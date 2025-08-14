Alianza Lima vs U. Católica: día, hora y canal TV del partido en Quito por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima logró un importante triunfo en condición de local contra Universidad Católica de Ecuador en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Fue un 2-0 con el doblete de Alan Cantero que le permitió llegar con ventaja a la vuelta, que se disputará en Quito y donde los ‘norteños’ intentarán revertir el marcador. En ese sentido, conoce el día, hora, canal TV y más detalles de este cotejo.

Con un marco abarrotado de hinchas ‘aliancistas’ en el estadio Alejandro Villanueva, los dirigidos por Néstor Gorosito se volcaron en campo contrario y generaron diversas ocasiones de gol, aunque no tuvieron la tranquilidad para definir. La lesión de Paolo Guerrero en la primera mitad no fue una señal de aliento, aunque el ingreso de Hernán Barcos tampoco amilanó el poder en el ataque.

Sin embargo, en el segundo tiempo, con el ingreso de Cantero, el elenco ‘íntimo’ tuvo mayor claridad en la ofensiva y atrevimiento para aprovechar las oportunidades. Fue así como un pivoteo del ‘Pirata’ acabó en el quiebre del marcador por el exjugador de Barracas Central tras un cabezazo a los 76′.

Desde ese minuto, Alianza Lima tuvo mayores espacios para penetrar debido al adelantamiento de líneas por parte de Universidad Católica. Justamente, Barcos atrajo la marca de dos zagueros rivales para dejar solo a Alan, que tuvo una sutil definición para colocar su segundo tanto.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

Sin duda, se trata de un gran resultado para Alianza Lima, que sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana 2025 tras dejar fuera a clubes importantes del continente como Boca Juniors, Talleres de Córdoba y Gremio de Porto Alegre.

El 2-0 resulta un marcador ventajoso, pero corto para Alianza Lima, que tendrá que buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el partido de vuelta con Universidad Católica de Ecuador.

Este compromiso se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el estadio Atahualpa de Quito, que tiene una capacidad para más de 35 mil persones y se encuentra a una altitud de 2,850 metros sobre el nivel del mar. La transmisión, al igual que la ida, correrá por cuenta de ESPN y por la plataforma de streaming, Disney+.

Declaraciones de los protagonistas

Al final de la contienda, Alan Cantero y Hernán Barcos ofrecieron sus impresiones sobre el resultado conseguido en Matute y el desafío que representa el encuentro de vuelta en Quito.

“Sabíamos que sería un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado. Tuvimos varias ocasiones y, si nos íbamos con un empate, iba a ser poco. Gracias a Dios tenemos una buena ventaja para la vuelta. Estoy contento, si bien venía sufriendo con el tema de las lesiones, gracias al club me recuperé bien. Estos goles también es un premio por el esfuerzo que he hecho día a día”, expresó el autor de las dos anotaciones.

Por su parte, el artillero de 41 años expresó que “al final se nos abre, nos costó un poco. Tuvimos situaciones, pero en cuanto a volumen de juego fuimos superiores y fue una victoria merecida. El resultado pudo ser mayor, así como ellos también pudieron anotar. Creo que fue un resultado justo. El 2-0 no dice nada y tenemos 90 minutos para jugar en Quito y traernos la clasificación. No nos podemos confiar y creer que ya está, es lo mismo que nos pasó con Gremio; toca ir y cerrar allá. Tenemos que tener tranquilidad, buscar tener un segundo de pausa para poder definir”.

Los atacantes 'blanquiazules' dieron sus impresiones por el triunfo en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Video: Radio Ovación)