Partidos de hoy, jueves 14 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros en los torneos de Conmebol y de UEFA, además de otros cotejos en países de Sudamérica

Joaquín Parra

Joaquín Parra

Hoy jueves 14 de agosto se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado al fútbol, ya que habrá actividad en Sudamérica y Europa. El balón no deja de rodar y existe una important expectativa en los diversos duelos, donde incluso dos jugadores peruanos podrían ser partícipes.

En la Copa Libertadores, Universitario de Deportes afrontará el cotejo de ida por los octavos de final ante el poderoso Palmeiras de Brasil. El ‘verdao’ parte como favorito, no solo en este emparejamiento, sino en toda la competición, pero la ‘U’ hará de local y buscará conseguir un resultado positivo para llegar con vida a la vuelta.

Otro duelo atractivo lo protagonizarán River Plate y Libertad de Paraguay. Desde el Mundial de Clubes, el ‘millonario’ ha disputado cinco partidos y no ha perdido, por lo que asoma como una amenaza en Asunción para un conjunto que marcha sétimo en la liga ‘guaraní’.

Por otra parte, en Europa también se desarrollarán compromisos atractivos como el Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos en la Europa League. Además, en la Conference League, Joao Grimaldo podría ser partícipe del choque de Riga FC contra Beitar Jerusalem en Israel.

Finalmente, un futbolista nacional que estaría a la expectativa de sumar minutos es Luis Ramos, que fue de la partida en la derrota de América de Cali contra Fluminense. Esta vez, los ‘diablos rojos’ se medirán de visita frente a Deportes Tolima por la liga colombiana.

Partidos de Copa Libertadores

- Botafogo vs LDU de Quito (17:00 horas / Disney+, ESPN)

- Libertad vs River Plate (19:30 horas / Disney+, ESPN, Telefé YouTube, Pluto TV)

- Universitario vs Palmeiras (19:30 horas / Disney+, ESPN 2)

Partidos de Copa Sudamericana

- Atlético Mineiro vs Godoy Cruz (17:00 horas / Disney+, ESPN 2)

- Central Córdoba vs Lanús (19:30 horas / DSports)

Partidos de UEFA Europa League

- KuPS vs Rigas FS (10:00 horas)

- Midtjylland vs Fredrikstad (11:00 horas)

- Brann vs Hacken (12:00 horas)

- Noah vs Lincoln Red Imps (12:00 horas)

- Wolfsberger AC vs PAOK (12:00 horas)

- Breidablik vs Zrinjski (12:30 horas)

- Utrecht vs Servette (13:00 horas)

- Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos (13:00 horas)

- Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans (13:00 horas)

- Drita vs FCSB (13:00 horas)

- Sporting Braga vs CFR Cluj (13:30 horas)

- Legia Warszawa vs AEK Larnaca (14:00 horas)

Partidos de UEFA Conference League

- Astana vs Lausanne Sport (09:00 horas)

- Egnatia Rrogozhinë vs Olimpija (10:00 horas)

- Sabah vs Levski Sofia (11:00 horas)

- Ararat-Armenia vs Sparta Praga (11:00 horas)

- Levadia vs Differdange 03 (11:30 horas)

- Hammarby vs Rosenborg (12:00 horas)

- Omonia Nicosia vs Araz (12:00 horas)

- Gyori ETO vs AIK (12:00 horas)

- Sheriff Tiraspol vs Anderlecht (12:00 horas)

- Paksi SE vs Polissya (12:00 horas)

- Arda vs Kauno Zalgiris (12:30 horas)

- Beitar Jerusalem vs Riga FC (12:30 horas)

- Brøndby vs Víkingur Reykjavík (12:30 horas)

- Vaduz vs AZ Alkmaar (12:30 horas)

- Besiktas vs St Patrick’s (13:00 horas)

- AEK Atenas vs Aris (13:00 horas)

- Maccabi Haifa vs Rakow Czestochowa (13:00 horas)

- Celje vs Lugano (13:00 horas)

- Neman Grodno vs KI Klaksvik (13:00 horas)

- Jagiellonia Białystok vs Silkeborg (13:15 horas)

- Spartak Trnava vs CSU Craiova (13:30 horas)

- Dundee United vs Rapid Viena (13:45 horas)

- Dinamo City vs Hajduk Split (13:45 horas)

- Linfield vs Víkingur (13:45 horas)

- Hibernian vs Partizan Belgrado (14:00 horas)

- Virtus vs Milsami (14:00 horas)

- Austria Wien vs Baník Ostrava (14:00 horas)

- Santa Clara vs Larne (14:00 horas)

- Shamrock Rovers vs Ballkani (14:00 horas)

Partidos de Central American Cup de Concacaf

- Independiente La Chorrera vs Verdes FC (19:00 horas / Disney+)

FC Motagua vs Cartaginés (21:00 horas / Disney+)

- Xelajú MC vs Real Estelí (21:00 horas / Disney+)

Partido amistoso internacional

- Napoli vs Olympiacos (11:00 horas / DAZN)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs América de Cali (18:00 horas / RCN, Win Sports)

- Deportivo Pasto vs Envigado (20:10 horas / RCN, Win Sports)

Partido de Copa Ecuador

- Gualaceo vs Vinotinto FC (15:30 horas / DSports)

