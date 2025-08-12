Perrito de Onelia Molina casi muerde a Janet Barboza en vivo y Edson Dávila exclama: “La mala vibra”

Janet Barboza se salva de mordida del perrito de Onelia Molina en plena transmisión en vivo. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La mañana del 11 de agosto en el set de América HOY transcurría con normalidad, entre risas, conversaciones ligeras y la energía habitual del programa, hasta que un momento inesperado robó la atención de todos. Janet Barboza compartía espacio en el sofá junto a Onelia Molina, quien había llegado como invitada especial.

Entre ambas, reposaba tranquilamente la mascota de Onelia, un pequeño perro que parecía disfrutar de la compañía y del bullicio del estudio. Todo iba bien hasta que Janet, con una sonrisa y en tono de confianza, extendió su mano para acariciar al can.

Lo que parecía ser un gesto amistoso terminó en un instante de tensión: el perrito reaccionó de forma repentina, mostrando los colmillos y haciendo un movimiento brusco hacia la mano de la conductora. Fue un segundo fugaz, pero suficiente para que la popular ‘rulitos’ retirara la mano con rapidez y su rostro cambiara a una expresión de sorpresa.

El público en el set y los televidentes fueron testigos de la escena, que en cuestión de minutos se convirtió en uno de los momentos más comentados del día. La chica integrante de ‘Esto es Guerra’, visiblemente incómoda por la situación, se levantó de inmediato y retiró al perro, intentando que la situación no pasara a mayores.

Mientras tanto, Edson Dávila, más conocido como Giselo, no perdió la oportunidad de bromear, atribuyendo la reacción del animal a lo que él llamó la “mala vibra” de Janet. El comentario desató risas en el set, suavizando la tensión del momento, aunque la curiosidad por la reacción del perrito quedó flotando en el ambiente.

Onelia Molina no descarta ser conductora en América Hoy

La visita de Onelia al programa no solo estaba marcada por este inesperado episodio. En la entrevista, la joven habló con franqueza sobre distintos aspectos de su vida y no descartó la posibilidad de integrarse como la cuarta conductora de América HOY.

Con un tono relajado y cómplice, la chica reality señaló que le gustaría aportar su estilo y energía al equipo, actualmente conformado por Ethel Pozo, Valeria Piazza y la propia Janet Barboza.

Onelia Molina considera ‘el amor de su vida’ a Mario Irivarren

Además, Molina no dudó en expresar sus sentimientos hacia Mario Irivarren, a quien definió como “el amor de su vida”. Sus palabras, dichas con una sonrisa que parecía confirmar su plenitud sentimental, captaron la atención del público y de sus compañeras en el set, que no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle más sobre su relación.

Onelia, sin perder la calma, habló de la confianza y el respeto que caracterizan su vínculo con Mario, asegurando que se sienten en una etapa madura y estable.

Onelia Molina justifica que Mario Irivarren no se casa porque no cree en Dios y Valeria Piazza le aclara

Beso en vivo confirma reconciliación tras viaje a Chile

El tierno gesto se dio durante un segmento del programa en el que los conductores Renzo Schuller y Katia Palma bromearon con la cercanía de la pareja. Fue entonces que Irivarren, sin dudarlo, le robó un beso a la arequipeña, sorprendiendo a todos en el estudio.

“El primer beso, retomando. Repitan ese momento”, exclamó Schuller, celebrando el instante. Durante la conversación, el exchico reality reveló que ambos realizaron un viaje a Chile días antes, con el objetivo de reencontrarse como pareja y evaluar la posibilidad de darse una nueva oportunidad.

“Ese viaje tenía esa intención. Fue un viaje para los dos y fue un viaje muy lindo, divertido, lleno de paz, amor y comprensión. Más allá de ser pareja, también fuimos amigos y eso estamos tratando de recuperar”, expresó.

En “la secuencia del espejo”, Mario dijo que Onelia era su amor eterno, pero no expresó intenciones claras, lo que generó críticas en redes y TV. (América)