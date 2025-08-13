Extorsionadores atacan a empresa compradora de Cacao y exige cupo de 70 mil soles

Las autoridades continúan con operativos para capturar al hombre que colocó el explosivo y ubicar a más integrantes de esta presunta banda criminal que operaría en la región.

En la madrugada del último domingo 10 de agosto, un atentado con explosivos encendió las alarmas en Yurimaguas, región Loreto. Según las investigaciones preliminares, el hecho estaría vinculado a un caso de extorsión contra una empresa compradora de cacao, cuyo local se ubica en la cuadra siete de la calle Mariscal Castilla.

Alrededor de las 03:30 a.m., un individuo vestido con short blanco, polera negra y capucha se acercó a la entrada del establecimiento. Minutos después de encender un artefacto explosivo, huyó del lugar. La detonación causó daños en la fachada, mientras que los propietarios señalaron que horas antes habían recibido mensajes de amenaza vía WhatsApp.

En los textos, los presuntos extorsionadores exigían un depósito de 70.000 soles en una cuenta bancaria, advirtiendo que, de no cumplir, atentarían contra la vida de la propietaria y su familia. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), este tipo de intimidaciones incluiría información detallada sobre los desplazamientos de las víctimas y sus hijos.

“Esta empresa, como otras, estaban siendo objeto de extorsión mediante WhatsApp. Les decían: solicito 70.000 soles, sino voy a atentar contra tu familia, contra tus hijos. Ya sabemos que van al colegio todos los detalles”, declaró en conferencia de prensa el comandante Francisco Díaz, comisario de Yurimaguas.

Capturas y operativos en curso

Del mismo modo, el comisario de Yurimaguas informó que tras un operativo se detuvo a dos sospechosos: Jorge Fasabi (21) y César Hurtado, alias “Al Capone”, de 20 años, presuntamente integrantes de la banda “Los destructores de Yurimaguas”.

Durante la intervención, se incautó un teléfono celular con el que se habrían realizado las llamadas extorsivas y una tarjeta de la Caja Piura, mencionada en los mensajes como cuenta para el depósito del dinero exigido.

Las autoridades no descartan que los detenidos tengan vínculos con delincuentes de otras regiones, como Trujillo, y que formen parte de una red dedicada a extorsionar empresas de la zona.

La Policía continúa desplegando operativos para identificar y capturar al hombre que colocó el explosivo, así como a otros posibles miembros de esta organización criminal que estaría operando en la región Loreto.

Extorsionadores atacan a empresa compradora de Cacao y exige cupo de 70 mil soles | Latina TV

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos de extorsión, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de este calibre. Los expertos recomiendan lo siguiente:

Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.