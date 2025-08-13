Colombianos detenidos en Santa Rosa enfrentan investigación por presunto atentado contra la soberanía nacional

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla investiga a dos ciudadanos extranjeros tras la realización de estudios topográficos no autorizados en la isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto, por un presunto delito de atentado contra la soberanía nacional. Las autoridades consideran que la actividad podría constituir un acto que busca someter parte del territorio a la dominación extranjera.

Detalles de la intervención y proceso fiscal

El Ministerio Público informó que la pesquisa involucra a Carlos Sánchez y John Amia, así como a otras personas que resulten responsables, quienes fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Santa Rosa. El fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas lidera las primeras diligencias del caso. Según las autoridades, ambos fueron sorprendidos realizando mediciones en la parte sur de la isla.

Durante la intervención policial, los extranjeros, identificados como topógrafos, habrían intentado establecer la ubicación de la isla como una extensión del territorio colombiano. Esto activó el procedimiento penal correspondiente y la evaluación de posibles consecuencias para la integridad del espacio nacional.

Entre las primeras acciones ordenadas se incluye la inspección técnica del lugar, la toma de declaraciones a los investigados y a los agentes que participaron en la intervención, así como la recolección de videos y demás material probatorio. La Superintendencia de Migraciones fue oficiada para obtener información sobre el estatus migratorio y las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros implicados.

Las autoridades señalaron que se buscará esclarecer si los hechos constituyen una amenaza a la soberanía e integridad nacional del país. La investigación, en etapa preliminar, aún no ha derivado en cargos formales, pero permanece abierta y bajo seguimiento institucional.

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos ciudadanos colombianos que realizaban mediciones con GPS en la isla Santa Rosa sin autorización oficial - crédito Iquitos Noticias Digital/Facebook

El escenario diplomático entre Perú y Colombia en la isla Santa Rosa

La intervención de los topógrafos cobra relevancia en un contexto de tensión diplomática en la frontera amazónica entre Perú y Colombia. Durante los últimos meses, la presencia de ciudadanos colombianos en zonas limítrofes de Loreto ha generado inquietud en autoridades peruanas. La zona de la isla Santa Rosa, inserta en el distrito de Ramón Castilla, reviste especial sensibilidad por su ubicación estratégica.

Fuentes oficiales han dado seguimiento a episodios recientes en los que ciudadanos extranjeros han realizado actividades sin autorización en territorio considerado prioritario para la defensa de la soberanía nacional. Diversos reportes indican que estos hechos han motivado el intercambio de notas diplomáticas entre los gobiernos y el refuerzo de los controles fronterizos.

Este incidente ocurre mientras persisten conversaciones bilaterales para precisar el alcance jurisdiccional y los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y migración. La labor de topógrafos en áreas de frontera, sin la debida aprobación, puede ser interpretada como una vulneración de los protocolos establecidos por ambos Estados.

Accionar institucional y próximas diligencias

“El Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de los intereses nacionales y la persecución de hechos que vulneren la soberanía”, indicó la entidad, que continúa con la recolección de pruebas y la coordinación con cuerpos policiales y migratorios. Las indagaciones incluyen la revisión del material técnico incautado y la identificación de otras personas que puedan estar involucradas.

El proceso seguirá bajo reserva hasta la culminación de la fase preliminar. La situación migratoria de Carlos Sánchez y John Amia, junto a la eventual formulación de cargos, dependerá de los resultados que arroje la investigación a cargo de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla y de los informes remitidos por la Superintendencia de Migraciones.