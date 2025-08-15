Fiscal de la Nación Delia Espinoza cuestiona decisión del Congreso y solicita reabrir denuncia contra Patricia Benavides

Delia Espinoza solicita al Conngreso reabrir investigación contra Patricia Benavides. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó formalmente a la Comisión Permanente del Congreso reabrir la denuncia constitucional presentada contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidiera archivar el caso el pasado 25 de julio. Según informó Canal N, el pedido incluye declarar la nulidad del procedimiento parlamentario que llevó al archivo, al considerar que vulneró principios del debido proceso y de legalidad.

En su oficio, Espinoza argumentó que la Subcomisión cerró el expediente sin evaluar el fondo de la denuncia, la cual contenía imputaciones por presuntos delitos como cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado. La titular del Ministerio Público sostiene que estas acusaciones deben ser revisadas de manera íntegra y conforme al marco legal aplicable, y que el procedimiento anterior adolece de vicios esenciales que lo invalidan.

Nulidad por irregularidades en el proceso

Fiscalía planteó que la Comisión Permanente declare la nulidad de la tramitación de la Denuncia Constitucional n.º 602-2021-2026. En el documento, se precisa que la Subcomisión incurrió en un “uso arbitrario del poder” al archivar el caso sin una motivación debidamente fundamentada, lo que —a criterio del Ministerio Público— atenta contra el principio del Estado de Derecho.

Espinoza recalcó que las decisiones parlamentarias deben cumplir con estándares de motivación y justificación, especialmente cuando se trata de denuncias que involucran a altos funcionarios públicos. Para la Fiscalía, la nulidad permitiría que la denuncia vuelva a ser admitida a trámite y evaluada de forma imparcial.

Detalles de la denuncia contra Benavides

La acusación constitucional incluye presuntos delitos cometidos durante la gestión de Benavides como fiscal de la Nación. Entre ellos figuran tráfico de influencias y encubrimiento personal agravado, además de comunicaciones presuntamente sostenidas con el exjuez César Hinostroza, actualmente investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

Asimismo, el expediente menciona presuntas irregularidades en el nombramiento de un fiscal del equipo especial “Cuellos Blancos” y en la sustracción de una persecución penal. La Fiscalía sostiene que estas acciones deben ser revisadas para determinar si configuran infracciones constitucionales y delitos de función.

Antejuicio político y garantías funcionales

La Fiscalía también incluyó en su argumentación un análisis sobre el antejuicio político como mecanismo de protección funcional para altos funcionarios. Sostiene que su finalidad original no debe ser desvirtuada para obstaculizar el control legal y la rendición de cuentas.

Según el Ministerio Público, declarar la nulidad del proceso parlamentario es necesario para salvaguardar el equilibrio entre poderes y garantizar que las normas constitucionales se apliquen de forma correcta, evitando que decisiones políticas bloqueen investigaciones de relevancia nacional.

Antecedentes de archivo en el Congreso

Esta sería la tercera denuncia constitucional contra Patricia Benavides que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decide archivar. Las anteriores estuvieron relacionadas con designaciones presuntamente irregulares y la exclusión de determinadas investigaciones penales. Ninguna fue admitida a trámite.

Sin embargo, según el Ministerio Público, la existencia de decisiones previas de archivo no impide una nueva evaluación si se detectan irregularidades o vicios procesales en las actuaciones parlamentarias anteriores.

Reacciones políticas

La solicitud de la fiscal Espinoza generó reacciones encontradas en el Congreso. El congresista Fernando Rospigliosi calificó el pedido como una “obsesión” contra Benavides y criticó que la Fiscalía dedique esfuerzos a este tema en lugar de priorizar la lucha contra la delincuencia.

En contraste, la congresista Ruth Luque señaló que existe “una mayoría en el Parlamento que evita investigar ciertos casos” y respaldó la reapertura del proceso. Estas declaraciones fueron recogidas por Canal N en sus informes sobre el tema.