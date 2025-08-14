Perú

Grupo Meliá abrirá hotel de lujo en centro histórico de Lima el 2026, celebra López Aliaga: “Los competidores vendrán en mancha”

El alcalde de Lima consideró la iniciativa como una muestra de confianza en el Perú y una oportunidad para fortalecer el turismo y revitalizar el centro histórico

Por Luis Paucar

Guardar

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, celebró este jueves la llegada de la firma Meliá Hotels International al Perú con la apertura de un exclusivo hotel boutique, que llevará la marca de lujo The Meliá Collection, en el centro histórico de la capital.

“Es algo que estaba pasando desapercibido, pero que un grupo tan grande, mundial, decida que en julio de 2026 abrirá 61 habitaciones (...) es una muestra de confianza tremenda a nuestro país”, dijo en una rueda de prensa, al replicar el anuncio de la hotelera española.

“Nos vamos sumando a esa apertura que genera mucho empleo, la industria sin chimenea que es el turismo. (...) Mi experiencia es que cuando uno grande como Meliá toma una decisión así, los competidores vienen en mancha. Ojalá podamos ver el centro histórico de Lima recuperado”, continuó.

Este nuevo hotel, el primero de esta categoría que la compañía abre en el país, estará ubicado en el corazón del centro histórico limeño, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La apertura se realizará en dos fases: la primera, en julio de 2026, con 61 habitaciones, y la segunda, en julio de 2027, completando un total de 107 habitaciones. El hotel estará situado cerca de emblemáticos puntos turísticos como la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio de Gobierno.

El edificio que lo albergará, conocido como la Casa de la Pila, fue sede del Club Thalia, punto de encuentro de intelectuales limeños entre los siglos XVII y XIX, y albergó los orígenes del diario El Comercio en 1839. Actualmente, se encuentra en proceso de restauración bajo la supervisión del experto Cirilo Bernui Tafur.

The Meliá Collection Lima, según información de la firma, ofrecerá a sus huéspedes una experiencia de lujo conectada con la identidad local, incluyendo un programa cultural exclusivo para descubrir la riqueza artística, gastronómica y patrimonial de Lima desde una mirada auténtica.

El hotel, que ha contado con el respaldo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), será gestionado por Meliá Hotels International y es propiedad de la empresa peruana Hoteles Bera, conformada por las familias Bernui-Tarazona y Ramos-Bernui.

El Centro Histórico de Lima
El Centro Histórico de Lima alberga casi mil inmuebles en riesgo.

Meliá ya opera dos hoteles en la capital: Meliá Lima, que celebra 25 años este 2025, e INNSiDE Miraflores.

Intangible

A inicios de 2023, el centro histórico de Lima fue declarado “zona intangible” para manifestaciones que pongan en “riesgo la seguridad y la salud pública” de este espacio, según un acuerdo del Concejo Municipal. La medida, que se acordó a petición de López Aliaga, se enmarcó en el contexto de las protestas antigubernamentales que azotaron el país, con un saldo de 70 personas fallecidas.

La extensión del terreno declarado intangible es de más de 10 kilómetros cuadrados y comprende las céntricas avenidas Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Brasil y Paseo de la República, entre otras, donde se encuentran el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y el Congreso, es decir, supera el área declarada patrimonio de la humanidad.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaGrupo Meliáperu-noticiasCentro de Lima

Últimas Noticias

Presunto asesino de policía en Los Olivos fue detenido en 2024 con armas y droga, pero fiscal lo liberó 14 días después

Según la PNP, Jesús Chanchamire Ibarra habría participado en actividades ilícitas como extorsión, cobro de cupos y explotación sexual

Presunto asesino de policía en

IGP registró un sismo de magnitud 4.2 en Sechura, Piura

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

IGP registró un sismo de

Más de 2.6 millones de peruanos no han actualizado su DNI a pocos meses del cierre del padrón electoral, advierte Reniec

No actualizar el DNI a tiempo podría afectar la correcta ubicación de los electores en el padrón, generar errores en los locales de votación y obligar a realizar desplazamientos innecesarios, complicando la participación en las elecciones 2026

Más de 2.6 millones de

Dónde ver Universitario vs Palmeiras HOY: canal TV por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Los ‘cremas’ tendrán difícil reto ante nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos del certamen internacional. Pero nada es imposible en el Monumental. Conoce cómo seguir este partidazo

Dónde ver Universitario vs Palmeiras

Segundo Acho, presidente de EsSalud, asegura que acudirá al Congreso y cualquier instancia de control para aclarar pago de deuda

En entrevista con Infobae Perú, el titular del Seguro Social de Salud dio detalles sobre el pago de la obligación financiera que arrastró por casi tres años y saldó previo a su designación

Segundo Acho, presidente de EsSalud,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de buñuelos de espinaca

Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, rápida y fácil

En un mercado volátil y con tasas que rondan el 75%, el dólar bajó a $1.310 y las acciones perdieron hasta 9% en Wall Street

La Corte ratificó el cierre de la causa Riachuelo y dio por concluida su supervisión del saneamiento

Vecinos de Balvanera impulsan la recuperación de una joya arquitectónica oculta en el Hospital Español

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el viernes no laborable

INFOBAE AMÉRICA
Los aranceles que estableció Estados

Los aranceles que estableció Estados Unidos no afectaron el tránsito por el canal de Panamá

Haití recurre a una empresa de seguridad privada para enfrentar a las bandas armadas

Israel anunció un proyecto de asentamiento que, según los críticos, dividirá Cisjordania en dos

El Museo Whitney nombra al biógrafo de Robert Crumb como curador de dibujos y grabados

Un 45% de los rusos no espera cambios tras el encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump, advirtió una encuesta

TELESHOW
Tuli Acosta confirmó su separación

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”

Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana