Digemid ordena retiro y destrucción de guantes quirúrgicos fabricados en China por riesgos en control de calidad

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) emitió el 12 de agosto una alerta sanitaria tras detectar “resultado crítico de control de calidad” en un lote de guantes quirúrgicos pre-empolvados talla 7.0, marca Family Doctor.

Según el comunicado —Alerta Digemid Nº 89-2025— el lote afectado, identificado como 20210909, fue fabricado por la empresa china Zibo Eastmed Healthcare Products Co. Ltd. y su registro sanitario es DM18954E. El titular del registro es la empresa Droguería Eficiencia Laboral S.A.

El organismo precisó que “en cumplimiento de sus funciones, la Digemid dispuso oportunamente el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado”, luego de que los análisis determinaran que el producto resultó “no conforme para el ensayo de: Estanquidad al agua para detección de agujeros”, exponiendo posibles riesgos para los usuarios del sector salud.

La alerta está dirigida a profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro tanto en el sector público como privado, y a la ciudadanía. La entidad sanitaria explicó que el retiro forma parte de sus acciones regulares de vigilancia para evitar el uso de dispositivos defectuosos y proteger la salud pública.

Ante la posibilidad de que existan unidades en circulación, la autoridad exhortó a la población y a los establecimientos a abstenerse de usar dichos guantes y verificar inventarios.

La dependencia indicó: “Digemid realiza la presente comunicación a fin de evitar su uso y salvaguardar la salud de la población.” Las investigaciones y acciones de seguimiento continúan para garantizar la seguridad en el suministro de dispositivos médicos en el Perú.

Alerta por lote de crema facial de China

Una semana antes de la alerta sobre los guantes quirúrgicos, la Digemid dispuso el retiro y destrucción de un lote de la crema facial Argan Oil, Día y Noche, marca Bacc, también proveniente de China. El lote 202210X no superó los controles de calidad aplicados por la autoridad sanitaria, al detectarse que no cumplía con el ensayo de límite microbiano, lo que podría representar riesgo para los usuarios.

A través de la Alerta Digemid Nº 83, el ente regulador notificó a profesionales de salud, establecimientos farmacéuticos y al público en general sobre la orden de retiro inmediato y eliminación del producto en todo el país. Según indicó la entidad, la medida busca evitar que la crema se siga comercializando o utilizando, tras los resultados críticos obtenidos durante las pruebas analíticas.

Digemid enfatizó: “Existiendo la posibilidad de que algún producto del lote observado permanezca aún en el mercado nacional, la Digemid realiza la presente comunicación a fin de evitar su uso y salvaguardar la salud de la población.” La empresa titular de la notificación sanitaria en el país es Droguería Solana Comercial S.A.C., mientras que el fabricante de la crema es Jiedong Xuemei Cosmetic Co., Ltd. de China.

¿Dónde consultar otras alertas del Digemid?

Para consultar otras alertas sanitarias emitidas por la Digemid, puedes acceder al Observatorio de Calidad a través de su plataforma digital oficial. Este portal permite revisar alertas vigentes y anteriores sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en el mercado peruano.

El acceso se realiza mediante el siguiente enlace:http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/obscalidad/webform2

En la plataforma puedes filtrar los reportes por fecha, tipo de producto, número de lote o motivos de la alerta. Además, ahí encontrarás comunicaciones oficiales, recomendaciones y el historial completo de medidas adoptadas por la Digemid para salvaguardar la salud pública en el Perú.