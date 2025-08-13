Magaly Medina a María Fe Saldaña por llamar a ‘prima’ de Josimar: “¿Por qué tendrías que pasar por esa humillación pública?”

Magaly Medina estalla contra Josimar y María Fe: “Es el colmo… son rasgos narcisistas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 11 de agosto, Magaly Medina volvió a encender la polémica en Magaly TV, La Firme al comentar los nuevos audios que exponen al salsero Josimar hablando de manera despectiva sobre María Fe Saldaña con su supuesta “prima” venezolana, Verónica González.

La conductora no solo calificó el comportamiento del cantante como “narcisista”, sino que también cuestionó las decisiones de la madre de su hijo, lanzándole un consejo directo y sin rodeos.

En las grabaciones presentadas, el salsero se refería a la mujer con la que comparte un hijo de apenas meses de nacido en términos que, para Magaly, reflejan una alarmante falta de respeto.

Magaly Medina a María Fe Saldaña: “Él ya sabe que tu cólera dura dos días”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“¿Cómo puedes estar hablando mal de la mujer que tú elegiste, que supuestamente amas, a la que le debes muchísimo respeto y consideración y que acaba de traer un hijo al mundo hace un par de meses? Es el colmo”, expresó indignada la ‘urraca’, dejando claro que, en su opinión, este tipo de actitudes trascienden lo aceptable en cualquier relación.

Pero Magaly no se quedó ahí. Apuntó directamente al patrón de comportamiento que, según ella, caracteriza a Josimar:

“Son rasgos narcisistas”. En su análisis, explicó que un hombre con este perfil necesita constantemente atención, elogios y admiración, y que puede llegar a manipular las emociones de su pareja para mantener el control.

“Que es feo vivir con un hombre del que tienes que desconfiar, que utiliza cada pelea para hacerle daño a la mujer que supuestamente ama”, comentó, evidenciando su preocupación por la relación que ambos mantienen.

Magaly Medina a María Fe Saldaña: “Él ya sabe que tu cólera dura dos días”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista también se detuvo a reflexionar sobre el rol de María Fe Saldaña en esta historia. Observó que, pese a los conflictos y las humillaciones, ella no toma decisiones definitivas para poner un alto a la situación.

“Ella se molesta dos días, pero que al tercero se le pasa la cólera, entonces él ya sabe eso. Ella nunca ha tomado una decisión definitiva y es algo que debería de hacer”, afirmó. Para Magaly, esta dinámica perpetúa un círculo vicioso en el que el salsero se siente con la libertad de reincidir.

Uno de los puntos que más generó controversia fue la llamada que María Fe hizo a Verónica González, la mujer con la que Josimar habría estado el fin de semana. Para Magaly, este gesto fue un error que la expuso innecesariamente.

“Eso de estar llamando a la amiguita de turno del marido para que te cuente qué pasó o qué no, como dos buenas amigas, es increíble”, ironizó, señalando que la única persona que debía darle explicaciones era el cantante y no una tercera involucrada en la infidelidad.

Magaly Medina a María Fe Saldaña: “Él ya sabe que tu cólera dura dos días”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con tono crítico, lanzó una pregunta que resonó fuerte entre los televidentes: “¿Por qué tendrías que pasar por esa humillación pública de llamar a la tipa que estuvo acostándose con tu marido el fin de semana?”. Para la ‘urraca’, el hecho de que María Fe buscara respuestas en la otra mujer en lugar de exigirlas directamente al padre de su hijo refleja una posición de vulnerabilidad que, en su opinión, no debería normalizarse.

Magaly concluyó su comentario recordando que este tipo de relaciones, marcadas por la desconfianza y la manipulación emocional, pueden tener consecuencias profundas en la autoestima y la estabilidad de quien las vive. “Este hombre necesita la admiración constante, el aplauso. Es lo que caracteriza a las personalidades narcisistas”, repitió.

Magaly Medina a María Fe Saldaña: “Él ya sabe que tu cólera dura dos días”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme