Sesiones gratuitas de piscina libre benefician a adultos mayores en Miraflores

Vecinos inscritos en el Centro Integral del Adulto Mayor de Miraflores participan en actividades acuáticas que mejoran la movilidad y fortalecen la salud física. (Municipalidad de Miraflores)

Cada martes por la mañana, las piscinas del Club Alameda y del Club Hacienda en Miraflores se transforma en un espacio acogedor. Gracias a alianzas con empresas privadas, los adultos mayores inscritos en las cuatro Casas del Adulto Mayor disfrutan de sesiones gratuitas de piscina libre, donde el movimiento, la amistad y el buen ánimo fluyen con cada brazada. Para participar, solo necesitan registrarse previamente en la administración de su respectiva sede.

Beneficios físicos evidentes

La práctica de la natación y los ejercicios en agua ofrecen múltiples beneficios a las personas de la tercera edad: fortalecen músculos y articulaciones sin impacto, mejoran la circulación sanguínea, favorecen la capacidad respiratoria y contribuyen a mantener la movilidad. En el entorno acuático, además, se reduce el riesgo de lesiones, se estimula la mente y se disminuye el estrés, generando un impacto positivo tanto en la salud física como emocional.

En Perú, más del 77 % de los adultos mayores enfrenta problemas crónicos como hipertensión, diabetes y osteoartrosis; la práctica de ejercicios como la natación proporciona una alternativa de bajo impacto que alivia las articulaciones y mejora la movilidad.

A nivel científico, actividades acuáticas en adultos mayores ofrecen ventajas específicas para mejorar el equilibrio. La flotabilidad y la resistencia hidrodinámica del agua crean un entorno más seguro, crucial para prevenir caídas.

El programa municipal en Miraflores ofrece ejercicios en agua que reducen el riesgo de lesiones y favorecen la circulación en personas mayores de 60 años. (Municipalidad de Miraflores)

Testimonios que inspiran

“La natación es una aliada perfecta para el bienestar integral de nuestros adultos mayores. Queremos que se sientan activos, cuidados y felices, por eso impulsamos este tipo de actividades que combinan ejercicio, socialización y salud”, afirmó Katty Parisaca, subgerente de Salud y Bienestar Social de la municipalidad de Miraflores.

Patricia Antich, usuaria de la Casa Aurora, compartió su experiencia: “Me siento como nueva después de cada sesión, el agua me relaja y me da energía para toda la semana”. Por su parte, Mary Salazar Muro destacó el valor de esta iniciativa: “Gracias a la municipalidad puedo seguir ejercitándome sin costo y lo mejor es que lo hago en compañía de amigas”.

El CIAM: corazón de la iniciativa

El Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de Miraflores es un programa municipal dirigido a vecinos de 60 años a más. Ofrece talleres a costo social o gratuitos, atención médica y psicológica sin costo, además de paseos y celebraciones culturales. La inscripción en cualquiera de las Casas del Adulto Mayor es gratuita y requiere presentar DNI con dirección en Miraflores, una foto tamaño carné y completar un formulario; el trámite es totalmente gratuito.

Los participantes pueden consultar los horarios de talleres, paseos y campañas de salud a través de las páginas de Facebook de cada casa.

Adultos mayores realizan sesiones de natación en clubes locales gracias a alianzas con empresas privadas que impulsan la actividad física gratuita.(Imagen ilustrativa Infobae)

Según expertos como el Dr. Julio Muñoz (Pacífico Salud), la natación mejora la movilidad, la flexibilidad y el fortalecimiento muscular en adultos mayores, preservando su autonomía y ayudando a prevenir caídas. También contribuye a la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares.

Los beneficios emocionales y sociales no son menores: la natación en grupo fomenta la interacción social, lo que resulta esencial para el bienestar emocional de este grupo etario.

Un entorno seguro y motivador

La natación es un ejercicio aeróbico integral que involucra la coordinación de múltiples grupos musculares, además de mejorar la resistencia, relajar la musculatura, y fortalecer los sistemas cardiovascular y respiratorio. La ausencia de impacto en las articulaciones lo convierte en una opción segura y accesible para quienes no pueden practicar deportes de alto impacto.

La gimnasia acuática o aquaeróbic, una modalidad grupal con música y coreografías, ofrece beneficios adicionales: tonifica los músculos, mejora postura, circulación y autoestima, y alivia el estrés