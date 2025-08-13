HammerFall regresa a Lima: fecha, lugar y más detalles para ver a la leyenda sueca del heavy metal

La banda sueca regresa a Perú tras ocho años y se presentará el 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco.

HammerFall, la icónica banda sueca de power metal, confirma su regreso a Perú tras ocho años sin conciertos en el país. El grupo se presentará el próximo domingo 16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones Barranco como parte de su gira mundial “Freedom World Crusade – South America 2025”. Las entradas para este esperado reencuentro ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.com y se espera una alta convocatoria de fanáticos, tanto nacionales como internacionales.

La velada en Lima promete una descarga de riffs y melodías épicas, en un show que abarcará los grandes éxitos del grupo y los nuevos temas de su reciente producción discográfica. La gira marca además una celebración por la extensa trayectoria de HammerFall, considerada una de las agrupaciones más influyentes del metal europeo, con más de 25 años en la escena internacional y trece álbumes de estudio publicados hasta la fecha.

Fundada en Gotemburgo, Suecia, a mediados de los años noventa, HammerFall se consolidó rápidamente como pionera del género, llevando la propuesta del power metal a audiencias globales y participando en los principales festivales del mundo. La agrupación es conocida por su capacidad de combinar melodías grandilocuentes con una puesta en escena poderosa y la ejecución precisa de sus temas clásicos.

El concierto en Lima incluirá interpretaciones de “Avenge The Fallen”, el álbum más reciente de la banda y bien recibido tanto por la crítica como por los seguidores. Los espectadores podrán disfrutar de himnos como “Hearts on Fire”, “Glory to the Brave” y “Renegade”, así como de baladas y nuevas composiciones que muestran la vigencia y evolución del grupo. Según información de la producción, el evento ofrecerá un despliegue escénico destacado, con juegos de luces, sonido de última generación y una ambientación diseñada para realzar cada momento del espectáculo.

El regreso esperado para los amantes del metal

El regreso de HammerFall a suelo peruano representa un hito para los fanáticos del metal, quienes han acompañado al grupo en cada etapa de su carrera. Desde su debut en el país, la banda ha tejido una relación especial con el público peruano, brindando presentaciones memorables que permanecen como referentes del género en la región.

La cita del 16 de noviembre no será solo una revisión del pasado: marcará también el presente y proyección futura de HammerFall, que supo reinventarse sin perder su esencia. Su influencia ha inspirado a músicos y agrupaciones de todo el mundo, y su retorno a Lima se anticipa como un verdadero acontecimiento cultural para la comunidad metalera.

HammerFall vuelve a Lima con su gira mundial y promete una noche de épica metalera.

Hyena, banda peruana será parte del show

Como parte del evento, la banda soporte será Hyena, uno de los proyectos de heavy metal más destacados de la escena peruana actual. Hyena ha recorrido cuatro continentes con shows enérgicos, superando los cien conciertos en 63 ciudades y posicionando su propuesta musical en Asia, Australia y otros mercados internacionales. Su álbum debut, “About Rock and Roll”, representa una apuesta por la internacionalización del heavy metal hecho en Perú, y su participación en la previa al show de HammerFall refuerza el carácter global de la velada.

La selección de Hyena como acto de apertura subraya el crecimiento de la escena local y la oportunidad de mostrar el talento nacional junto a una de las bandas más influyentes del género. Para los organizadores, la jornada en el Centro de Convenciones Barranco será una celebración compartida, donde la fidelidad del público y la conexión generacional crearán una atmósfera inigualable.

La preventa de entradas se realiza exclusivamente vía Joinnus.com y contempla distintas zonas dentro del recinto, con la expectativa de un lleno total. Los organizadores han asegurado protocolos de seguridad y producción para garantizar la experiencia de los asistentes, en una noche que busca consolidarse como uno de los grandes hitos musicales del 2025 en Perú.

El regreso de HammerFall convoca no solo a sus seguidores históricos, sino también a nuevas generaciones que han descubierto su música en plataformas digitales. La gira “Freedom World Crusade – South America 2025” los reencontrará con un público que se ha mantenido fiel y entusiasta, listo para celebrar el legado y la fuerza del power metal en Lima.

El heavy metal toma Lima con HammerFall y Hyena en el Centro de Convenciones Barranco.