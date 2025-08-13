Perú

Precio del dólar hoy: ¿A cuánto abrió el tipo de cambio este 13 de agosto en Perú?

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito AFP

Precio del dólar hoy miécoles 13 de agosto en Perú. El tipo de cambio abrió a S/3,5288 en Bloombeg. Asimismo, la divisa cerró con baja en S/3,5290, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,520
  • Venta: S/3,540

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así abrió el dólar hoy.
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Previsiones para Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

La resistencia del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúSol peruanobcrpTipo de cambioperu-economia

Últimas Noticias

Santa Rosa: Daniel Quintero fue perseguido por peruanos luego de izar bandera de Colombia: “¡Pedazo de ignorante!”

El precandidato presidencial colombiano, Daniel Quintero, tuvo que huir de Santa Rosa luego de que ciudadanos peruanos le reclamaran por izar la bandera de Colombia en territorio nacional

Santa Rosa: Daniel Quintero fue

Exmilitar colombiano condena a Daniel Quintero y respalda a Perú por expulsarlo: “Agradezco que lo hayan sacado como una rata”

El uniformado retirado pidió disculpas al pueblo peruano y acusó al exalcalde de Medellín de intentar deteriorar las relaciones bilaterales, en medio de un clima de tensión política y fronteriza

Exmilitar colombiano condena a Daniel

Conflicto por la Montaña de 7 colores en Cusco: denuncian cobro irregular a turistas nacionales y extranjeros

Comuneros del centro poblado de Chillihuani, en el distrito de Cusipata, implementaron el cobro de entre 20 y 30 soles

Infobae

Eduardo Serrano, actor venezolano, enfrenta estado grave por cáncer y su familia pide apoyo económico

El actor que fue parte de la telenovela peruana ‘Soledad’ enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida

Eduardo Serrano, actor venezolano, enfrenta

Gana Diario, resultados del martes 12 de agosto 2025

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario, resultados del martes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claudio Contardi fue condenado a

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi

Juicio contra el ex de Julieta Prandi: Claudio Contardi ya llegó a los tribunales

Alivio para la Argentina: Brasil frena medidas antidumping a la importación de leche

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: declara el camarógrafo que denunció por abuso al joven que apareció muerto en Coghlan

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro por 24 horas y se movilizaron para exigir mejora salarial

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: fin de ciclo y

Bolivia: fin de ciclo y futuro incierto

Stephen King a fondo: fan de “Stranger Things”, nuevas adaptaciones y Trump como “una historia de terror”

Kiss figura entre los principales candidatos a recibir un Kennedy Center Honor este año

EE.UU. investigará a los museos Smithsonian para eliminar las “narrativas partidistas”

El ‘Juicio Final’ de Miguel Ángel se prepara para una restauración monumental en la Capilla Sixtina

TELESHOW
Julieta Prandi habló antes de

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”

La China Suárez mostró su nueva casa en Turquía: vestidor de lujo, un jardín soñado y los looks del verano

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind