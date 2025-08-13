Perú

Colombianos detenidos en Santa Rosa enfrentan investigación por presunto atentado contra la soberanía nacional

La Fiscalía evalúan los alcances legales de las mediciones efectuadas en una zona sensible de frontera, incidente que involucra a nacionales de otra región y ha suscitado atención institucional

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Colombianos detenidos en Santa Rosa
Colombianos detenidos en Santa Rosa enfrentan investigación por presunto atentado contra la soberanía nacional

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla investiga a dos ciudadanos extranjeros tras la realización de estudios topográficos no autorizados en la isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto, por un presunto delito de atentado contra la soberanía nacional. Las autoridades consideran que la actividad podría constituir un acto que busca someter parte del territorio a la dominación extranjera.

Detalles de la intervención y proceso fiscal

El Ministerio Público informó que la pesquisa involucra a Carlos Sánchez y John Amia, así como a otras personas que resulten responsables, quienes fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Santa Rosa. El fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas lidera las primeras diligencias del caso. Según las autoridades, ambos fueron sorprendidos realizando mediciones en la parte sur de la isla.

Durante la intervención policial, los extranjeros, identificados como topógrafos, habrían intentado establecer la ubicación de la isla como una extensión del territorio colombiano. Esto activó el procedimiento penal correspondiente y la evaluación de posibles consecuencias para la integridad del espacio nacional.

Colombianos detenidos en Santa Rosa
Colombianos detenidos en Santa Rosa enfrentan investigación por presunto atentado contra la soberanía nacional

Entre las primeras acciones ordenadas se incluye la inspección técnica del lugar, la toma de declaraciones a los investigados y a los agentes que participaron en la intervención, así como la recolección de videos y demás material probatorio. La Superintendencia de Migraciones fue oficiada para obtener información sobre el estatus migratorio y las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros implicados.

Las autoridades señalaron que se buscará esclarecer si los hechos constituyen una amenaza a la soberanía e integridad nacional del país. La investigación, en etapa preliminar, aún no ha derivado en cargos formales, pero permanece abierta y bajo seguimiento institucional.

La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú detuvo a dos ciudadanos colombianos que realizaban mediciones con GPS en la isla Santa Rosa sin autorización oficial - crédito Iquitos Noticias Digital/Facebook

El escenario diplomático entre Perú y Colombia en la isla Santa Rosa

La intervención de los topógrafos cobra relevancia en un contexto de tensión diplomática en la frontera amazónica entre Perú y Colombia. Durante los últimos meses, la presencia de ciudadanos colombianos en zonas limítrofes de Loreto ha generado inquietud en autoridades peruanas. La zona de la isla Santa Rosa, inserta en el distrito de Ramón Castilla, reviste especial sensibilidad por su ubicación estratégica.

Fuentes oficiales han dado seguimiento a episodios recientes en los que ciudadanos extranjeros han realizado actividades sin autorización en territorio considerado prioritario para la defensa de la soberanía nacional. Diversos reportes indican que estos hechos han motivado el intercambio de notas diplomáticas entre los gobiernos y el refuerzo de los controles fronterizos.

Este incidente ocurre mientras persisten conversaciones bilaterales para precisar el alcance jurisdiccional y los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y migración. La labor de topógrafos en áreas de frontera, sin la debida aprobación, puede ser interpretada como una vulneración de los protocolos establecidos por ambos Estados.

Accionar institucional y próximas diligencias

“El Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de los intereses nacionales y la persecución de hechos que vulneren la soberanía”, indicó la entidad, que continúa con la recolección de pruebas y la coordinación con cuerpos policiales y migratorios. Las indagaciones incluyen la revisión del material técnico incautado y la identificación de otras personas que puedan estar involucradas.

El proceso seguirá bajo reserva hasta la culminación de la fase preliminar. La situación migratoria de Carlos Sánchez y John Amia, junto a la eventual formulación de cargos, dependerá de los resultados que arroje la investigación a cargo de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla y de los informes remitidos por la Superintendencia de Migraciones.

Temas Relacionados

Isla Santa RosaColombiaMinisterio Públicoperu-noticias

Últimas Noticias

Bancos deberán ofrecer tarjetas sin seguro de desgravamen desde septiembre: ¿Qué significa?

El seguro de desgravamen es un cobro que se te hace obligatoriamente cada mes y puede llegar hasta a S/20. Pero una norma de la SBS está por entrar en vigencia que cambiará esto

Bancos deberán ofrecer tarjetas sin

Partidos Copa Libertadores, octavos de final ida HOY: horarios y canales de TV de los duelos del torneo de Conmebol

Universitario de Deportes es el único equipo peruano que disputará esta instancia del certamen continental. Revisa los diversos enfrentamientos

Partidos Copa Libertadores, octavos de

Sicarios asesinan a vigilante del mercado Valle Chillón de Carabayllo: comerciantes denuncian extorsiones

Julio Roberto Sánchez Salvador perdió la vida tras recibir múltiples disparos frente a comerciantes y vecinos; la policía investiga posible vínculo con el cobro de cupos

Sicarios asesinan a vigilante del

Para comparar, hay que conocer; lo demás es difundir falacias

Las cifras de áreas marinas protegidas no reflejan la realidad peruana, marcada por ausencia de islas oceánicas y desafíos únicos en conservación y pesca sustentable

Para comparar, hay que conocer;

Banco de la Nación: nuevo fraude bancario termina con el robo de más de 63.000 soles de la Municipalidad de Barranca

Golpe a las arcas de Barranca. Delincuentes vulneran la seguridad del Banco de la Nación y arrasan con dinero de fondos públicos. Entidad financiera no se pronuncia

Banco de la Nación: nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo será la tormenta de

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

Día del Niño 2025: 5 actividades gratis para disfrutar con los chicos en CABA

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA
Lactancia materna sin complicaciones: técnicas

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

Por qué faltar a clases en años de transición puede marcar el futuro académico

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

TELESHOW
El festejo íntimo de cumpleaños

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”