Perú

HammerFall regresa a Lima: fecha, lugar y más detalles para ver a la leyenda sueca del heavy metal

La banda sueca regresa a Perú tras ocho años de ausencia. El show incluirá sus grandes clásicos y temas de su nuevo disco, junto a la banda peruana Hyena.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
La banda sueca regresa a
La banda sueca regresa a Perú tras ocho años y se presentará el 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco.

HammerFall, la icónica banda sueca de power metal, confirma su regreso a Perú tras ocho años sin conciertos en el país. El grupo se presentará el próximo domingo 16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones Barranco como parte de su gira mundial “Freedom World Crusade – South America 2025”. Las entradas para este esperado reencuentro ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.com y se espera una alta convocatoria de fanáticos, tanto nacionales como internacionales.

La velada en Lima promete una descarga de riffs y melodías épicas, en un show que abarcará los grandes éxitos del grupo y los nuevos temas de su reciente producción discográfica. La gira marca además una celebración por la extensa trayectoria de HammerFall, considerada una de las agrupaciones más influyentes del metal europeo, con más de 25 años en la escena internacional y trece álbumes de estudio publicados hasta la fecha.

Fundada en Gotemburgo, Suecia, a mediados de los años noventa, HammerFall se consolidó rápidamente como pionera del género, llevando la propuesta del power metal a audiencias globales y participando en los principales festivales del mundo. La agrupación es conocida por su capacidad de combinar melodías grandilocuentes con una puesta en escena poderosa y la ejecución precisa de sus temas clásicos.

El concierto en Lima incluirá interpretaciones de “Avenge The Fallen”, el álbum más reciente de la banda y bien recibido tanto por la crítica como por los seguidores. Los espectadores podrán disfrutar de himnos como “Hearts on Fire”, “Glory to the Brave” y “Renegade”, así como de baladas y nuevas composiciones que muestran la vigencia y evolución del grupo. Según información de la producción, el evento ofrecerá un despliegue escénico destacado, con juegos de luces, sonido de última generación y una ambientación diseñada para realzar cada momento del espectáculo.

El regreso esperado para los amantes del metal

El regreso de HammerFall a suelo peruano representa un hito para los fanáticos del metal, quienes han acompañado al grupo en cada etapa de su carrera. Desde su debut en el país, la banda ha tejido una relación especial con el público peruano, brindando presentaciones memorables que permanecen como referentes del género en la región.

La cita del 16 de noviembre no será solo una revisión del pasado: marcará también el presente y proyección futura de HammerFall, que supo reinventarse sin perder su esencia. Su influencia ha inspirado a músicos y agrupaciones de todo el mundo, y su retorno a Lima se anticipa como un verdadero acontecimiento cultural para la comunidad metalera.

HammerFall vuelve a Lima con
HammerFall vuelve a Lima con su gira mundial y promete una noche de épica metalera.

Hyena, banda peruana será parte del show

Como parte del evento, la banda soporte será Hyena, uno de los proyectos de heavy metal más destacados de la escena peruana actual. Hyena ha recorrido cuatro continentes con shows enérgicos, superando los cien conciertos en 63 ciudades y posicionando su propuesta musical en Asia, Australia y otros mercados internacionales. Su álbum debut, “About Rock and Roll”, representa una apuesta por la internacionalización del heavy metal hecho en Perú, y su participación en la previa al show de HammerFall refuerza el carácter global de la velada.

La selección de Hyena como acto de apertura subraya el crecimiento de la escena local y la oportunidad de mostrar el talento nacional junto a una de las bandas más influyentes del género. Para los organizadores, la jornada en el Centro de Convenciones Barranco será una celebración compartida, donde la fidelidad del público y la conexión generacional crearán una atmósfera inigualable.

La preventa de entradas se realiza exclusivamente vía Joinnus.com y contempla distintas zonas dentro del recinto, con la expectativa de un lleno total. Los organizadores han asegurado protocolos de seguridad y producción para garantizar la experiencia de los asistentes, en una noche que busca consolidarse como uno de los grandes hitos musicales del 2025 en Perú.

El regreso de HammerFall convoca no solo a sus seguidores históricos, sino también a nuevas generaciones que han descubierto su música en plataformas digitales. La gira “Freedom World Crusade – South America 2025” los reencontrará con un público que se ha mantenido fiel y entusiasta, listo para celebrar el legado y la fuerza del power metal en Lima.

El heavy metal toma Lima
El heavy metal toma Lima con HammerFall y Hyena en el Centro de Convenciones Barranco.

Temas Relacionados

HammerFallperu-entretenimientoConciertos en LimaConciertos en Perú

Últimas Noticias

Rafael López Aliaga señala que Dina Boluarte traficó influencias con APP para no caer: “Puede haber una corrupción infernal”

El alcalde de Lima acusó a la presidenta Dina Boluarte de haber “canjeado” dos ministerios clave al partido APP para mantenerse en el poder. Además, volvió a arremeter contra el MTC por el proyecto Lima-Chosica

Rafael López Aliaga señala que

Barristas de Alianza Lima y la U se enfrentan en SJL: Un muerto y varios heridos

Violento choque entre hinchas en Bayóvar deja una víctima mortal, daños en viviendas y vehículos, y genera alarma en la comunidad

Barristas de Alianza Lima y

María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar tuvieron emotivo reencuentro en la casa de Ernesto Pimentel

María Antonieta de las Nieves y el popular ‘Don Barriga’ se reencontraron luego de varios años en la casa del actor de comedia peruano

María Antonieta de las Nieves

Yahaira Plasencia en problemas por deuda con Nicole Akari, quien afirma que la deuda sigue creciendo: “Me debe miles de soles”

La asesora de imagen sorprendió al contar en televisión que la cantante aún no le paga por sus servicios y que la suma pendiente aumenta, pese a los elogios a su estilo y figura

Yahaira Plasencia en problemas por

Pamela López revela misteriosas llamadas y mensajes de Christian Cueva a Paul Michael: “Temo lo peor”

Según la influencer, el futbolista habría usado a un viejo amigo para comunicarse con el cantante chalaco desde Ecuador, dejándola muy preocupada.

Pamela López revela misteriosas llamadas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crónica del fin del calvario

Crónica del fin del calvario para Julieta Prandi: “Contardi tendrá que dar cuenta de la bestialidad que hizo”

Una familia tipo necesita ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre

Los salarios se ajustaron 3% en junio, pero no todos los trabajadores le ganaron a la inflación

Se lanzó una ong que fomenta la cooperación entre Israel y Latinoamérica: Javier Milei donó un millón de dólares para su creación

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

INFOBAE AMÉRICA
Humphrey Bogart y John Huston,

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

El avance cósmico de la India: miles de millones de sueños y viajes a la Luna, Marte y Venus

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

TELESHOW
La reacción de los famosos

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas