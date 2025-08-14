Perú

El pronóstico del tiempo en Trujillo para este jueves 14 de agosto

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Por Omar López

Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este jueves, 14 de agosto el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde; cielo cubierto por la noche con tendencia a lluvia ligera. Por su parte, la temperatura máxima será de 21ºC, mientras que la mínima de 16ºC.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

El mejor momento para visitar Trujillo

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La mejor temporada para visitar la ciudad es entre enero y abril, durante el verano austral, cuando el clima es cálido, soleado y más estable, con temperaturas promedio entre 22°C y 28°C y máximas que pueden alcanzar los 30°C. Esta época ofrece días despejados, ideales para explorar sitios arqueológicos como Chan Chan, las Huacas del Sol y de la Luna, o disfrutar de la playa en Huanchaco, un balneario popular para el surf y los paseos en caballitos de totora.

Además, coincide con el Festival Nacional de la Marinera en enero, una celebración cultural vibrante que atrae a visitantes nacionales e internacionales, mostrando el baile típico trujillano. La baja probabilidad de lluvias (menos de 10 mm anuales, según SENAMHI) asegura que las actividades al aire libre sean placenteras y sin interrupciones.

En contraste, los meses de invierno (junio a agosto) son más frescos, con temperaturas entre 17°C y 22°C, pero suelen presentar neblina matutina y días nublados, lo que puede restar atractivo a las actividades al aire libre. La temporada de transición (septiembre a noviembre) es una alternativa viable, con clima más cálido y menos turistas, pero no alcanza la vivacidad cultural ni las condiciones óptimas de enero a abril.

