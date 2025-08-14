Perú

Sesiones gratuitas de piscina libre benefician a adultos mayores en Miraflores

Cada martes por la mañana, vecinos de más de 60 años disfrutan de actividades acuáticas en clubes locales gracias a un programa municipal que fomenta la actividad física y la socialización sin costo alguno

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
Vecinos inscritos en el Centro
Vecinos inscritos en el Centro Integral del Adulto Mayor de Miraflores participan en actividades acuáticas que mejoran la movilidad y fortalecen la salud física. (Municipalidad de Miraflores)

Cada martes por la mañana, las piscinas del Club Alameda y del Club Hacienda en Miraflores se transforma en un espacio acogedor. Gracias a alianzas con empresas privadas, los adultos mayores inscritos en las cuatro Casas del Adulto Mayor disfrutan de sesiones gratuitas de piscina libre, donde el movimiento, la amistad y el buen ánimo fluyen con cada brazada. Para participar, solo necesitan registrarse previamente en la administración de su respectiva sede.

Beneficios físicos evidentes

La práctica de la natación y los ejercicios en agua ofrecen múltiples beneficios a las personas de la tercera edad: fortalecen músculos y articulaciones sin impacto, mejoran la circulación sanguínea, favorecen la capacidad respiratoria y contribuyen a mantener la movilidad. En el entorno acuático, además, se reduce el riesgo de lesiones, se estimula la mente y se disminuye el estrés, generando un impacto positivo tanto en la salud física como emocional.

En Perú, más del 77 % de los adultos mayores enfrenta problemas crónicos como hipertensión, diabetes y osteoartrosis; la práctica de ejercicios como la natación proporciona una alternativa de bajo impacto que alivia las articulaciones y mejora la movilidad.

A nivel científico, actividades acuáticas en adultos mayores ofrecen ventajas específicas para mejorar el equilibrio. La flotabilidad y la resistencia hidrodinámica del agua crean un entorno más seguro, crucial para prevenir caídas.

El programa municipal en Miraflores
El programa municipal en Miraflores ofrece ejercicios en agua que reducen el riesgo de lesiones y favorecen la circulación en personas mayores de 60 años. (Municipalidad de Miraflores)

Testimonios que inspiran

“La natación es una aliada perfecta para el bienestar integral de nuestros adultos mayores. Queremos que se sientan activos, cuidados y felices, por eso impulsamos este tipo de actividades que combinan ejercicio, socialización y salud”, afirmó Katty Parisaca, subgerente de Salud y Bienestar Social de la municipalidad de Miraflores.

Patricia Antich, usuaria de la Casa Aurora, compartió su experiencia: “Me siento como nueva después de cada sesión, el agua me relaja y me da energía para toda la semana”. Por su parte, Mary Salazar Muro destacó el valor de esta iniciativa: “Gracias a la municipalidad puedo seguir ejercitándome sin costo y lo mejor es que lo hago en compañía de amigas”.

El CIAM: corazón de la iniciativa

El Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de Miraflores es un programa municipal dirigido a vecinos de 60 años a más. Ofrece talleres a costo social o gratuitos, atención médica y psicológica sin costo, además de paseos y celebraciones culturales. La inscripción en cualquiera de las Casas del Adulto Mayor es gratuita y requiere presentar DNI con dirección en Miraflores, una foto tamaño carné y completar un formulario; el trámite es totalmente gratuito.

Los participantes pueden consultar los horarios de talleres, paseos y campañas de salud a través de las páginas de Facebook de cada casa.

Adultos mayores realizan sesiones de
Adultos mayores realizan sesiones de natación en clubes locales gracias a alianzas con empresas privadas que impulsan la actividad física gratuita.(Imagen ilustrativa Infobae)

Según expertos como el Dr. Julio Muñoz (Pacífico Salud), la natación mejora la movilidad, la flexibilidad y el fortalecimiento muscular en adultos mayores, preservando su autonomía y ayudando a prevenir caídas. También contribuye a la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares.

Los beneficios emocionales y sociales no son menores: la natación en grupo fomenta la interacción social, lo que resulta esencial para el bienestar emocional de este grupo etario.

Un entorno seguro y motivador

La natación es un ejercicio aeróbico integral que involucra la coordinación de múltiples grupos musculares, además de mejorar la resistencia, relajar la musculatura, y fortalecer los sistemas cardiovascular y respiratorio. La ausencia de impacto en las articulaciones lo convierte en una opción segura y accesible para quienes no pueden practicar deportes de alto impacto.

La gimnasia acuática o aquaeróbic, una modalidad grupal con música y coreografías, ofrece beneficios adicionales: tonifica los músculos, mejora postura, circulación y autoestima, y alivia el estrés

Temas Relacionados

adultos mayoresMiraflorespiscina librenatación tercera edadperu-noticias

Últimas Noticias

¿Quién ganó el pozo de más de 35 millones de La Tinka este miércoles 13 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

Como cada miércoles, se dan a conocer los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

¿Quién ganó el pozo de

Jefferson Farfán ganó juicio a Melissa Klug por 1 millón de soles, según Janet Barboza: “Vulneró cláusula de confidencialidad”

La conductora reveló que la ‘Foquita’ obtuvo un fallo a su favor por un millón de soles tras la supuesta violación de un acuerdo de confidencialidad por parte de la empresaria chalaca

Jefferson Farfán ganó juicio a

La mamá de Suheyn Cipriani responde con gritos luego de confesiones en ‘El Valor de la Verdad’ y las redes sociales explotan en su contra

El adelanto de ‘Amor y Fuego’ mostró a la madre de la modelo peruana reaccionando con fuerza a las acusaciones de maltrato, generando una ola de comentarios y críticas en redes sociales por su actitud frente a las cámaras

La mamá de Suheyn Cipriani

Resultados ganadores del Gana Diario este miércoles 13 de agosto de 2025

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados ganadores del Gana Diario

Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: Expresidente pasará la noche en carceleta del Poder Judicial antes de ser trasladado a penal

Juez Chávez Tamariz considera que existe peligro de fuga ante una probable sentencia de 15 años de prisión. Exmandatario fue detenido tras concluir la audiencia

Martín Vizcarra a prisión preventiva
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron perpetua para el principal

Pidieron perpetua para el principal acusado por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

Científicos descubrieron enormes cráteres submarinos que liberan hidrógeno en el Pacífico

Día Mundial del Lagarto: curiosidades sobre estos reptiles y los peligros que enfrentan

Chubut: definiciones a contrarreloj en LLA para dar batalla a la consolidada estructura oficialista

Galaxias durmientes: el hallazgo del Telescopio Espacial James Webb que reescribe la historia temprana del universo

INFOBAE AMÉRICA
El impactante final de la

El impactante final de la tercera temporada de “La Edad Dorada”: secretos, bodas y traiciones

La historia del héroe olvidado que salvó a artistas y escritores del nazismo

Bolsonaro pidió su absolución por falta de pruebas en el juicio por presunto complot para impedir la investidura de Lula

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul