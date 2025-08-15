Perú

Fiscal de la Nación Delia Espinoza cuestiona decisión del Congreso y solicita reabrir denuncia contra Patricia Benavides

La denuncia incluye supuestos delitos de función vinculados a designaciones irregulares y comunicaciones con el exjuez César Hinostroza

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Delia Espinoza solicita al Conngreso
Delia Espinoza solicita al Conngreso reabrir investigación contra Patricia Benavides. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó formalmente a la Comisión Permanente del Congreso reabrir la denuncia constitucional presentada contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidiera archivar el caso el pasado 25 de julio. Según informó Canal N, el pedido incluye declarar la nulidad del procedimiento parlamentario que llevó al archivo, al considerar que vulneró principios del debido proceso y de legalidad.

En su oficio, Espinoza argumentó que la Subcomisión cerró el expediente sin evaluar el fondo de la denuncia, la cual contenía imputaciones por presuntos delitos como cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado. La titular del Ministerio Público sostiene que estas acusaciones deben ser revisadas de manera íntegra y conforme al marco legal aplicable, y que el procedimiento anterior adolece de vicios esenciales que lo invalidan.

Patricia Benavides PJ admite a
Patricia Benavides PJ admite a trámite el hábeas corpus que presentó para anular suspensión de 24 meses - Andina

Nulidad por irregularidades en el proceso

Fiscalía planteó que la Comisión Permanente declare la nulidad de la tramitación de la Denuncia Constitucional n.º 602-2021-2026. En el documento, se precisa que la Subcomisión incurrió en un “uso arbitrario del poder” al archivar el caso sin una motivación debidamente fundamentada, lo que —a criterio del Ministerio Público— atenta contra el principio del Estado de Derecho.

Espinoza recalcó que las decisiones parlamentarias deben cumplir con estándares de motivación y justificación, especialmente cuando se trata de denuncias que involucran a altos funcionarios públicos. Para la Fiscalía, la nulidad permitiría que la denuncia vuelva a ser admitida a trámite y evaluada de forma imparcial.

La fiscal general de Perú,
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Detalles de la denuncia contra Benavides

La acusación constitucional incluye presuntos delitos cometidos durante la gestión de Benavides como fiscal de la Nación. Entre ellos figuran tráfico de influencias y encubrimiento personal agravado, además de comunicaciones presuntamente sostenidas con el exjuez César Hinostroza, actualmente investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

Asimismo, el expediente menciona presuntas irregularidades en el nombramiento de un fiscal del equipo especial “Cuellos Blancos” y en la sustracción de una persecución penal. La Fiscalía sostiene que estas acciones deben ser revisadas para determinar si configuran infracciones constitucionales y delitos de función.

Delia Espinoza solicita reabrir denuncia
Delia Espinoza solicita reabrir denuncia contra Patricia Benavides. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Canal N)

Antejuicio político y garantías funcionales

La Fiscalía también incluyó en su argumentación un análisis sobre el antejuicio político como mecanismo de protección funcional para altos funcionarios. Sostiene que su finalidad original no debe ser desvirtuada para obstaculizar el control legal y la rendición de cuentas.

Según el Ministerio Público, declarar la nulidad del proceso parlamentario es necesario para salvaguardar el equilibrio entre poderes y garantizar que las normas constitucionales se apliquen de forma correcta, evitando que decisiones políticas bloqueen investigaciones de relevancia nacional.

Delia Espinoza cuestiona decisión del
Delia Espinoza cuestiona decisión del TC que debilita la extinción de dominio

Antecedentes de archivo en el Congreso

Esta sería la tercera denuncia constitucional contra Patricia Benavides que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decide archivar. Las anteriores estuvieron relacionadas con designaciones presuntamente irregulares y la exclusión de determinadas investigaciones penales. Ninguna fue admitida a trámite.

Sin embargo, según el Ministerio Público, la existencia de decisiones previas de archivo no impide una nueva evaluación si se detectan irregularidades o vicios procesales en las actuaciones parlamentarias anteriores.

Congreso archiva denuncia constitucional contra
Congreso archiva denuncia constitucional contra Patricia Benavides. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Reacciones políticas

La solicitud de la fiscal Espinoza generó reacciones encontradas en el Congreso. El congresista Fernando Rospigliosi calificó el pedido como una “obsesión” contra Benavides y criticó que la Fiscalía dedique esfuerzos a este tema en lugar de priorizar la lucha contra la delincuencia.

En contraste, la congresista Ruth Luque señaló que existe “una mayoría en el Parlamento que evita investigar ciertos casos” y respaldó la reapertura del proceso. Estas declaraciones fueron recogidas por Canal N en sus informes sobre el tema.

Temas Relacionados

Fiscal de la NaciónDelia EspinozaPatricia BenavidesCongresoperu-noticias

Últimas Noticias

Salim Vera lanza dura crítica a ‘Yo Soy’ y cuestiona la originalidad en la música peruana: “Es un perpetuador de mediocridad”

El vocalista de LBD desató un intenso debate luego de calificar al famoso programa de imitadores como un obstáculo para la creatividad, generando reacciones divididas entre músicos, fans y usuarios de redes sociales

Salim Vera lanza dura crítica

Pánico por balacera en el Centro de Lima: cuatro detenidos tras intento de asalto en la Av. Abancay

El enfrentamiento provocó la huida de transeúntes y el cierre de negocios en las avenidas Abancay y Cusco

Pánico por balacera en el

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025: últimas noticias del ensayo de sismo, tsunami y desastres naturales en el Perú

El ejercicio congregó a miles de peruanos, autoridades y servicios de emergencia en todo el país, con el objetivo de fortalecer la preparación y respuesta ante escenarios de riesgos naturales

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025:

Simulacro Multipeligro reporta más de 10 mil muertos y más de 3 millones de personas afectadas

El INDECI informó que el ejercicio del 15 de agosto simuló un sismo de magnitud 8.8 frente a la costa central del Perú, seguido de un tsunami

Simulacro Multipeligro reporta más de

Desastre, elecciones y expectativas

América Latina enfrenta bajo crecimiento, inseguridad y desafíos para reformas. Chile, Bolivia, Argentina y Perú presentan escenarios dispares, marcados por incertidumbre política y económica

Desastre, elecciones y expectativas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó el pedido

La Justicia rechazó el pedido para que Mayra Mendoza pueda tener su foto en las boletas de Fuerza Patria

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El partido de la opositora

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

Trump dijo que la reunión con Putin fue “muy productiva” pero que aún no llegaron a un acuerdo para una tregua en Ucrania

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro de Salud de Brasil

TELESHOW
La llamativa respuesta de Pampita

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos