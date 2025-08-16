César Vega admite adicción y violencia tras declaraciones de Suheyn Cipriani: “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”

César Vega hace mea culpa tras confesiones de Suheyn Cipriani: “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”. ATV: Día D

El salsero chalaco César Vega rompió su silencio y brindará este domingo 17 de agosto una entrevista exclusiva al programa dominical Día D, donde realizará un mea culpa sobre los episodios de violencia que habría protagonizado durante su relación con su expareja, la exreina de belleza Suheyn Cipriani.

En el video de adelanto difundido por el canal, el intérprete confirmó hechos previamente narrados por Cipriani, como la destrucción de 12 puertas del departamento que compartían, y aceptó públicamente que enfrenta un serio problema con el alcohol.

“Eso es cierto, no tengo por qué negarlo”, respondió Vega cuando se le consultó sobre la acusación de haber roto a patadas doce puertas.

Además, admitió su problema con la bebida. “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”, añadió en otro pasaje del avance promocional.

César Vega admite adicción y violencia tras declaraciones de Suheyn Cipriani. Captura de TV - Día D.

Las revelaciones de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’

El testimonio de César Vega llega días después de la participación de Suheyn Cipriani en el programa El Valor de la Verdad, emitido el domingo 10 de agosto.

En esa entrevista, la modelo narró una serie de episodios de violencia física, verbal y psicológica que habría sufrido durante su relación con el cantante, padre de su hija menor.

Cipriani describió situaciones de agresión extrema, amenazas de muerte, abandono en momentos críticos y episodios recurrentes de destrucción dentro de su hogar. Según relató, estos actos ocurrían con mayor frecuencia cuando Vega estaba bajo los efectos del alcohol.

Suheyn Cipriani rompe el silencio sobre el ataque con cuchillo de César Vega contra su padre. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El episodio de las 12 puertas

Una de las preguntas más comentadas durante la participación de Suheyn Cipriani en el programa fue: “¿Rompió César Vega las puertas de tu departamento?”.

La exreina de belleza respondió afirmativamente y detalló que cada vez que el salsero se encontraba ebrio, su comportamiento se tornaba violento. Según su testimonio, Vega rompía las puertas como una forma de canalizar su ira, asegurando que así evitaba agredirla directamente, aunque en diversas ocasiones sí habría habido agresiones físicas.

De acuerdo con Cipriani, este patrón de conducta se repitió hasta el punto de que 12 puertas fueron destruidas a lo largo de la convivencia.

César Vega admite adicción y violencia tras declaraciones de Suheyn Cipriani. Captura de TV - Día D.

Suheyn y la violencia que vivió al lado de César Vega

En la séptima pregunta del programa, Cipriani afirmó que César Vega la pateó en el vientre cuando estaba embarazada. Según contó, ella misma logró registrar en video uno de los momentos en que era agredida física y verbalmente.

En la grabación, se escucha a Suheyn pedirle al cantante que dejara de golpearla y relatar el dolor que sentía en ese momento.

En la pregunta ocho, la modelo reveló que, a pesar de que ambos habían buscado tener un hijo, Vega le pidió que tomara la pastilla del día siguiente para interrumpir el embarazo.

Relató que el músico mantuvo una actitud ambivalente durante semanas, lo que la hizo sentirse confundida y emocionalmente afectada.

Cipriani también aseguró que, días antes de dar a luz, Vega le pidió cambiar de clínica. Tras el parto, relató que el cantante acudía a visitarla en estado de resaca y que finalmente la dejó sola, priorizando su vida nocturna.

En otra pregunta, Suheyn afirmó que una semana después de salir del hospital, Vega la expulsó del departamento junto con su hija recién nacida. Según su relato, el hecho ocurrió cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Cipriani señaló que las amenazas de muerte fueron parte de los episodios de violencia que vivió. Aseguró que, en una de las salidas nocturnas del cantante, él la amenazó directamente.

También contó que apenas dos semanas después de iniciar la relación, Vega la insultó, la ofendió y le escupió.

(El Valor de la verdad)

Relación marcada por el alcohol

La exreina de belleza indicó que el consumo problemático de alcohol de César Vega agravó la situación y que, cada vez que él bebía, las discusiones y agresiones se intensificaban.

Según su testimonio, en varias oportunidades el cantante justificó su comportamiento diciendo que solo descargaba su furia contra las puertas y no contra ella, aunque las agresiones físicas sí se produjeron.

Suheyn Cipriani admitió que tenía pruebas de las agresiones, incluidas grabaciones, pero que decidió no presentarlas ante las autoridades. Explicó que lo hizo por compasión y para evitar que su hija, en el futuro, le reproche haber denunciado a su padre.

(El valor de la verdad)