida que llevan las esposas de los futbolistas: “Ahí está Ana Siucho, ¿no estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido”.

Magaly tilda de “machistas” a los jugadores de fútbol: “Las conocieron sin trabajar”

De acuerdo con la periodista, “la mayoría de jugadores de fútbol son unos machistas que no permiten que sus mujeres trabajen. Ninguno”. En su opinión, estos acuerdos de pareja, en los que la mujer se dedica exclusivamente al hogar y a la familia, son aprobados y sostenidos por los propios futbolistas mientras la relación marcha bien, pero son cuestionados cuando llega el distanciamiento.

Medina expresó: “Las conocieron sin trabajar, pobres idiotas. Las conocieron así, las asumieron así, se enamoraron así, tuvieron hijos así, les dieron sus lujos y sus gustos así. Y ahora, cuando ya no les gusta, cuando ya las desechan como si fueran, zapatos viejos, entonces ahora ‘trabaja, pues, que trabaje para mantener a sus hijos, que trabaje. Yo también trabajo, que ella trabaje’”.

La conductora fue más allá y analizó el doble estándar con el que se juzga a las esposas de futbolistas tras una separación. Señaló que la crítica hacia ellas por no insertarse en el ámbito laboral resulta infundada, considerando la historia de acuerdos y roles bien definidos desde el inicio de la relación de pareja.

Medina subrayó: “Nadie te obliga a casarte con una mujer que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que no quiere hacer más por la vida, que solo quiere dedicarse a cuidar de su hogar, de sus hijos, de su casa. Y ellos lo aceptaron así.” Según la periodista, deslegitimar o ningunear estas estructuras familiares solo por un cambio en la relación es, en sus palabras, “una soberana malcriadez”.

Edison Flores es cuestionado por Magaly tras mensaje de libertad a un mes de terminar con Ana Siucho. Video: Magaly TV La Firme

Medina opina sobre la vida de Ana Siucho en Miami

El caso de Ana Siucho ejemplificó este escenario. Medina recordó que Siucho tenía previsto un futuro profesional en la medicina, pero finalmente terminó dedicándose enteramente a la crianza y la gestión del hogar, residiendo hoy en Miami junto a sus hijas.

“Ahí está la Siucho. ¿No estudiaba medicina?, ¿No tenía todo un futuro como doctora estética? ¿Dónde está ahora? Criando los hijos en Miami, viviendo también del marido, porque el marido tiene que hacerlo. Así, así, así quedaron. Esos fueron sus acuerdos y así pasa”, comentó.

Para la conductora, exigirle a Siucho reinventarse laboralmente tras la ruptura es desconocer el acuerdo previo y la dinámica familiar de años, aprobada y promovida por el propio deportista.

Además, Medina defendió la elección de quienes deciden dedicarse plenamente al hogar y reafirmó que, aunque aboga por la independencia económica femenina, comprende y respeta la situación de aquellas que eligieron un rol más tradicional: “Yo, miren, soy de las mujeres que trabajo, que soy independiente, pero sin embargo, entiendo perfectamente la situación y posición de otras mujeres. Entiendo que algunas no hayan trabajado, pero sus maridos se los permitieron”.

Ana Siucho regresa a Lima con sus hijas para que vean a Edison Flores. Video: Magaly TV La Firme

La crítica también alcanzó a quienes insultan o denigran públicamente a estas mujeres una vez terminada la relación, en especial a figuras como la todavía esposa de Cueva. Medina se mostró tajante: “Cristian Cueva no debería permitirle a su hermano que insulte así a la madre de sus hijos, porque es la madre de sus hijos, que no se le olvide”.

La ruptura de Ana Siucho y Edison Fores

La historia entre Flores y Siucho tuvo un desenlace mediático luego de que se hicieran públicos actos sociales del futbolista sin compañía de su esposa, lo que avivó los rumores de ruptura.

Edison Flores confirma su separación de Ana Siucho: “Desde hace unos meses”

Finalmente, Flores oficializó el fin de la relación a través de un comunicado en redes donde aclaró que hacía meses se encontraban separados. Todo ello se dio en paralelo a la controversia por la implicación de Siucho y sus hermanos en supuestos ilícitos asociados a Andrés Hurtado Chibolín, situación tras lo que ella decidió trasladarse a EE.UU. “Desde ese momento, ella se fue a Estados Unidos mientras él se quedó a radicar en el Perú”, narró Medina.