Melissa Klug vs. Jefferson Farfán: estas son las entrevistas por las que la ‘Blanca de Chucuito’ deberá pagar un millón de soles a la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán ganó la demanda contra su expareja Melissa Klug por incumplir el acuerdo de confidencialidad firmado tras su separación en febrero de 2016.

La empresaria deberá pagar 300 mil dólares (más de un millón de soles) como penalidad por sus declaraciones en diversos programas de espectáculos, según determinó la Segunda Sala Civil de Lima.

El origen del conflicto

Tras su ruptura, Farfán y Klug firmaron una Transacción Extrajudicial con una cláusula de confidencialidad que les impedía referirse uno al otro públicamente. El pacto inicial, fechado el 12 de febrero de 2016, prohibía divulgar información sobre su relación y lo sucedido en ella.

Sin embargo, el 26 de febrero de 2016, ambas partes firmaron una adenda que amplió las restricciones, incluyendo: No referirse de ninguna forma a la otra persona. Evitar comentarios, entrega de información o difusión de fotos, videos o comunicaciones. No hablar de aspectos sentimentales, personales o íntimos.

Según el fallo judicial, Melissa Klug infringió estas disposiciones en tres entrevistas realizadas entre 2017 y 2019.

Melissa Klug y Jefferson Farfán.

Primera entrevista: diciembre de 2017

El 19 de diciembre de 2017, Melissa Klug participó en el programa 'Amor, Amor, Amor’ de Latina. Allí comentó sobre un supuesto vínculo entre Farfán y Valeria Roggero, sobrina del futbolista.

“Mis hijos se fueron de viaje con su padre, de ahí no sé quiénes más han viajado. (…) Es soltero, está disfrutando su soltería, está con sus hijos”, expresó la empresaria.

En la conversación también sugirió, de forma irónica, que Roggero era “su padrino de viajes” y calificó el viaje como “inusual” dada la coyuntura.

La Segunda Sala Civil determinó que estas afirmaciones afectaron la honra de Roggero y vulneraron el acuerdo. Por esta entrevista, Farfán pidió una indemnización de 140 mil dólares, de los cuales 100 mil correspondían a las declaraciones de Klug y 20 mil a los comentarios de Tilsa Lozano y Evelyn Vela, quienes también comentaron del tema en dicho programa.

El 19 de diciembre de 2017, Melissa Klug dejo entrever vínculo entre Jeffry y Su sobrina Valeria Roggero.

Segunda entrevista: enero de 2019

El 15 de enero de 2019, Klug brindó declaraciones en el programa 'Magaly TV, La Firme’. Allí afirmó que Farfán no estaba presente en los cumpleaños de sus hijos y que prefería viajar con su entonces amiga Ivana Yturbe.

“Nunca está para los cumpleaños de sus hijos”, dijo, sugiriendo que el futbolista priorizaba sus viajes antes que su familia.

Según la resolución, estas afirmaciones constituyeron opiniones “indebidas y tendenciosas” que contravenían el acuerdo, al insinuar que Farfán era un mal padre. La indemnización solicitada por este caso fue de 100 mil dólares.

Jefferson Farfán desmintió haber terminado con Ivana Yturbe por no dejarla trabajar en EEG.

Tercera entrevista: junio de 2019

El 4 de junio de 2019, Klug volvió a hablar, pero de manera telefónica, con 'Magaly TV, La Firme’. Esta vez señaló que la madre de Farfán, Charo Guadalupe, veía a sus nietos solo una vez al año y comentó sobre el uso de una camioneta que, según ella, debía destinarse exclusivamente a sus hijos.

“No lo ven y si lo ven será una vez al año, creo”, expresó, reafirmando su crítica hacia la relación de Farfán con sus hijos.

El fallo sostiene que estas declaraciones afectaron nuevamente la imagen de Farfán y su familia, lo que sumó otro incumplimiento al acuerdo.

Jefferson Farfán es hijo único y mantiene gran relación con su madre, a quien cariñosamente llama 'Ama Charo' - Crédito: Instagram Jefferson Farfán

El acuerdo de confidencialidad en detalle

La cláusula de confidencialidad original establecía que ambas partes guardarían reserva sobre:

Antecedentes de su relación.

Términos y condiciones del acuerdo.

Hechos ocurridos durante su convivencia.

Con la adenda firmada en febrero de 2016, se amplió la prohibición para evitar cualquier referencia pública o privada sobre la otra persona, incluyendo su vida sentimental, personal e íntima.

También se estableció la imposibilidad de entregar información a terceros, difundir contenido audiovisual o emitir comentarios que pudieran perjudicar la reputación del otro.

El monto de la indemnización

Sumando las tres entrevistas y las sanciones correspondientes, la indemnización alcanza 300 mil dólares, equivalentes a más de un millón de soles. Esta cifra incluye los daños causados por las declaraciones directas de Klug y por permitir que otros invitados hicieran comentarios sobre Farfán en su presencia durante las entrevistas.

A pesar de que la defensa legal de la empresaria formuló un recurso de casación, a fin de que el caso sea revisado en última instancia por la Corte Suprema no cumplió con los requisitos para ser admitido.

Jefferson Farfán le debe pagar importante suma a Melissa Klug.